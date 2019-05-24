Доказывайте саами

Такую рекомендацию, что любопытно, дал саамскому активисту Андрею Данилову не какой-нибудь мелкий клерк-исполнитель, а целый уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Шилов.

В распоряжении «Новой» имеется документ за подписью г-на Шилова и на его официальном бланке, который гласит: «Рекомендуем обращаться в судебные инстанции с целью решения вопроса отнесения вас к коренным малочисленным народам». Правда, омбудсмен как-то упускает из виду, что никакого «вопроса» в определении национальности для Андрея Данилова нет. Она указана в его свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке, свидетельствах о рождении его детей. В паспорте, как известно, такой графы просто нет. Однако все это не мешает государству лишать его и весь саамский народ гарантированных этим же государством льгот.

Дело в том, что в соответствии с ФЗ «Об охоте» коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока имеют право заниматься традиционной охотой, не покупая лицензии. Ранее для подтверждения этого права было достаточно отметки в охотничьем билете. В этом году сделать такую отметку при переоформлении билета в минприроды отказались. Без нее же доказать егерю, что ты не браконьер, невозможно.

Получается, одной рукой гарантируя коренному народу право на промысел, другой государство это право забирает, вынуждая людей платить за него. Фактически вымогая деньги.

Андрей обратился за разъяснениями к омбудсмену — и получил этот трагикомический ответ. На сайте облдумы, на страничке, посвященной Шилову, сказано, что бывший замполит с 10-летним чиновничьим стажем награжден 20 государственными и ведомственными наградами. И ничего не сказано о том, что он росчерком пера фактически отменил действие в отдельно взятом регионе 26 статьи Конституции, которая закрепляет право каждого на определение и указание своей национальной принадлежности и запрещает к определению национальности принуждать. К слову, в недавнем прошлом курировавшиеся тогда еще чиновником Шиловым заполярные казаки свою принадлежность к казачеству, дающую значительные преференции, ни в каких судах не доказывали.

А ежели новоиспеченному уполномоченному пока затруднительно толковать положения Основного Закона, то вот же, есть решение Конституционного суда, который установил право каждого «определять национальную принадлежность и указывать ее в любом документе, в котором могут содержаться такие сведения». Но вместо того чтобы указать на это чиновникам минприроды, омбудсмен указывает Данилову на дверь суда.

Справедливости ради стоит сказать, что в суд гонят не только саами и не только в Мурманской области. На Камчатке, например, женщине, установившей в суде факт принадлежности к коренным малочисленным народам, все равно отказали в предоставлении льгот для ребенка-школьника, рекомендовав в отношении ребенка составить отдельное заявление в суд. Правда, прокуратура такое чиновничье решение сочла незаконным.

Три года назад «национальный вопрос» обсуждал Координационный совет Ассоциации коренных малочисленных народов России. Тогда выяснилось, что помимо права на охоту в различных регионах произвол чиновников и правовые лакуны лишают людей права на льготную пенсию, налоговые льготы, замену военной службы альтернативной гражданской… Координационный совет тогда рекомендовал по желанию гражданина вносить отметку о национальности в паспорт — как резус-фактор и группу крови. Для этого надо всего лишь добавить одно слово в пункт 5 Положения о паспорте гражданина РФ. Но за три года соответствующие процедуры так и не согласованы. Проще послать людей в суд.

Правда, чиновники, кажется, еще не поняли, чем им самим грозит это «простое решение». Андрей Данилов говорит, что, по его сведениям, в суде установили национальность только двое из 1600 кольских саами. И если «без бумажки» остальные представители малого народа таковыми де-юре не являются, это ставит под большое сомнение легитимность представительного органа саами при правительстве Мурманской области, в прошлом году созданного тоже при непосредственном участии нынешнего омбудсмена взамен оппозиционного и независимого Саамского парламента.