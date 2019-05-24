Прекрасная и опасная Нюта
Нельзя в политику делегировать людей, отрицающих политику: мнение председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой
Фото: РИА Новости
Эмилия Слабуновапредседатель партии «Яблоко»
До выборов в Московскую городскую думу осталось не так много времени, как доказательство этого — разгорающиеся страсти между возможными кандидатами. Одной из «горячих точек» стал 43-й избирательный округ, где кандидатами могут стать член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин, член ФБК Любовь Соболь и основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер.
Нет необходимости пояснять, кто из троих является кандидатом от власти.
В своем недавнем интервью последняя заявила: «Я не за власть и не против власти. Я за людей, которым не до власти, которым все равно, какая власть».
То есть, от политики Анна открестилась с такой горячностью, как будто и на самом деле к причинам тяжелейшего положения людей, о которых идет речь, власти никакого отношения не имеют. Действительно, какое отношение имеет президент или губернатор к правам граждан, принимаемым законам, назначениям министров в стране или ее субъекте? Не депутаты же утверждают бюджеты, принимают законы и осуществляют контроль за их реализацией. Спрашивается, а зачем тогда идти во власть?
Очень показательная ситуация. До сих пор власть создавала партии-симулякры, чтобы отбирать голоса у оппозиционных партий и пускать пыль в глаза избирателям. Теперь она собирается создавать политиков-симулякров из числа общественников, которые в силу высоких моральных качеств, организаторских способностей, вкладывая душу, силы, терпение, настойчивость, решают проблемы, которые не решает власть.
Свои ошибки и бездействие, которые оборачиваются протестными настроениями и недовольством граждан, власть собирается латать репутацией и результатами работы этих людей.
Именно с этой целью имплантируют их в органы представительной власти, понимая, что у них есть авторитет, общественная поддержка и граждане на них «клюнут», дадут им мандат.
Что будет дальше? Уважаемые люди ограничатся исключительно теми проблемами, которыми и занимались, а в знак благодарности за то, что им дали дополнительный статус, будут в одних вопросах молчать и действовать лояльно власти в других. Пока постепенно граждане будут разочаровываться, власть получит дополнительное время, чтобы удержаться у руля.
Именно поэтому в органы власти нельзя пускать тех людей, которые считают, что без политики можно чего-то добиться. Да, они могут быть профессионалами в своей области, решать те или иные проблемы, но это будет то же самое пресловутое ручное управление в общественном исполнении. Политических причин плачевного состояния отрасли, в которой они работают или которую представляют, они не видят или не хотят видеть.
Их присутствие в органах власти не позволит создать работающий институциональный механизм.
Я глубоко уважаю то, что делает Нюта Федермессер, благодарна ей за подвижничество. Но в качестве кандидата в депутаты она опасна.
Уверена, что это — только первая ласточка, скорее всего в других округах мы увидим еще немало таких фигур, которые власть выставит перед собой как таран.
Нельзя в политику делегировать людей, отрицающих политику. Это очень дорого обходится и гражданам, и стране.
Редакция «Новой газеты» может далеко не во всем разделять мнение своих авторов.
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