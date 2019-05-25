«Продолжу активничать — подбросят наркотики»
Липецкого блогера оштрафовали по делу об оскорблении прокурора
Никита Гиринкорреспондент
Мировой суд в Липецкой области 23 мая оштрафовал героя публикаций «Новой газеты» Дмитрия Пашинова на 30 тысяч рублей. Его обвиняли в оскорблении зампрокурора Добровского района Липецкой области Андрея Пажетных. Суд шел с декабря 2018 года.
Пашинову инкриминировали фразу: «Вы недостойны носить погоны, потому что вы чмо и козел», — якобы сказанную им в мае 2017 года прокурору Пажетных. Свидетелями по делу выступали секретарь прокуратуры и дознаватель отдела полиции, фактически находившийся в подчинении у прокурора.
В интервью «Новой» Дмитрий Пашинов утверждал, что Пажетных выдумал эту фразу, чтобы самому избежать наказания за побои. В мае 2017 года, по словам Пашинова, прокурор вытолкнул его из кабинета и прищемил ему руку железной дверью. «Он, видимо, испугался, потому что знал, что я сниму побои и доведу дело до конца. И написал встречное заявление, что я его оскорбил», — говорил блогер.
За две недели до приговора Пашинова взяли под стражу, хотя такая мера пресечения по статье за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК) не применяется. Максимальное наказание по ней — год исправительных работ. Ранее судья Фурсов удалил Пашинова из процесса, и тот, не связанный никакой мерой пресечения, отправился рыбачить на Камчатку, где он жил до 30 лет. И хотя блогер, как положено, известил об этом суд, судья Фурсов посчитал поездку на отдых сменой места жительства. Пашинова объявили в розыск и арестовали, чтобы таким образом гарантировать его явку до 23 мая, когда по делу истекал срок давности.
После оглашения приговора блогера освободили в зале суда.
Пашинов считает процесс заказным, поэтому в знак протеста отказался говорить последнее слово. «Я скажу его в Европейском суде по правам человека», — заявил он судье.
По словам Пашинова, Фурсов писал приговор два часа, а зачитывал два с половиной. Блогер сделал вывод, что приговор был написан не в совещательной комнате, а заранее.
— Я думаю, что это дело — последнее предупреждение, — сообщил Пашинов «Новой» после освобождения. — Если я продолжу активничать, то получу более тяжкую статью. Например, подбросят наркотики. Руки чешутся что-то делать, но делать ничего невозможно, потому что на местном уровне защиты никакой.
Дмитрий Пашинов известен в Липецкой области критическими публикациями о властях села Доброго и Добровского района. С этой деятельностью он связывает серию нападений и угроз в свой адрес.
В 2011 году на машину, в которой находился Пашинов, строительный погрузчик высыпал ковш песка. Автомобиль сломался пополам, но блогер успел выскочить из салона.
В 2013 году в Пашинова стреляли из травматического пистолета. Наконец, летом 2018 года по заявлению главы села Валерия Маликова суд санкционировал принудительную психиатрическую экспертизу блогера. Незадолго до этого Пашинов опубликовал статью, в которой рассказал, как Маликов ехал пьяным по селу со скоростью 120 км/ч, спровоцировал ДТП и скрылся в отделе полиции. После публикации в «Новой» психиатрическую экспертизу Пашинова отменили, а Маликова лишили водительских прав. Позже чиновник уволился «по собственному желанию».
Две недели в липецком СИЗО так впечатлили Пашинова, что он задумался о смене правозащитного направления.
— Люди там находятся в бесправных, скотских условиях. Грязь, грубость. О пытках тоже слышал. Даже представить не мог, что у нас в Липецке такое бывает. Думал, это где-то там: Ярославль, Карелия… — поделился Пашинов. — А теперь хоть бросай всю эту борьбу с коррупцией и занимайся только условиями содержания в тюрьмах.
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