Обсуждать будете у директора!
Подписантов открытого письма учителей о проблемах ЕГЭ стали вызывать «на ковер». Это и есть дискуссия?
Фото: РИА Новости
Ирина Лукьяноваучитель, обозреватель «Новой»
ЕГЭ по русскому языку пишут все выпускники страны, другого такого массового экзамена в России нет. Он существует с 2007 года. За эти 12 лет вопросов к нему накопилось много. Очень много. Но обсудить их практически не с кем.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), который создает контрольно-измерительные материалы (КИМы) ко всем ЕГЭ и пособия для подготовки к ним, — организация очень закрытая. Решения, которые касаются судеб миллионов выпускников и зачастую очень дорого обходятся их семьям (и морально, и материально), принимаются очень узким кругом специалистов без открытого профессионального или общественного обсуждения.
Нет способов повлиять на исправление ошибок или разночтений в КИМах, неясностей в критериях оценивания, субъективности в процессе проверки и апелляции —
нет рычагов влияния на ситуацию, которая напрямую касается почти каждой семьи.
Больше всего беспокоятся словесники. На их плечи ложится подготовка не к одному-двум итоговым испытаниям, как по большинству предметов, а к шести: это ЕГЭ и ОГЭ по русскому и по литературе, итоговое собеседование в 9-м классе и итоговое сочинение в 11-м. С каждым из этих испытаний связано множество нерешенных научных, методических, организационных и этических проблем. Но ЕГЭ по русскому языку, пожалуй, все их концентрирует в себе: и неясность научно-методической основы, и этическую сомнительность ситуации, когда ребенка учат свободному рассуждению на морально-этические темы по строгому шаблону, и проблемы с русским как иностранным…
Но задавать эти вопросы вслух и под своим именем учителя боятся. Ведь учителя очень легко обвинить в незнании методики, нарушении профессиональной этики, субординации, трудовой дисциплины — да чего угодно. Учитель живет под двойным прессом начальства и родителей — и иногда уже не то что боится поднимать какие-то вопросы, а просто не хочет лишних проблем.
Именно поэтому так важно публикуемое здесь письмо учителей, которые открыто приглашают Министерство просвещения, Рособрнадзор и ФИПИ к диалогу. Это не анонимный вопль души, а структурированный список вопросов для обсуждения в профессиональной среде, которое действительно помогло бы освободить самый массовый экзамен страны от груза ошибок и сомнительных решений.
письмо учителей. тезисы
Пять вопросов министру образования:
1) Кем, где и когда подтверждено: нынешняя форма Единого государственного экзамена по русскому языку, существующая в нашей стране с некоторыми вариациями уже 10 лет, самая эффективная из всех возможных?
2) Какими научными исследованиями доказана целесообразность: в выпускном классе российским выпускникам необходимо сдавать две аттестационные работы — декабрьское сочинение и сочинение в формате ЕГЭ?
3) Составляет ли деятельность ФИПИ государственную тайну?
4) Когда ФИПИ, выпускающий многотысячные тренировочные материалы под грифом ФКР (Федеральная комиссия разработчиков КИМ ЕГЭ), сможет подготовить издания, в которых не будет грубых ошибок и опечаток?
5) Экзамен и права ребенка. Все ли сделано в системе итоговой аттестации для того, чтобы на всех этапах — от подготовки к ней до апелляции полученных результатов — юный человек чувствовал себя защищенным от любого вида произвола?
- Прочитать письмо учителей полностью, посмотреть список подписантов, оставить свою подпись или прокомментировать тему — можно здесь.
Это письмо было размещено на сайте «Новой газеты» 23 мая. Уже к вечеру 24 мая, по нашей информации, в нескольких регионах страны, включая Москву, некоторые подписанты были приглашены на «воспитательную» беседу к руководству. В Москве в ходе таких бесед администрация ссылалась на указание, полученное от Департамента образования города и председателя московской государственной экзаменационной комиссии ЕГЭ по русскому языку Романа Дощинского. Подписание письма было названо участием в «протестной акции».
Всем учителям, не только подписантам, было предложено согласовывать в будущем свою гражданскую позицию с точкой зрения вышестоящих инстанций.
Тем не менее мы не теряем надежды, что результатом этой публикации станут не точечные меры административного воздействия на его авторов, а на самом деле широкое общественное обсуждение проблем единого госэкзамена.
Список подписей открыт.
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