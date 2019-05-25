Не верьте разговорам про «не повезло».

В микст-зоне было не протолкнуться от журналистов, желающих пообщаться с триумфаторами. Вопреки всем правилам я все-таки поймал в объектив планшета автора единственного и решающего гола, форварда клуба КХЛ, капитана героической финской сборной Марко Аттилу, и еще одного гиганта (не по росту, а по вкладу в сенсационную победу), голкипера Кевина Ланкинена. Совсем рядом у технического выхода, куда страшно захотелось выйти покурить, грузили в «скорую» болельщицу. Поодаль разминались с мячом игроки сборной Канады, сопровождая шутками и прибаутками каждый удачный трюк.

Жизнь продолжалась. Продолжалась она и для сборной России, которой в воскресенье предстояло сыграть лишь в утешительном финале. Это была уже другая жизнь, совсем не та, на которую рассчитывали тысячи российских болельщиков, не жалевших и 200 евро для того, чтобы попасть на матч с проходным, как очень многим казалось, соперником. Злорадствовать не хочется, но у фанатов память короткая, а неуместная бравада наказуема.

Страшное возникло как будто из ничего... Фото: РИА Новости

Нет, финны не всегда нас обыгрывали в решающих матчах, в последние годы им тоже порой доставалось. Просто поражения сборной России получались куда более знаковыми: два пришлись на полуфиналы домашних чемпионатов мира-2007 и 2016, одно, но самое болезненное — на сочинский олимпийский четвертьфинал-2014. Внятного объяснения этому феномену, который от качества состава соперника не зависел (у России-то составы были — ого-го!), никто так дать и не смог. Самые обидные поражения пришлись на долю трех российских тренеров с приставкой «топ» — Вячеслава Быкова, Зинэтулы Билялетдинова, Олега Знарка.

Объяснение в духе «просто нам не повезло» тут не проходит.

Каждый раз россияне выходили на лед в качестве стопроцентных фаворитов. И каждый раз финнам терять было нечего — никто и слова плохого в их адрес не сказал бы, если бы проиграли. То, что над ними и сейчас, перед субботним полуфиналом в Братиславе, ничего не капало, а над сборной Россией капало, да еще как, что в какой-то мере уравнивало шансы. Нейтральные болельщики, конечно, «топили» за финнов — самую беззвездную, но самую отважную команду из всех полуфиналистов. Они весь чемпионат доказывали, что успеха можно добиться в основном «домашними» игроками с «довеском» в виде двух энхаэловцев совсем не звездного масштаба, всего тремя игроками из Континентальной хоккейной лиги, парочкой «шведов» и «швейцарцев», и голкипером Кевином Ланкиненом из клуба заокеанской АХЛ «Рокфорд».

Ну кто этого Кевина до чемпионата знал? У финнов куча звездных голкиперов, но Ланкинен среди всем известных не числится. Теперь его мы узнали хорошо, даже слишком. А насколько сильно котировался тот же Марко Анттила, и вообще весь его «Йокерит», легко поверженный московскими динамовцами в плей-офф нынешнего сезона? Да не особо и котировался. А кто ждал, что юниор Каапо Какко с ходу не будет обнаруживать никакого почтения ни перед кем?

Марко Анттила после только что забитой шайбы в ворота России. Фото: РИА Новости

Главной звездой можно было считать главного тренера. Как раз под руководством Юкки Ялонен сборная Финляндии и стала во второй раз в истории чемпионом мира — и именно здесь, в Братиславе-2011, в этом самом ледовом дворце, который назывался тогда «Оранж Арена». Мощная была тогда у Ялонена сборная, просто огонь. И питерский СКА Юкка успел потренировать, но не слишком удачно.

Нынче под его началом была сборная, потолком которой должен был стать четвертьфинал. Но не стал, потому что его «хуторяне» отправили звездных шведов за полторы минуты до финальной сирены сначала в нокдаун, а еще через полторы минуты уже в нокаут. И кто отличился? Вначале кажущийся неуклюжим гигант Анттила, а после еще один игрок «Йокерита», малыш (по росту) Сакери Маннинен. Тут бы нашим и задуматься по-настоящему, но увы…

Звоночек для сборной Росси прозвучал еще в четвертьфинале со сборной США — победили-то в итоге «на тоненького»,

в самой концовке, когда американцы пошли ва-банк, они едва не сравняли счет. Это был явно не лучший матч сборной России — мне показалось, что команда подсела физически, а относительно легкая жизнь на групповом этапе, завершившаяся разгромом шведов, вовремя не закалила, не проверила команду на готовность сыграть через преодоление. Все возможные соперники прошли через горнило и поражений, и потрясающих возвращений. Всего ничего, жалкие доли секунды оставались до того, чтобы в полуфинале россиянам противостояли швейцарцы. Два потрясающих камбэка, авторами которых стали финны и канадцы, и вывели сборную России на хоккеистов Суоми, как самых слабых по рейтингу из вошедшей в медальную зону четверки.

Вы бы слышали, как громогласное «Су-о-ми! Су-о-ми!! Су-о-ми!!!» по ходу этой встречи все больше и больше начинает забивать привычно звучное «Россия!». Зал не дурак, зал еще в первом периоде почувствовал и прочувствовал, что на льду творится нечто, совсем не соответствующее ожиданиям одних, и опасениям других. Для меня это было дежавю — финская сборная выглядела именно что командой, знающей, как ей играть: цепко, грамотно, системно. Они играли в свою игру, наши — в чужую.

В самый нужный момент у Воробьева весомых аргументов не нашлось. Фото: РИА Новости

Россияне же как-то враз потеряли командную химию, и наружу полезло все то, чего опасались скептики и реалисты еще до старта чемпионата. Только теперь и связку Гусев — Кучеров финны прикрыли, и атака сборной стала выглядеть совсем не устрашающе. Оставалось надеяться на индивидуальное мастерство великих и величайших, но они спасали Россию в основном в одиночку. Конечно, бесподобен в воротах был Ланкинен, но что-нибудь да должно было залететь в его ворота.

То, что хоккеисты в красном старались, не отнять. То, что этого старания не хватило, не отнять тоже.

В третьем периоде уже вовсю пахло керосином. Страшное возникло как будто из ничего — Малкин выиграл в своей зоне вбрасывание, шайба была под контролем опытнейшего заокеанского состава с защитниками Орловым и Зайцевым, нападающими Дадоновым и Ковальчуком, надо было только вывести ее из зоны. Не вывели — Йокихарью, Кивиранта и тот же Анттила втроем жестким прессингом вынудили защитников ошибиться, и капитан сборной Суоми с отскока отправил шайбу между щитков Василевского. Российскую часть зала объял ужас. Я тоже понимал, вернее, чувствовал, что не отыграться. Это было тяжелое чувство.

Не верьте разговорам про «не повезло».

Надо по-честному: доктрина руководства сборной, собравшей под пресловутую «Красную машину» почти всех звезд, потерпела крах.

Не скажу, что все к этому шло, но в самый нужный момент у мистера Воробьева, как представили главного тренера сборной России на пресс-конференции, и его команды, весомых аргументов не нашлось. Против парней, которых знать никто не знал. Хотя разве только в Воробьеве дело…

«Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне — дна». Михайло Васильевича Ломоносова цитирую по памяти, в середине 18 века имел он в виду совсем другие звезды и другую бездну, но как-то пришлось ко двору. Особенно про бездну.