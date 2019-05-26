Кружки на воде

Прошлым летом в рамках предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина появилась программа «Мой район»: в каждом районе Москвы распространялись агитационные материалы, где рассказывалось о том, что отреставрировали, заменили, открыли в последние годы и что еще планируют сделать в ближайшем будущем. Жителям Хамовников, в частности, дали такие обещания: на Остоженке откроют памятник Тургеневу, а у метро «Спортивная» возродят Дом детского творчества «Парк «Усадьба Трубецких». Памятник великому писателю открывали с большим размахом — ​в ноябре прошлого года это сделал президент Путин. А вот Дом детского творчества (ДДТ) возрождать не спешат. Мэрия переложила этот вопрос на префектуру ЦАО, а та считает, что в открытии ДДТ нет необходимости.

Дом детского творчества «Парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках» — ​это некогда первый в стране Дом пионеров, открывшийся в 1923 году. Речь идет об огромном здании на улице Савельева (возле метро «Спортивная») и самом парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках». В его лучшие годы туда ездили на курсы дополнительного образования дети из разных уголков Москвы — ​всего на обучении находилось около двух тысяч детей. Балетная студия, хоровое отделение, шитье, шахматный кружок, роспись по стеклу, экологическая тропа, конный клуб и еще около 60 направлений, по которым дети получали первые места не только на российских, но и на международных конкурсах. Например, ребята из студии спортивного бального танца «Никкар» неоднократно становились чемпионами России, мира и Европы в разных возрастных категориях. Как рассказывают родители, до определенного времени все курсы в ДДТ были бесплатными:

— Бесплатным было все: и занятия, и детский лагерь. У нас в районе совершенно разный контингент: от очень богатых до очень бедных, в том числе дети из малообеспеченных многодетных семей, — ​рассказывает Елена Фролова, у нее в ДДТ занималась дочь. — ​И никакого неравенства там не было. Единственный годовой взнос в тысячу рублей вносили те, кто мог себе это позволить, но никакого принуждения. Я, конечно, считаю, что детские учреждения должны финансироваться, потому что абсолютно все дети должны быть заняты.

Так продолжалось до 2012 года. В рамках политики оптимизации, когда многие школы, детские сады и колледжи начали «сливать» друг с другом, «под каток» попал и ДДТ. Его объединили с колледжем ландшафтного дизайна из Восточного Измайлова. Потом в новое учебное учреждение назначили нового директора — ​Екатерину Чистову, родители иронически называют ее «эффективный менеджер». Кардинально изменились внутренние порядки: педагогам урезали часы работы, сокращали зарплату и сливали группы разных возрастов. «Стали проходить проверки. И как эти проверки проводились? — ​вспоминает Фролова. — ​В эпидемиологические периоды, когда дети болеют. То есть у нас эпидемия гриппа, приходят в группу 2–3 человека, сразу фиксируют — ​низкая посещаемость. Но, конечно, она такая и будет, когда дети болеют. В итоге очень быстро из 60 направлений осталось около 15 кружков».

Ольга Никитина, преподаватель студии спортивного танца «Никкар», вспоминает, как она пришла в ДДТ в 2000 году и ушла спустя 14 лет из-за сокращения: «Часы снимались, зарплаты урезали. Сейчас все наши педагоги сидят по школам. Да, нас действительно приютили в кружки, но это несравнимо. Раньше это был единый центр, к нам приводили детей, это были постоянные концерты, мероприятия. Мы оттуда практически не вылезали». Как рассказывают родители, дети при выпуске из ДДТ выходили с дипломами о дополнительном образовании и высокой базой для его продолжения в высшем учебном заведении.

В 2017 году Чистова уволилась, так как не прошла квалификационную комиссию. ДДТ просуществовал пару месяцев и закрылся. Ему на смену на улицу Савельева, дом 5, чтобы место не пропадало, перенесли предуниверсарий МГМУ им. И.М. Сеченова. А «Парк «Усадьба Трубецких» перешел в собственность ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Родители на протяжении пяти лет выходили в пикеты к Департаменту образования, пытались прорваться на прием граждан, писали письма. В тот момент, когда стало известно, что здание перейдет Сеченовскому университету, они уже перестали надеяться на то, что им что-то вернут. «Мы пытались прорваться к Калине (Исаак Калина — ​руководитель Департамента образования и науки города Москвы. — ​Ред.) — ​безрезультатно. Ракова (Анастасия Ракова — ​заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития. — ​Ред.) в приеме отказала. Когда мы туда пришли, нам сказали: Анастасия Валерьевна о проблеме знает, но вам здание не вернут».

Родители уже не верили, что легендарный Дом детского творчества вдруг снова решат открыть. Но внезапно мэр Москвы Сергей Собянин выпустил агитационные листовки во время своей предвыборной кампании — ​«ДДТ откроют». Наталья Рипп, мама одной из воспитанниц ДДТ, говорит, что на заседании совета депутатов 16 июля 2018 года глава управы Ольга Шовгеня объявила: принято принципиальное решение мэра об открытии ДДТ. «Родители спросили: а когда начнется восстановление? Мы хотим вернуть всех преподавателей! — ​вспоминает Рипп. — ​И дальше началось: «Давайте проведем опрос по курсам, которые вы там хотите». Мы собрали около 2,5 тысячи анкет».

Однако результат получился не такой, какого ожидали родители: управа решила, что ДДТ не нужен, кружков достаточно в школах района и в Сеченовском предуниверсарии.

— Но там половина кружков биохимической направленности, — ​объясняет Рипп. — ​Занятия раз в неделю, и проводят их сеченовские студенты. Ни о каких дошкольниках и речи быть не может. Просто полностью перечеркнули деятельность нашей рабочей группы, и эти анкеты, которые мы собирали, — ​кому они оказались нужны? Мы снова пытались прорваться к Раковой,

нам сказали: а чем вы недовольны? Я не знаю, зачем это было сделано со стороны мэра — ​так пообещать, а потом устроить профанацию.

— Я сразу сказала, что первым делом, чтобы вернуть ДДТ, нужно вернуть здание и парк, — ​говорит муниципальный депутат Елена Парушина. — ​В нем находились объекты инфраструктуры. Сначала верните имущественную составляющую. Они пытаются подменить кружками в школах, но это совсем не тот уровень, там нет той технической базы, помещений. К тому же это объект не только нашего района, а всей Москвы. Это объект дополнительного образования, а не простых кружков.

«У нас был свой хоровой зал, инструменты. Сейчас хор, сольфеджио, конечно, сидят в школе, что-то на коленках учат, но это же совершенно другое», — ​говорит преподаватель Ольга Никитина.

Официальный запрос «Новой» в мэрию по поводу обещания Сергея Собянина и планов на ДДТ переправили в префектуру ЦАО. Оттуда в редакцию поступил ответ о том, что на сегодняшний день работа с детьми возобновлена по этому адресу в рамках деятельности предуниверсария 1-го МГМУ им. Сеченова по 16 направлениям дополнительного образования на бесплатной основе, и пока этого достаточно: «Проводится постоянный мониторинг потребностей жителей в организации дополнительных кружков. При выявлении дополнительной потребности в открытии иных кружков общеразвивающих программ вопрос будет рассмотрен. Исторически данное здание предполагалось для занятия с детьми и подростками. По существу, в настоящее время данное функциональное назначение не изменилось».