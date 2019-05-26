Где, кого, за что

Дело ЮКОСа

Хамовнический суд вынес заочный приговор очередному фигуранту так называемого большого материнского «дела ЮКОСа», существующего уже 16 лет. Адвокат Павел Ивлев признан виновным в хищении нефти более чем на 1 трлн рублей, а также последующей легализации денег от ее продажи. Дело Ивлева, выделенное из большого «дела ЮКОСа», дошло до суда только к 2018 году. Судили адвоката Ивлева заочно — с 2004 года он проживает в США, а в России объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Интерпол отказался объявлять Ивлева в международный розыск, признав его преследование политически мотивированным. По версии следствия, Ивлев совершал преступления «в составе организованной группы» под руководством главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Судья Мария Сырова приговорила Ивлева к десяти годам колонии заочно, а также удовлетворила требования «Роснефти» как потерпевшей стороны в «деле ЮКОСа» на сумму почти в 400 млрд рублей.

Ивлев назвал решение суда бредом и заявил, что будет обжаловать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека.

Дело Шакро

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об УДО бывшего замглавы СК по Москве Дениса Никандрова, осужденного за получение взятки в особо крупном размере за переквалификацию дела подручного Шакро на менее тяжкую статью. Администрация колонии № 13 дала ему положительную характеристику, а прокурор не возражал против УДО. При этом суд принял во внимание тот факт, что Никандров дал показания на его бывшего начальника, экс-руководителя московского главка СК Александра Дрыманова.

В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 года колонии строгого режима. Никандров признал свою вину.

Позже Верховный суд смягчил приговор, разрешив ему отбывать наказание в колонии общего режима.

Дело против Романовой и Пономарева

Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который подала бывшая заключенная мордовской колонии ИК-2 Инга Кривицкая к директору движения «За права человека» Льву Пономареву и главе «Руси Сидящей» Ольге Романовой. Суд обязал Романову выплатить ей 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, а Пономарева — 50 тысяч рублей. Сама Кривицкая просила 2 млн рублей и утверждала, что правозащитники распространили о ней ложную информацию о том, что она сотрудничала с администрацией колонии и принимала участие в избиении заключенных. По ее словам, пыток в ИК не было, а те, кто освещал эту проблему, «обливали грязью свою страну». Сама Кривицкая была в учредителях фонда-клона «Руси Сидящей», созданного при участии ФСИН.

Дело Петра Милосердова

Гособвинение во время прений в Нагатинском районном суде попросило приговорить к трем годам колонии общего режима политтехнолога Петра Милосердова, обвиняемого в экстремизме.

По версии следствия, Милосердов вместе с осужденным ранее националистом Александром Поткиным (Беловым) создавал в Казахстане «экстремистское сообщество» (ч. 1 ст. 282.1 УК).

Кроме того, Милосердова обвиняют в использовании поддельного паспорта.

Милосердов скрылся от следствия, был объявлен в розыск после того, как в августе 2016 года Мещанский суд приговорил Поткина к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. Позже суд сократил этот срок до 3,5 года. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о легализации имущества казахстанского БТА-Банка. Милосердов с января 2018 года находится в СИЗО.

Дело о баннере

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей активистку «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) Лилию Осипову за акцию с баннером «Извинись за ЕКБ».

Осипову признали виновной в участии в несогласованной акции, которая создала помехи движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Сама активистка не отрицала, что участвовала в акции, но настаивала, что не создавала помех. Акция прошла 16 мая. Около московской резиденции патриарха активисты повесили баннер и забросали здание дымовыми шашками. Этой акцией АНС отреагировала на протесты против строительства храма в сквере около драмтеатра в Екатеринбурге.