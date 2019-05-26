Еще и наркотики нашли

23 мая Басманный суд Москвы на два месяца продлил арест бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Судья Евгения Николаева удовлетворила ходатайство следствия и оставила под стражей экс-министра до 25 июля. По мнению следователя Сергея Степанова, Абызов может оказать давление на потерпевших, попытаться скрыться и уничтожить доказательства по делу.

Следователь уточнил, что обвиняемый владеет недвижимостью в Италии и Великобритании, у него связи в правоохранительных органах. Также, по сведениям следствия, Абызов пытался перевести деньги на счета доверенных лиц. Один из восьми адвокатов экс-министра Сергей Дрозда подтвердил, что Абызов действительно пытался перевести деньги своей семье: 30 млн рублей были переведены сыну, и еще 30 млн — гражданской жене. Он пояснил, что супруга экс-министра занимается воспитанием новорожденного сына и лишена средств к существованию. Сейчас все счета Абызова арестованы.

Следователь Степанов добавил, что срок предварительного расследования продлен до 25 июля, и за это время необходимо провести ряд экспертиз. В частности, он отметил, что в ходе обысков в квартире экс-министра нашли пакетик с наркотическим веществом. Адвокаты категорически отрицают, что обнаруженный пакетик с наркотиками принадлежит экс-министру. «Почему-то следователь не говорит, что обыск проходил без участия Абызова и на пакетике не обнаружены его следы», — недоумевал Дрозда. Следствие решило выделить дело о наркотиках в отдельное производство. Для уголовного дела — слишком маленький объем. Неустановленных лиц будут искать и привлекать к административной ответственности.

Защита настаивала избрать иную меру пресечения для экс-министра, не связанную с лишением свободы. По мнению другого защитника — Руслана Кожуры, предъявленное Абызову обвинение относится к сфере предпринимательской деятельности и по закону его не должны содержать под стражей.

Защита представила в суде поручительства бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. Рекомендательные письма в поддержку бывшего министра поступили в суд от главы фонда «Вера» Нюты Федермессер, учредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и учредителя фонда «Дети-бабочки» Ксении Раппопорт.

Сам Абызов поблагодарил всех, кто поддерживает его и семью. Он категорически отрицает вину, утверждая, что не участвовал в хищении средств и не понимает суть предъявленных ему обвинений.

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года экс-министр, являясь бенефициарным владельцем офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество, фигуранты дела похитили 4 млрд рублей, после чего в полном объеме вывели деньги за рубеж.