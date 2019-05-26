Заговор бывших мальчишек

В пермской гимназии № 4 установили разный проходной балл в первый класс для мальчиков и девочек: 65,7 и 69,1 соответственно. На несправедливость обратили внимание родители учащихся. Директор гимназии Татьяна Дьякова объяснила такие правила тем, что в гимназии «гендерный принцип обучения». Девочки, по ее словам, обычно показывают лучшие результаты по сравнению с мальчиками. «У мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие».

Казалось бы, что тут такого? Директор просто хочет, чтобы в гимназии было примерно равное количество мальчиков и девочек. «Мы это делаем много лет, выравниваем так гендерное соотношение в классе, регулируем набор, потому что гимназия у нас гуманитарная, и девочек всегда приходит, как правило, больше, чем мальчиков. Мы ничего не нарушили, прием осуществляется в соответствии с документами», — рассказала Татьяна Дьякова ТАСС.

С ней не согласилась уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова: она утверждает, что разный проходной балл в зависимости от пола — это гендерная дискриминация, и обещает разобраться в ситуации. Денисова права: это самая настоящая дискриминация по признаку пола. Если тебе не повезло родиться девочкой, ты должна показывать более высокие результаты, чем мальчики, если хочешь учиться в гимназии. И это, не стесняясь, произносит директор гимназии, которая наверняка сама когда-то была девочкой.

Слышали про внутреннюю мизогинию? Это когда одни женщины считают других женщин вторым сортом, порой неосознанно. Давайте попытаемся проследить логику в словах директора Татьяны Дьяковой. Девочки, утверждает она, учатся лучше. Казалось бы: почему бы не поспособствовать тому, чтобы именно девочки «управляли страной»? Ведь наверняка здорово было бы, если бы руководящие посты занимали талантливые и работоспособные люди. Если Татьяне Дьяковой не хочется способствовать этому, можно было бы просто не мешать девочкам, завышая им проходной балл. Но такого варианта в голове у директора гимназии нет. Можно предположить, что она привыкла к тому, что страной управляют бывшие мальчишки, и не допускает и мысли о том, чтобы страной управляли бывшие девочки. Да, наверное, это логично в стране, в которой власть в принципе не меняется десятилетиями.

Еще один вопрос к этим диким правилам звучит так: а что случится, если «гендерное соотношение» в классе будет нарушено? Упадет ли небо на землю, если в нескольких классах пермской гимназии номер 4 девочек будет больше, чем мальчиков? Или директора пугает, что мальчики не станут лидерами, если не попадут в гимназию? Кстати, и по отношению к мальчикам такие правила не совсем справедливы: наверняка не всем мальчикам и их родителям приятно знать, что им занижают проходной балл просто потому, что считают их «менее прилежными» (опять же исключительно по признаку пола).

На следующий день после огласки директор гимназии Татьяна Дьякова дала интервью «Медузе». В нем она сказала, что пошутила, впрочем, сразу после этого заявления повторила свою «шутку» почти дословно: «За этим никаких подтекстов искать не надо. Если можно отказаться от этой фразы, я от нее откажусь. Я действительно пошутила. Бывшие мальчишки становятся потом очень успешными политиками, бизнесменами и так далее, по-разному проявляя себя в детстве, — только это имела в виду, больше ничего».

Сложно не согласиться с Татьяной: никаких подтекстов тут при всем желании не найдешь. Просто директор гимназии не стесняется оказывать предпочтение учащимся по признаку пола, хотя в России законодательно закреплено общее право на образование.

Страной действительно управляют бывшие мальчишки — и в нашей стране все еще можно разбрасываться заявлениями, подобными тому, которое произнесла директор пермской гимназии. Не знаю, связаны ли эти явления.