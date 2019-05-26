Налогоплательщики в спячке

Представьте, что вам нужно определить политический режим двух государств по их налоговой системе. В первой стране основная часть налогов носит косвенный характер, а социальные взносы за работников платит работодатель. Во второй стране граждане ежегодно в «день Х» должны заполнять налоговые декларации и отправлять в налоговые органы чеки с оплатой подоходного налога.

Кажется, что в бытовом плане первый вариант гораздо комфортнее: кому хочется портить себе настроение и тратить время, читая «письмо счастья»? Даже в самых богатых странах люди, прямо скажем, редко получают удовольствие от процедуры уплаты налогов. Но на практике именно эти богатые страны почему-то заставляют своих граждан испытывать психологический дискомфорт, постоянно напоминая им про их вклад в наполнение бюджетов разных уровней.

Гораздо гуманнее поступают страны первого типа, к которым относится, например, Россия. Здесь официальная позиция властей состоит в том, что «государство никому ничего не должно». Чиновники уверены, что их призвание состоит в перераспределении ренты, полученной за счет экспорта энергоресурсов.

Как мы уже писали, это опасный миф, который сильно преувеличивает роль полезных ископаемых в российских государственных финансах. Две трети доходов консолидированного бюджета РФ обеспечивают налоги и взносы частных лиц и предпринимателей, а не продажа нефти и газа. В структуре доходов Москвы один только НДФЛ занимает 40% (не считая НДС, налога на имущество и других платежей, которые тоже платят граждане).

Российская власть тоже зависит от рядовых налогоплательщиков, как и развитые страны, просто очень не любит в этом признаваться. Прагматика этой скрытности очевидна: чем меньше абстрактные «государственные деньги» ассоциируются с конкретными налоговыми платежами, тем проще чиновникам распоряжаться этими средствами по своему усмотрению — ​без назойливых граждан, которые вечно покушаются на сакральную собственность государства и требуют свой кусок нефтяного пирога.

А ведь современная либеральная демократия во многом родилась из конфликта вокруг налогов. Подотчетность органов власти появилась в тот момент, когда британские лорды почувствовали необходимость ограничить фискальные аппетиты монарха. И уже потом американские колонисты сформулировали знаменитый лозунг «Нет налогов без представительства».

В России в этой формуле налоги и представительство поменялись местами. Чиновники как бы говорят населению: ваши налоги — ​это капля в океане нефтегазовых доходов, какое еще представительство? За звание крупнейшего налогоплательщика соревнуются «Газпром» и «Роснефть», поэтому и отчитываются чиновники перед госкорпорациями и вышестоящим начальством, а не перед избирателями.

Проблема в том, что многие российские граждане в целом разделяют это заблуждение. По данным опроса НАФИ, только 11% респондентов хорошо понимают, на что идут их налоговые поступления, а остальные 89% либо ничего не знают о судьбе своих отчислений, либо сильно сомневаются в своих знаниях. Налоги платятся по принципу «лишь бы отстали», а настоящая гражданская добродетель состоит в том, чтобы оставить государство с носом.

Если выделять два противоположных полюса налоговой политики, то на одном из них будет сбор дани в традиции монголо-татарского ига, а на другом — ​селективные налоги, когда люди не только контролируют их размер, но и могут выбирать, за какие услуги они хотят платить. Селективную модель трудно масштабировать на федеральный уровень, поскольку ключевые госпрограммы могут остаться недофинансированными. Но участие обычных граждан в формировании, например, в части городского бюджета — ​весьма действенный способ усилить демократический элемент современной политики.

Но, опять же, не для России. По оценкам Международного бюджетного партнерства, индекс участия общественности в процессах формирования и контроля исполнения бюджета в нашей стране по итогам 2017 года составил 13 баллов из 100 (для сравнения: 31 балл у Киргизии и 22 балла у Грузии).

По выражению Алексея Кудрина, в россиянах не развито «чувство налогоплательщика». Но виноват в этом не пресловутый «менталитет» российского населения, а отсутствие базовых институтов репрезентативной демократии. Западные парламенты в последние несколько веков занимались именно тем, что ограничивали исполнительную власть, не страшась докапываться до секретных статей бюджета и проводить депутатские расследования. Сравните это с Госдумой, которую совсем не в шутку называют филиалом Белого дома.

Поэтому, даже если заставить россиян вручную заполнять налоговые декларации, ситуация вряд ли изменится в одночасье. Скорее переход к более прозрачной налоговой системе станет не причиной, а следствием демократизации и появления в России работающих политических институтов.