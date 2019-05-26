«Незамедлительно освободить и вернуть домой»

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, которых российские пограничники задержали во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Кроме того, от России потребовали передать Украине конфискованные буксир «Яны Капу» и два катера, «Никополь» и «Бердянск». Об этом было объявлено в субботу на слушаниях в Гамбурге.

Украина попросила трибунал «предписать России вернуть украинские суда», «незамедлительно освободить 24 задержанных моряков и позволить им вернуться на Украину», «прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от новых расследований». Международный трибунал счел «целесообразными» два требования — ​об освобождении моряков и возвращении судов. Что касается уголовного преследования, то международный суд не стал требовать от Москвы прекращения расследования, хотя и полагает, что это было бы разумно, отметил глава трибунала Чжин Хен.

Трибунал также призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. До 25 июня этого года стороны должны представить свои отчеты, видение ситуации по керченскому инциденту и способы разрешения конфликта.

«Трибунал рассматривал маленькую часть большого дела о нарушениях Российской Федерацией норм Конвенции по морскому праву в связи с задержанием украинских моряков и кораблей, о применении временных норм, которые заключались в требовании освободить корабли и 24 членов экипажа этих судов, — ​рассказал «Новой» один из адвокатов арестованных моряков Николай Полозов. — ​В короткие сроки (за две недели) трибунал принял решение в пользу Украины: незамедлительно освободить корабли и моряков. Мы надеемся, что российские власти исполнят это решение.

Уже был прецедент, когда международный трибунал выносил решение по обеспечительным мерам в деле «Арктик Санрайз» с требованием освобождения команды. Тогда Россия не напрямую, но нашла юридические инструменты, чтобы их освободить: последовала переквалификация действий, амнистия и так далее. Надеюсь, что Россия найдет возможности и для освобождения моряков. В противном случае есть вероятность политической реакции, которая может ударить по России, которая является морской державой, очень сильно и больно, в том числе через инструмент санкций, которые были введены в марте в связи с конфликтом у Крымского побережья. В интересах России выполнить временные меры».

Россия заранее отказалась от участия в слушаниях в Гамбурге. По мнению российской стороны, у международного трибунала нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента. Поэтому требование вернуть моряков домой не означает, что международный трибунал поддержал какую-то из сторон, считает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Более того, Россия моряков не вернет, так как считает, что решение этого вопроса вне юрисдикции организации, уверен журналист.

Напомним, российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля — ​катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» 25 ноября прошлого года. Трое моряков были ранены. По мнению России, корабли пересекли границу незаконно, так как Украина заранее не подала заявку на проход судов. Киев заявляет, что заявки были поданы, но их оставили без ответа.

После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 24 украинских моряков за незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК), в настоящее время они находятся под арестом. В середине апреля Лефортовский суд Москвы продлил украинским морякам арест до 24 июля.

Президент Украины отреагировал на решение Международного трибунала в своем фейсбуке. «Если Москва исполнит решение, это может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом, Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и разрешению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — ​написал Зеленский.

В российском МИДе также отреагировали на решение трибунала, заявив, что Россия продолжит отстаивать свою позицию, а конвенция ООН при разрешении керченского конфликта исключена, говорится в официальном релизе ведомства. Ранее пресс-служба Кремля заявляла, что вопрос с украинскими моряками будет решен только после вынесения судебного приговора.