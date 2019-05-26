Первая американо-китайская

Как теперь становится понятно, до 2019 года мир был устроен на удивление рациональным образом. Работало глобальное экономическое партнерство, которое позволяло странам с совершенно разными представлениями о должном политическом устройстве заниматься взаимовыгодной торговлей и богатеть. В рамках этого партнерства в сфере IT американские компании разрабатывали чипы и программное обеспечение, а китайские — строили на их основе дешевое и надежное железо.

Обычным пользователям понятнее всего пример со смартфонами, которые мы используем для того, чтобы выходить в интернет, и которые представляют собой продукт симбиотических связей между американской и китайской экономиками («придумано в Америке, сделано в Китае»). Но это только вершина айсберга. На китайском «железе» построена сегодня большая часть инфраструктуры интернета: от обычных маршрутизаторов до только внедряющихся ультрасовременных сотовых сетей пятого поколения (5G). Примечательнее всего в этом отношении, пожалуй, что атлантические кабели, связывающие США и Европу, принадлежат китайским компаниям. По той простой причине, что они прокладывали их заметно дешевле, чем конкуренты.

Лидером технологического рывка Китая в последние годы стала компания Huawei, связанная с китайскими властями и при этом являющаяся крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования в мире. После серии скандалов, связанных с подозрением устройств Huawei в слежке за пользователями и передаче данных об интернет-трафике в Китай, администрация Трампа решилась на беспрецедентный шаг и ввела эмбарго на сотрудничество американского бизнеса с компанией. В дополнение к обвинениям в шпионаже в пользу китайских властей компания Huawei считается виновной в сговоре с правительством Китая для продвижения своего оборудования на рынке, а значит, в нечестной конкуренции. Юристы Google, Intel, ARM и других американских и британских фирм были вынуждены заявить об отзыве своих лицензий у Huawei.

Для тех, кто не следит за развитием рынка смартфонов, Huawei, возможно, не так на слуху, как Samsung, Apple или даже еще один китайский бренд — Xiaomi, особенно полюбившийся россиянам после обвала рубля в 2014 году. Но реальность рынка такова, что компания Huawei, продавшая за первый квартал 2019 года 30 млн устройств на внутреннем китайском рынке и еще столько же за рубежом, претендовала на глобальное лидерство и росла быстрее конкурентов. Успехи китайской компании, кстати, были заметны на всем рынке потребительской электроники: например, флагманский ноутбук Huawei в 2018 году собрал все возможные награды.

Так что борьба Трампа с китайской компанией только отчасти напоминает битву за демократию и свободу: похоже, гораздо большую роль в ней играют лоббистские соображения, связанные с тем, что китайские высокотехнологичные компании растут слишком быстро.

К китайскому бизнесу не приходится испытывать особой симпатии, но когда его представители задаются риторическими вопросами вроде «а когда Google следит за пользователями, это нормально?», смысл происходящего становится немного более понятным.

Сначала компания Huawei потеряла лицензию на использование в своих устройствах сервисов Google, то есть магазина приложений, почтового приложения и последних обновлений операционной системы Android. Эта информация спровоцировала на рынке легкую панику, так что китайским производителям пришлось успокаивать публику. Во-первых, заявили они, ситуация никак не коснется уже выпущенных устройств. Во-вторых, к такому повороту событий Huawei готовилась некоторое время и может предложить своим клиентам альтернативы. Наконец, на китайском рынке Google и так не работает, а базовые версии Android распространяются по свободной лицензии, которая может быть адаптирована к нуждам компании.

Утешение, однако, оказалось недолгим, потому что вслед за Google об отзыве лицензий объявила британская ARM, которая разрабатывает архитектуру процессоров, на которых работает большинство современных смартфонов. Если у Huawei не будет этой лицензии, она больше не сможет производить современные чипы, способные работать на Android любых версий, и это уже выглядит как рыночная катастрофа.

США показали, что даже если в отдельных областях, таких как внедрение 5G, страна отстает от «китайских партнеров», контроль над технологиями на планете по-прежнему принадлежит им, а система лицензий устроена таким образом, что крупнейший и самый амбициозный игрок может быть фактически поставлен на грань уничтожения несколькими росчерками пера президента Трампа. Другой вопрос — насколько такая ситуация хороша для мира в целом и, в частности, для Америки

MIT Technology Review — издание главного инженерного института США — пишет о «балканизации технологий», которые были инициированы решением Трампа атаковать Huawei. Вместо единых стандартов и лицензий, которые провоцируют международное разделение труда и развитие IT по всему миру, мы можем получить набор региональных производителей, архитектур и операционных систем. Причем главным конкурентным преимуществом всего этого разнообразия (довольно сомнительного) будет то, что каждая из платформ не зависит от всех остальных и делается с нуля местными разработчиками. Кто от этого выиграет? Пожалуй, те региональные правительства, которые сейчас громче всего кричат о «цифровом суверенитете».

После обострения отношений с США российский рынок стал привлекательнее для Huawei, и нет ничего удивительного в том, что именно эта компания получает заказы на организацию государственной системы интернет-цензуры, которая создается сейчас в рамках «пакета Яровой» и закона о суверенном Рунете. Но российский рынок слишком маленький для того, чтобы спасти Huawei. В то же время нет сомнений в том, что китайцы извлекут уроки из нынешней атаки Трампа и приложат все усилия для того, чтобы правила технологического симбиоза изменились.