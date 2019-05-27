Избавьтесь от приставки

Александр Беглов поддался на «уговоры общественности» и согласился участвовать в губернаторских выборах. Над просьбами руководителей общественных организаций блокадников, ветеранов и волонтеров он размышлял три дня. Пауза была вынужденной: сценарий всенародной поддержки слили в прессу, и его пришлось переписывать на ходу.

Александр Беглов на встрече с жителями Курортного района Петербурга. Фото: gov.spb.ru

В субботу 25 мая, врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал в родной Курортный район. Районы он объезжает каждую субботу, но этому визиту предстояло стать решающим. Было видно: представителей общественности, заполнивших актовый зал районной администрации, что-то сильно волнует. Наконец с места поднялся седовласый мужчина со знаком почетного жителя Сестрорецка на лацкане. «Я хочу, чтобы вы избавились от этой приставки «врио», — прямо сказал он Александру Беглову. — Избавьтесь от нее и станьте настоящим хозяином, губернатором Санкт-Петербурга». И поставил вопрос ребром: «Вы идете на выборы?»

«Идет!» — закричал кто-то в зале.

«Ну а вы поддержите, а?» — ответил Александр Беглов улыбаясь и потупил взгляд. Затем, посерьезнев, объявил: «Я принимаю ваше предложение».

Председатель совета ветеранов Курортного района Виктор Михайлов. Фото: gov.spb.ru

Человеком, которому удалось уговорить врио губернатора участвовать в выборах, стал Виктор Михайлов — председатель совета ветеранов Курортного района и бывший подчиненный Александра Беглова. В конце девяностых, когда Александр Беглов занимал пост главы Курортного района, Виктор Михайлов работал сперва его заместителем, а потом советником. Именно в тот период, когда Курортным районом руководил нынешний врио губернатора, Виктор Михайлов стал главой Сестрорецка. Газета «Вести Курортного района» писала тогда, что Александр Беглов подарил Виктору Михайлову на день рождения «новый, красивый и современный велосипед». Тот, если верить изданию, поставил велосипед «на почетное место».

Выполнять роль просителя Виктору Михайлову пришлось из-за того, что первоначальный план избирательного штаба дал сбой.

Вопрос об участии в выборах Александру Беглову должны были задать рабочие завода «Арсенал» еще 23 мая. На следующий же день он должен был заручиться поддержкой муниципальных депутатов (стать кандидатом невозможно, не собрав их подписи): специально для этого их всех с непривычной торжественностью собрали в Таврическом дворце. Предшествовать очным встречам, по задумке штаба, должны были многочисленные заочные просьбы общественности — письма ветеранов, блокадников и волонтеров.

Однако произошла утечка информации, и описанный сценарий оказался заранее опубликован в прессе. Остановить механизм моментально не успели: и ветераны, и блокадники, и волонтеры, и общественная палата уже отправили Александру Беглову письма, в которых напоминали ему о его заслугах и достижениях и просили поучаствовать в выборах. «Когда вы возглавили город, мы поняли, что пришел хозяин. Вы должны завершить начатое», — призвали в обществе «Жители блокадного Ленинграда». «Мы считаем, что в Петербурге есть только один человек, который на деле доказал свою готовность работать в интересах горожан», — написали в общественной организации ветеранов.

Фото: gov.spb.ru

По словам собеседника «Новой» в штабе, из-за утечки сценарий остановили на полпути. Поэтому на мольбы общественников Александр Беглов ответил молчанием. Однако слезные письма запали ему в душу: рабочим завода «Арсенал», встречаться с которыми все-таки поехал, он эти обращения почти цитировал. «За прошедшие месяцы мы могли не раз убедиться, что вы не играете в политику, не стремитесь всеми средствами завоевать симпатии. Просто работаете», — написали ветераны. «Я часто езжу, встречаюсь с коллективами, и во дворах, и везде. И не потому, что хочу показаться хорошим или каким-то другим», — подтвердил Александр Беглов рабочим завода. Рабочих это, видимо, не тронуло: просить врио губернатора выдвинуться они не стали.

Смысл из-за этого потеряла и назначенная на следующий день встреча с местным самоуправлением. Собравшимся со всего города в Таврическом дворце муниципальным депутатам врио губернатора в очередной раз рассказал о своих планах по развитию Петербурга. Муниципальные депутаты, которые точь-в-точь такой же доклад уже прослушали неделю назад во время отчета Александра Беглова перед Законодательным собранием, тоже не стали просить врио поучаствовать в выборах и предлагать ему свою помощь.

Впрочем, на самом деле

поддержкой муниципальных депутатов предвыборный штаб Александра Беглова уже заручился и без публичных заявлений.

В районных администрациях главам муниципалитетов объявили, что 1 и 2 июня — в первые два дня после того, как Заксобрание официально даст старт избирательной кампании, — они должны быть готовы привести депутатов к нотариусам, чтобы заверить их подписи не только за врио губернатора, но и за его технических конкурентов, рассказал «Новой» один из глав. Только после того, как все подписи будут собраны, депутаты (а большинство из них — представители «Единой России») узнают, получат они партийную поддержку на предстоящих муниципальных выборах или нет. Петербург стал единственным городом, в котором праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на муниципальные выборы назначили на июнь, а не на 26 мая.

Спикер ЗакСа и секретарь региональной «Единой России» Вячеслав Макаров, впрочем, перенос праймериз объяснял неполитическими причинами: он говорил, что провести предварительное голосование в мае петербуржцам помешает День города.

«Всенародная поддержка выдвижения Александра Беглова» — сценарий, начало которому сам врио положил еще восемь месяцев назад. В первый же день своей работы на посту на вопрос о намерении участвовать в выборах он ответил так: «Нужно понять, можешь ли ты что-то предложить горожанам, если пойдешь на выборы. Пока я этого не знаю. Надо это почувствовать. Развитие города без поддержки горожан невозможно. Я буду опираться на их мнение, их отношение ко мне, и тогда буду уже принимать окончательное решение».

Шанса усомниться в том, что решение он принял верное, Александру Беглову не оставили. Со страниц подконтрольных петербургской администрации изданий намерение врио губернатора участвовать в выборах поддержали деятели искусства, политологи, общественники и даже доноры.