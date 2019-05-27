Эмилия Слабунова: «Настала пора всем становиться политиками»

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов очень эмоционально ответил на мою статью «Прекрасная и опасная Нюта». Понимаю Ваши эмоции, Дмитрий Андреевич, но считаю гораздо более конструктивным обсуждать такие вопросы без них.

В стране 19 миллионов нищих, и цифру эту можно умножать на два, потому что тех, у кого доходы на 10–100–1000 рублей выше российского прожиточного минимума, зажиточными не назовешь. При этом в авоськах заштатных полковников находят бюджеты целых регионов. В российском бездорожье тонут тракторы, 18 лет никто не занимался помойками, десятки миллионов соотечественников не имеют элементарных удобств, города и районы остаются без роддомов и моргов. Архаичная экономика стагнирует, и мы безнадежно отстаем от других. У страны не осталось союзников, милитаристская риторика с экранов приучает людей к мысли о войне. Гражданам отказывают в элементарных пикетах, при этом протесты растут как снежный ком, и уже 80% граждан хотят перемен.

Вопрос о том, кто будет в этих условиях представлять граждан в парламенте того или иного уровня, — жизненно важный. Вы же прекрасно понимаете, что выборы в Московскую городскую думу — это репетиция перед выборами в Госдуму-21, в которых будут обкатываться сценарии предстоящих больших выборов. Один из таких сценариев и начал разворачиваться на наших глазах. То, что мэрия поведет на выборах против оппозиции отряд известных и уважаемых людей, допускавших в каких-то ситуациях очень легкую критику власти, стало известно несколько месяцев назад, как и сам список.

Анна Федермессер оказалась первой публично озвученной персоной из этого списка, именно поэтому попала в эпицентр горячей общественной дискуссии. Думаю, все хорошо понимают, что суть развернувшейся дискуссии касается не персонально этого прекрасного человека и подвижника, а проблемы:

может ли подвижник, преодолевающий провалы управленческой недееспособности чиновников, становиться средством для маскировки политической недееспособности власти, создавшей систему, пренебрегающую интересами и правами граждан.

Готов ли такой общественный деятель давать политические оценки, ставить вопрос в политическую плоскость, ибо все проблемы имеют политические причины, а политическая система выполняет системообразующую роль в обществе, определяя правила игры и продуцируя решения.

Я бы не написала тот текст, который вызвал Ваши эмоции, Дмитрий Андреевич, если бы несколько дней назад не наблюдала в очередной раз в том региональном парламенте, депутатом которого я являюсь (Законодательное собрание Республики Карелия), как замечательные общественные деятели-депутаты жмут кнопки против законопроекта об ответственности власти за неуважение к гражданам и нарушение их прав и свобод.

Почти восемь лет я являюсь депутатом регионального парламента и вижу, как уважаемые мной и многими людьми профессионалы своего дела, выдвинутые партией власти, будучи на гос/мун контрактах и бюджетном содержании, демонстрируют лояльность работодателю, пытаясь еще и маскировать ее «философией»: «только без политики давайте», «ну вот политики не надо». Это же где такое еще увидишь: депутат от политической партии в политическом институте — парламенте — призывает политические вопросы решать без политики?

Это как если врач в больнице будет призывать коллег лечить больных без медицины.

Не потому ли в таком абсурде и живем, что у нас столько симулякров политиков?

Именно поэтому важно, чтобы в политику приходили люди, понимающие, что все проблемы имеют в основе своей политические причины. Приходили не лечить отдельную болячку, а обеспечивать здоровый образ политической жизни. Для того чтобы обеспечить серьезную, основательную работу и независимость от власти, они должны иметь возможность работать в региональном парламенте на постоянной профессиональной основе, а не прибегать в обеденный перерыв подмахнуть инициативы исполнительной власти. Возможность такая должна предоставляться по заявлению депутата. Тем более в парламенте Москвы, субъекта, сопоставимого с некоторыми государствами.

Я имею право это говорить, потому что прошла подобный путь, отдавая себя делу своей жизни, и именно переживание за него привело в политику с четким выводом, что, грубо скажу, метр кишечника от холеры не вылечить. Вывод привел в оппозиционную партию, а не в партию власти. Арсенал методов власти проверен на себе, в том числе — и предложение стать вторым номером в списке ЕР после губернатора. Поэтому в 43-м и в любом другом округе нужно выбирать независимого от власти и бюджетного содержания кандидата, а если и того, кто на бюджетном содержании, то только от оппозиционной партии, что означает, что он понимает причины происходящего. Я призывала бы каждый день поддержать Нюту Федермессер, если бы она выдвинулась от оппозиции. А пока мне неудобно читать ее обвинения в адрес людей, ужаснувшихся трагедии в Шереметьеве, что они не молчат, а хотят найти виновных. Неудобно читать про «сиюминутные страсти вокруг выборов». Как можно, собираясь в политику, не понимать, что как выбираем, так и летаем, так и приземляемся, так нас и спасают, так и отвечают на вопросы о причинах, так и виновных наказывают, так и жизнь оценивают.

«Мысль о том, чтобы просто прошли открытые конкурентные выборы, где участвуют и Нюта, и Люба, и Сергей Митрохин», мне, Дмитрий Андреевич, приходила.

Более того, мысль об открытых конкурентных выборах не только среди этих кандидатов, а среди любых и на любых выборах в нашей стране, меня и не отпускает никогда вот уже много лет. Вы не по адресу вопрос задаете. Меня снимали со всем «яблочным» списком с выборов в Заксобрание Республики Карелия в 2006 году, и только в 2016-м Европейский суд по правам человека признал незаконным это снятие. Меня сняли с выборов мэра Петрозаводска в 2013 году за несколько дней до голосования по смешным надуманным основаниям. Но мы победили в тех выборах с Галиной Ширшиной, которую лишили мэрских полномочий в 2015 году депутаты Петрозаводского городского совета, избранные на «открытых конкурентных выборах». В 2016 году с выборов в этот самый Петросовет сняли «яблочный» список во главе с Галиной Ширшиной по основаниям, которые стыдно вслух произносить.

И я не только думаю про открытые конкурентные выборы, а и действия предпринимаю. Я дважды вносила в карельский парламент, как и мои коллеги в Санкт-Петербурге и Пскове, для направления в Госдуму законопроекты об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах в стране и призывала депутатов не голосовать за отмену мэрских выборов в Карелии, что первым делом сделали после снятия Ширшиной. Но вот именно те самые депутаты из числа авторитетных людей на бюджетном содержании, выдвинутых «Единой Россией», блокируют любые попытки сделать выборы честными и конкурентными.

Да разве не «Новая газета» находится на авансцене борьбы за такие выборы? Сотни публикаций и расследований, сделанных именно вашей газетой, показали масштабы фальсификаций и использования административного ресурса на выборах.

Именно поэтому вызывают удивление Ваши, Дмитрий Андреевич, грезы об открытых конкурентных выборах между тремя кандидатами в 43-м округе.

Считаю, Дмитрий Андреевич, что нельзя никого осуждать за такую развернувшуюся дискуссию, пусть и горячую. У каждого гражданина есть политический инструмент — его голос. Люди начинают все более отчетливо понимать, что как голосуем, так и живем, так и умираем. Если хотим и жить, и умирать достойно, пора всем становиться политиками! Председателям редакционных советов в том числе.