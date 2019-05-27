Усиливающееся со всех сторон давление на президента Трампа делает его поведение в общественном пространстве все более нервозным. Возможная инициация импичмента Палатой представителей если и не закончится отстранением от власти при голосовании в Сенате, то даст демократам больше возможностей для доступа к различным документам.

На прошлой неделе состоялась встреча между президентом Дональдом Трампом, с одной стороны, и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и главой демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером по поводу возможного соглашения о масштабных вливаниях в инфраструктуру США. Предполагалось, что на этой встрече будут развиты договоренности, достигнутые на аналогичной встрече несколько недель назад, когда республиканский президент и демократы в Конгрессе приняли решение вложить два триллиона долларов в американские транспортные артерии. Однако Трамп покинул встречу через несколько минут, указав, что нельзя рассматривать инфраструктуру, когда демократы занимаются расследованием деятельности как администрации, так и лично Трампа.

После этого Пелоси заявила, что надеется, что «либо его семья, либо сотрудники администрации проведут разговор о психологическом состоянии президента». Вскоре Трамп, известный своей манерой давать прозвища политикам, назвал спикера «Сумасшедшей Нэнси» (Crazy Nancy) и во время пресс-конференции попросил своих подчиненных засвидетельствовать, что он крайне спокоен. Добавив, что он «очень стабильный гений» (extremely stable genius).

«Крайняя стабильность» Трампа вызвана повышенным вниманием в отношении его финансовых дел. Различные комитеты Палаты представителей выписали повестки, требующие представления финансовых документов Трампа. По показаниям его бывшего личного юриста Майкла Коэна, отбывающего тюремный срок за ложь следствию, Трамп активно манипулировал оценками своего финансового состояния. Когда был необходим кредит, он его преувеличивал. Когда речь шла об уплате налогов, он преуменьшал свою прибыль.

Повестки Конгресса Трамп пытался блокировать судебными исками. Однако на прошлой неделе сначала федеральный окружной судья Амит Мехта в Вашингтоне дал указание бухгалтерской фирме Mazars USA, обслуживавшей Трампа, представить информацию в Конгресс. Затем федеральный судья по Южному округу Нью-Йорка Эдгардо Рамос предписал Deutsche Bank и Capital One Financial Corp выполнить требование Конгресса.

Более того, контролируемое демократами законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло билль. Согласно этому документу, власти штата Нью-Йорк передадут декларацию Трампа и его компаний, которую он заполнял для налоговой службы штата.

В контексте российских сюжетов американской политики следует отметить, что Ричард Бурр (глава сенатского комитета по разведке) вызвал повесткой Дональда Трампа-младшего в связи с возможными подозрениями во лжи Конгрессу относительно проекта строительства небоскреба с именем Трампа в Москве, который рассматривался в ходе предвыборной кампании в 2016 году.

А на прошлой неделе, в среду, Адам Шифф (глава комитета Палаты представителей по разведке) заявил, что закончилось противостояние с генеральным прокурором юстиции Уильямом Барром, который первоначально отказался прийти для дачи показаний в Палату представителей и представить материалы, лежащие в основе доклада Мюллера.

На фоне активного противодействия Трампа Конгрессу усиливаются разговоры об импичменте. Важно подчеркнуть, что отстранение от власти производит Сенат, где большинство у республиканцев. Из последних сюжетов противодействия стоит отметить запрет Трампа на дачу показаний Дону Макгэну (бывшему главному юрисконсульту Белого дома) на основе «исполнительной привилегии». Это юридическое понятие, означающее секретность переговоров президента со своими подчиненными.

Пытаясь убедить Нэнси Пелоси начать процедуру импичмента, левые демократы указывают, что она дает более широкое право на доступ к разного рода документам, чем «обычное» право парламентской повестки. Демократы наверняка не отстранят президента от власти, но смогут накопать на него дополнительный компромат, который пригодится в ходе предвыборной кампании за место в Белом доме.

Сергей Костяев,

преподаватель университета Ратгерса (США)