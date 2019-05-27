Почти совсем как настоящие выборы

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Игорь Веселов соучредитель коалиции «За честные выборы», кавалер медали «Защитнику свободных выборов»

В сентябре в Татарстане пройдут выборы депутатов республиканского парламента — Госсовета. В воскресенье, как и в других регионах, где состоятся выборы, «Единая Россия» провела в республике праймериз. Не могу сказать, как прошла подготовка к партмероприятию в других частях страны, но у нас в республике праймериз провели как настоящие выборы.

По телевизору крутили ролики кандидатов, в эфире шли дебаты, а непосредственно перед днем предварительного голосования телевизор и газеты не уставали напоминать избирателям, что в воскресенье пройдет предварительное голосование. Даже счетные участки «Единая Россия» открыла в школах, там, где обычно проходят настоящие выборы. В новостях появились сюжеты о том, как голосовали первые лица республики.

Меня как рядового избирателя и налогоплательщики интересует вопрос, а на каком основании «Единая Россия» открыла счетные участки в зданиях школ?

Не является ли это использованием административного ресурса в интересах одной партии? Или аренда помещений была оплачена из партийной кассы?

Интересно мне и то, на каком основании в счетных комиссиях работали те же самые люди, которые числятся и членами участковых избирательных комиссий? Или все они — члены партии «Единая Россия»? Или хотя бы сторонники партии?

Интересны и цифры, озвученные Лилией Мавриной, председателем оргкомитета предварительного голосования. Оказывается, в праймериз приняли участие 398 193 человека, это 13,5% избирателей республики. Причем в ряде сельских районов явка была более 19% избирателей.

Что интересно: объявляя праймериз, татарстанская «Единая Россия» объявила и проект «Партийная мобилизация». Перед первичками была поставлена задача привести на праймериз своих родных и близких, то есть отмобилизовать всех, кого только можно.

Между тем партийный билет «Единой России» есть у 128 тысяч жителей республики. А то, что в праймериз приняло участие 398 тысяч человек, говорит только о том, что каждый член смог привести на участок лишь 3–4 человека. И это, по-моему, потолок электоральной поддержки «Единой России» в Татарстане.

Итоги нынешнего праймериза «Единой России» укрепили мою убежденность, что реальная поддержка этой партии в республике — не более 13–15%. И когда они на любых выборах получают 70–75% — это уже результат административного давления и откровенных приписок

Казань