Где «ЕдРо», там и рвется

В Шире, 10-тысячном хакасском селе, на Пасху-2015 сгорело 401 домовладение, в огне погибли 12 человек. 15 улиц еще дотлевали, еще искали на пепелищах останки без вести пропавших, а глава МЧС Владимир Пучков уже наградил ведомственной медалью главу Ширинского района Сергея Зайцева. Спустя четыре года все тот же глава района уронил на пол один из рупоров госпропаганды — сотрудника ВГТРК Ивана Литомина (о фабуле отношений жаб с гадюками не буду — новость во всероссийском топе), и всё: клади партбилет на стол, с вещами на выход, уголовное дело, расследование «информации о коррупционной составляющей» (все давно известно, опубликовано, обсуждено, но СК раньше не интересовался). Боссы «ЕР» комментируют «приступ белой чиновничьей горячки» и извиняются.

Ну так то — стихия, скажете вы, а тут он сам, своими руками. Нет. Кто должен был создавать систему оповещения о ЧС? А пнуть главу села, чтобы тот, наконец, пролил помойку на горе, откуда и принесся огненный шквал? И никаких заслуг Зайцева в том, что село, да и весь район не сгорели напрочь. Просто изменился ветер, просто в самой Шире — база «Роснефти». И вот ее отстаивать пригнали всех, в т.ч. пожарный поезд и военных из ракетной дивизии в Ужуре.

И есть приговор. Зайцев признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности гибель 12 человек, ранения и увечья 54, а также материальный ущерб (причинен более 500 его землякам). Суд назначил 4,5 года лишения свободы и тут же освободил Зайцева в связи с амнистией к 70-летию Победы.

То есть там реальные трупы, а тут нервный срыв и прием греко-римской борьбы. Там медаль, тут жизненный крах.

У московских телевизионщиков вообще давние интересные отношения с Широй.

Четыре года назад корреспондент Первого канала Михаил Акинченко, производя репортаж о том, как по Хакасии пронесся тот самый огненный смерч и как президент, прилетев в южно-сибирскую республику, сейчас поможет всем, для красивого кадра поджег траву.

Постановочный штрих, чтобы ярче проиллюстрировать смерть в огне 31 человека. Такая у них работа. Делать новости. И подавать с огоньком.

Съемочную группу по жалобе местных задержали, в ОВД взяли объяснения. Канал признал «халатность», извинился и обещал наказать сотрудника. «Идиоты! — прокомментировал босс Акинченко Кирилл Клейменов. — Одно слово!» В итоге Акинченко вынесли общественное порицание, а репортаж, начинающийся в дыму и сопровождаемый пояснением «каждый такой дымок означает: здесь был жилой дом», вышел в эфир.

Меж тем за подобное людям, в том числе в Хакасии, дают реальные сроки. Почувствуйте разницу. Пастухи и земледельцы сидят — хотя выжигали траву не по дури, а по нужде: только это позволяет в российской Азии (четыре пятых страны, между прочим) на месяц увеличить выпас скота и раньше проводить посевную. Но с 2015-го во всей Федерации введен запрет на травяные палы — кому в Москве, в «ЕР» (в частности, инициатором запрета в Думе выступала Надежда Школкина) интересно, что там за Уралом. Теперь стерню выжигают по ночам, тайно, бесконтрольно, отчего и занимаются пожары.

А после пожара единоросс Зайцев по мере сил прикладывал руку к строительству жилья для погорельцев. «Новая» писала из Ширы репортажи в т.ч. и о возведении этих золотых курятников (см. № 39, 41, 76 за 2015 год, № 96 за 2016-й). И до сих пор — промерзающие и текущие потолки, конденсат и ​плесень, некачественная проводка, размытые фундаменты, трещины в стенах и сквозные щели, отошедшие от домов веранды и топочные… С этими вопросами, собственно, Литомин к Зайцеву и приехал. И ему нужен был, как Акинченко, ударный кадр, и Зайцев повелся. Теперь говорит, что его спровоцировали, но это уголовно ненаказуемо, а вот его реакция — да.

Петр Саруханов / «Новая газета»

В жизни так часто: получаешь не за то, за что следовало бы, а сбоку. Но получаешь.

В ближайшем номере газеты будет история про однопартийца Зайцева бывшего главу Кургана Руденко. Тот тоже еще в начале этого года проводил с руководством силовых и экстренных служб сборы, где они нахваливали друг друга, рассказывая сами себе, сколь много сделали для противопожарного обустройства городских лесов — и тебе 124 км минерализованных полос, и 70 га лесов, «очищенных от захламления и загрязнения»…

Раздавали грамоты и благодарственные письма. А потом Руденко, спасаясь в болоте от лесного пожара, наблюдал, как догорает его машина с его собаками.

Зайцеву бы радоваться, что так. Ведь ту Пасху ему не забыли.

А в остальном — ничего нового, послание партии и правительства не меняется с Ярослава Мудрого: за народ вам ничего не будет, бабы новых нарожают, но за своих, пусть даже за челядь, — пасть порвем. С «Русской правды» так: «А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 гривен… А за убитого смерда или холопа 5 гривен». Но пропорции презрения к народу сохраняются уже не столь бережно, заметен тренд к повышению до брезгливости.

Тем не менее дома ширинцам надо отремонтировать.