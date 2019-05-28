Нервные Балканы
После операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах прошли аресты, был ранен российский дипломат. Вучич привел армию в боевую готовность
Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах
Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию в полную боевую готовность. Соответствующее распоряжение отдано и специальным частям министерства внутренних дел. Причиной послужили аресты, проведенные силами спецназа частично признанной Республики Косово в сербских муниципалитетах этой территории.
Сейчас известно, что косовская спецоперация привела к аресту 23 человек, в их числе полицейские и таможенники. Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай объявил цель мероприятий силовиков: не запугать сербов, а пресечь каналы контрабанды и оргпреступности. Отмечается, что среди задержанных есть и албанцы, и боснийские мусульмане (бошняки). Операция прошла не совсем гладко: ранены четыре полицейских и двое этнических сербов.
Представитель KFOR (Kosovo Force) — международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение в Косове статус кво, отмежевался от инцидента, охарактеризовав его как «полицейскую операцию, проводящуюся по приказу прокурора не только на севере и не направленную против сербов». Мы наблюдаем за обстановкой, сказал представитель, поддерживаем связь и с Приштиной, и с Сербией, и в действия полиции не вмешиваемся.
Не обошлось и без «руки Москвы»: президент Косово Хашим Тачи сообщил местным СМИ, что в ходе операции был задержан гражданин России, находившийся там «под видом дипломата, чтобы помешать полицейской операции». Российский МИД заявил, что задержание сотрудника миссии ООН в Косово, гражданина России Михаила Краснощекова было осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом. «Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. По последним данным, которые сообщает агентство РИА Новости, россиянин ранен.
Хотя представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич и заявяляет, что акция «имела целью запугать» сербское население территории, создать для него «невыносимые условия жизни», — о ней все же было известно заранее. По словам самого президента Сербии Александра Вучича, Белград ещё 17 мая информировал местную и международную общественность о том, что косовские албанцы готовятся арестовать десятки людей на севере Косова «под предлогом борьбы с организованной преступностью», и это вызывает огромную обеспокоенность сербского населения.
Судя по этой предыстории и масштабу самой операции, у Вучича могли просто не выдержать нервы. Вчера, выступая в парламенте, Вучич признал, что в Косово «имело место серьезное национальное поражение». Сербы «потеряли территорию, людей, понесли огромные экономические потери», и, прежде всего, «потеряли годы, в течение которых лгали», сказал он. Теперь настало время выбирать «между сладкой ложью и горькой правдой».
— Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нашего правительства в Косово и Метохии нет, и мы должны прекратить обманывать общественность. Замороженный конфликт между Белградом и Приштиной не может существовать как долговременное решение. Если он сохранится, вопрос будет только в том, когда албанцы нападут на Сербию, — объявил Вучич.
Если Сербия не пойдет на компромисс и не нормализует отношения с албанцами в Косово, страна будет страдать от серьезных последствий еще 20-25 лет, продолжал сербский президент. В случае достижения решения с косовскими албанцами «в период между 2025 и 2030 годами» и вступления в ЕС сербская экономика в долгосрочной перспективе будет укреплена, что повысит уровень жизни и рождаемость. «Если мы ничего не изменим, то в 2100 году нас будет в два раза меньше, чем албанцев на Западных Балканах», — «предупредил» Вучич.
Сегодня, продолжая выступать в парламенте, Вучич, согласно агентству BETA, заявил, что «великим державам» стало известно о действиях косовских властей, и эти великие державы заявили, что такие действия не имеют ничего общего с борьбой с преступностью и что они «чрезмерны». «Это хорошая новость, ответил я («великим державам» — Ред.) — значит, Сербия победит».
За прошедшие со времени одностороннего провозглашения независимости Косова в 2008 году проблема его признания остаётся одной из самых острых в регионе и мире. Последняя попытка посадить Белград и Приштину за стол переговоров была сделана на неформальном саммите Западных Балкан в Берлине, устроенном Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном в Берлине в конце апреля этого года. Попытка примирить стороны, в том числе на основе предлагавшейся некоторыми участниками переговорного процесса корректировки границ Сербии и Косово с учётом этнического фактора, воплощения в жизнь не нашла.
Следующая встреча по возобновлению диалога намечена на первые дни июля, когда в Париже должно состояться очередное заседание участников так называемого «Берлинского процесса» — он предполагает проведение регулярных встреч представителей ЕС и стран Балканского полуострова с целью «стимулирования регионального сотрудничества и экономического роста государств региона».
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