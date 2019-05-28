С Панамы выдачи нет
Как российские следователи объяснили отсутствие уголовных дел по «Панамским файлам» и что это значит
Роман Шлейновобозреватель «Новой», региональный редактор OCCRP
Генпрокуратура рассказала, почему российские следователи за три года не возбудили ни одного уголовного дела по «Панамским файлам» (Panama Papers), в которых содержатся имена высокопоставленных российских чиновников, их родственников и людей, близких к власти, скрывающих деньги в иностранных офшорах, трастах и фондах.
Оказалось, дела не возбуждают потому, что Панама упорно не отвечает на запросы из России. Так это объяснил помощник Генпрокурора Аслан Юсуфов замдиректора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову.
Оправдание примерно в том духе, что «хранитель краденого отказывается сотрудничать».
А так ли нужна российским следователям взаимность со стороны Панамы?
«Панамские файлы» — это данные о реальных владельцах офшорных компаний, трастов и фондов, которые были раскрыты благодаря Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), немецкой газете «Зюддойче Цайтунг» и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).
«Новая газета» принимала участие в изучении «Панамского досье» и обнаружила там много интересных имен: чиновников, депутатов, президентских друзей, включая виолончелиста Сергея Ролдугина, который никогда не был предпринимателем и не вел роскошный образ жизни, но через связанные с ним офшорные компании прошли больше 2 млрд долларов.
В «Панамских файлах» есть не только документы о собственности. Там паспортные данные, домашние адреса, банковские реквизиты и в некоторых случаях сведения о том, каким именно бизнесом занимались фирмы, чем они владели и какими денежными средствами располагали.
Далеко не все эти фирмы, трасты и фонды находились в Панаме — они разбросаны по всему миру от Европы до тропических островов. И то, что Панама неохотно сотрудничает со следователями, не помешало властям многих стран проводить проверки в отношении своих чиновников, политиков и уклонявшихся от налогов предпринимателей, которые засветились в «Панамском досье».
А в некоторых странах случились политические скандалы, которые привели к громким отставкам, —
в Исландии, например, поста лишился премьер-министр, в Пакистане премьер-министра пожизненно отстранили от политики.
Даже в России, где правовой реакции на «Панамское досье» не было почти никакой (ограничились уверениями, что все, как всегда, подстроили враги), глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в апреле 2018 года заявил, что установлена связь между российскими публичными должностными лицами, в том числе из губернаторского корпуса, и компаниями, которые совершали сомнительные сделки. А российские налоговики не раз использовали материалы «Панамских файлов», предъявляя претензии бизнесменам по поводу неуплаты налогов.
Так что отсутствие уголовных дел по материалам «Панамского досье» — проблема не процессуальная, а скорее политическая.
«Если в «Панамских файлах» есть паспортные данные и адреса конкретных людей, которые совершали сомнительные операции, то этой информации вполне достаточно для проведения контрольных мероприятий. Как это было в других странах. И с точки зрения оперативно-разыскной деятельности этих сведений достаточно для проверки, — полагает партнер Paragon Advice Group юрист Александр Захаров. — Даже начальник управления Генпрокуратуры для получения сведений о финансовых операциях может обратиться в Росфинмониторинг, для этого ему не обязательно ждать ответа из Панамы. Органы государственной власти могут запросить данные об источниках доходов и происхождении капитала, данные из банков, есть сотрудничество между органами финансовой разведки на международном уровне. Вопрос только в том, есть ли политическое желание считать людей и сделки, которые отметились в «Панамском досье», достаточно подозрительными».
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