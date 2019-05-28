Марш бумажных солдатиков

Подмоченную репутацию сборной России спасла не столько буллитная победа над чехами, сколько Канада, уступившая финнам — причем во второй раз за турнир. Фото: РИА Новости

Прощай, Братислава! Прощай, скромная столица с самым маленьким Старым городом, который можно обойти за час-другой, и самым большим спальным панельным районом Центральной Европы под названием Петржалка, по которому автобус под номером 99 колесит минут 20. И так же, как восемь лет назад, Дунай стремительно несет мутные воды от Вены к Будапешту под четырьмя мостами, и так же доминантно сияет вечером над городом Братиславский Град, и так же все дороги ведут к зимнему стадиону, который ничуть не изменился, и так же на нем побеждают финны. Другие, но по сути те же.

Я старался пересекать Дунай с правого берега на левый разными маршрутами и разными видами транспорта. С Петржалки, где квартировал и которую как могут обновляют и раскрашивают, пытаясь разнообразить их «совок», ежедневный путь лежал в центр. В пробку на автобусе попал лишь один раз — на улице Кошицкой, задержавшись минут на десять. Лишних минут пять один раз простоял на остановке в ожидании троллейбуса. Больше транспортных сбоев, в том числе ночных, не было.

В пятницу, накануне полуфиналов, воспользовался трамваем, идущим через Старый мост. По нему ходят только пешеходы и трамваи — ну и велосипедисты, конечно. Дунай, тот самый, который «узнай, где чей подарок» из песни юношеских моих времен, нес «подарки» в виде и бревен, и веток, и даже больших разлапистых деревьев, корни которых где-то в Карпатах были подмыты десятью днями невиданной непогоды и последним для них дождем, не прекращавшимся сутки. Заполнявший десятки кафе на набережной, истосковавшийся по солнцу и теплу народ не обращал на эпическую картину никакого внимания. Ну, плывут и плывут, ничего особенного.

Ничего особенного не ожидалось и в последние два дня на зимнем стадионе Ондрея Непелы. Для хозяев главное случилось накануне в Кошице, где все надежды болельщиков завершились групповым этапом. Но на этот раз камня в сборную никто не бросил, больше того — 93% опрошенных заявили, что главный тренер, канадец Крэйг Рэмзи, должен непременно остаться у руля.

Неудачу, обидную и незаслуженную, страна приняла с пониманием и достоинством.

Никто еще не знал, что Братиславу ждет дежавю и в главной финальной разборке. И уж совсем никто не ожидал, что она пройдет без участия самой звездной сборной самого крутого и самого интригующего турнира десятых. Крутизну обеспечили игроки НХЛ, составившие основу почти всех топ-сборных. Главную интригу привнесла сборная, от которой меньше всего этого ждали. Хотя должны были вспомнить Братиславу-2011 и поинтересоваться у принявшего в прошлом году сборную Финляндии Юкки Ялонена, не собирается ли он повторить чудо на льду.

Кажется, перед полуфиналом он впервые сказал, что повторить не прочь.

…Только оказавшись рядом с капитаном финской сборной, понимаешь, что он как минимум перепутал виды спорта. Для хоккея слишком высокий, за два метра. Кажется нескладным, каким-то угловатым, какой из него бомбардир! Он и новокузнецкому «Металлургу» не приглянулся, когда лет шесть назад пробовал свои силы в КХЛ. В «Йокерите» — в четвертом звене, как и в сборной, ни одной заброшенной шайбы в группе. И три, по сути, решающих гола трем «топам» — Швеции, России, и Канаде.

Невероятно. Мир хоккея ничего подобного не знал и, скорее всего, долго еще не узнает.

Это не в обиду блистательному безвестному капитану, который последовательно оказался круче шведа Габриэля Ландескога, россиянина Евгения Малкина и тезки канадца Марка Стоуна. Канадца признали самым ценным игроком чемпионата, среди финнов называть было принципиально некого. Если называть, так сразу всю команду.

Составляющие невероятной победы перечисляются легко: дисциплина, мотивация, системность, сыгранность. В каждом отдельном компоненте все главные соперники финнов были сильнее, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Судя по времени, которое в сильнейшей заокеанской лиге мира провели на площадке игроки соперничавших команд, Россия и прочие превосходила этих выскочек в несколько сотен раз. Как расшиблись о финскую стену шведы, россияне и канадцы, все видели. Собственно, команда Юкки Ялонена утерла нос всесильной и всевластной НХЛ так наглядно, как еще никогда и никто не утирал.

Рассуждать о финском оборонительном «антихоккее» бессмысленно, заявлять о том, что сборная России никогда в такой хоккей играть не будет, как это сделал главный тренер Илья Воробьев, вовсе глупо. Да мы первые свои медали после единственного шального российского золота 1993 года с главным тренером Борисом Михайловым в Гетеборге-2002 взяли исключительно окопной стойкостью и отвагой редких вылазок — Борис Петрович не даст соврать. А золото в финале-2009 в Берне с Вячеславом Быковым, когда Канада возила нас как хотела, но все же проиграла, разве не так было добыто? Никто за победную тактику, выбор которой определяет в основном соотношение сил, не волен никого упрекать. И никто не даст гарантии, что сборная России всю дальнейшую жизнь будет только шашкой махать.

Награждение сборной Финляндии. Слева — Марко Антилла. Фото: РИА Новости

Финны и в прежние годы, и при наличии звезд не слыли мастерами плетения кружев в чужой зоне. Тем более сейчас, с составом, который знаменитый форвард Теему Селянне до начала чемпионата, по его словам, не знал на 90%! И что касается пресловутого финского «автобуса» — если сидящая исключительно в засаде команда не уступает грозному сопернику по количеству опасных моментов, а так в полуфинале и было, то какие тут упреки?

Сильно подмоченную репутацию сборной России отчасти спасла не столько буллитная бронзовая победа над чешской сборной Милоша Ржиги, которая нас, по правде говоря, переиграла и уступила только благодаря исключительной игре Андрея Василевского, а уступившая тем же финнам, причем во второй раз за турнир, Канада.

Ну раз канадцы два раза проиграли, то и нам вроде как не стыдно.

Правда, родоначальники хоккея и вели в счете, и в два раза перебросала будущих чемпионов, и все штанги их ворот обстучали, и штурм устроили настоящий.

В отличие от будущих бронзовых лауреатов.

…Самый звездный форвард российской сборной Александр Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» пройдется по «неправильным» болельщикам и журналистам, которые не топят за команду, а радостно ждут от нее неудачи. Овечкин знает, что говорить и президенту Путину, и президенту Трампу, и широкой публике, он свой и в Москве, и в Вашингтоне, при этом патриот из патриотов, что, собственно, его личное дело. Наше дело — описывать то, что происходит на площадке, от этого и отталкиваться.

Положительный результат может быть и при неважной игре, как и отрицательный — при хорошей, все так. Но когда плохая, даже отвратительная игра совпадает с отрицательным результатом, да еще в самом важном матче, тут уж не до поисков «пятой колонны». Что заслужили, то и получают.

В матче с финнами страшное возникло как будто из ничего... Фото: РИА Новости

Сборная России прибыла в Братиславу упакованной от и до, с двумя поварами, четырьмя охранниками, аналитической группой, целым штатом сотрудников штаба

во главе с генеральным менеджером Романом Ротенбергом, который раньше вполне официально назывался просто и со вкусом — «лидер сборной».

Наблюдая за усилиями представителя славного семейства и отдавая должное его бешеной энергии, вспоминаешь присказку «со мной не пропадешь, но горя хлебнешь и позора натерпишься». Брендом прозвище «Красная машина» сделал именно Роман Борисович, за что нормальным людям стыдно, но против врученного самим императором лома не попрешь. Ротенберг-младший пиар-заказ власти выполняет, и по нынешним понятиям весьма успешно.

Ничего другого и нельзя было ожидать, что поражение будет признано победой (все по Оруэллу), что «лучше выиграть бронзу, чем проиграть в финале»,

и что надо сказать спасибо замечательным людям, которые собрали такую замечательную команду, а одна-единственная осечка не в счет. Это же спорт.

…Конгресс Международной федерации хоккея, на котором выбиралось — вернее, утверждалось место проведения чемпионата мира-2023, в отличие от конгресса-2011, никакого ажиотажа не вызвал. Тогда столица Словакии, поглядывая на проезд путинского кортежа, тихо посмеивалась над нашими понтами, входы и выходы в расположенном рядом с ареной «Хилтоне» были перекрыты, речь лидера нации встречалась аплодисментами, и никто даже не догадывался, что победа над Киевом и Копенгагеном в пользу Питера и Москвы обернется фиаско-2016. В полуфинале от тех же финнов. Как в Братиславе-2011 и во многих других местах.

Нынче просто, без затей и сиятельной поддержки, утвердили Санкт-Петербург, обещающий к 23-му году построить гигантскую ледовую арену на 22 тысячи мест. Вперед и выше.

Нет, что ни говорите, Братислава — знаковый город для мирового хоккея. И финского в первую очередь — посмотрите, кстати, в интернете, если найдете, ролик о встрече триумфаторов на родине. Поучительное зрелище.