Вступимся «За права человека»?

Глава общероссийского правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев просит помощи у неравнодушных людей. До 22 июня движение «За права человека», а также другой возглавляемый Пономаревым фонд «В защиту прав заключенных» обязаны по решению Минюста выплатить огромные штрафы за отказ регистрироваться в реестре «иностранных агентов». В противном случае правозащитные организации придется распустить

Напомню, в феврале этого года Минюст признал «иностранными агентами» три некоммерческие организации Льва Пономарева: движение «За права человека», фонд «В защиту прав заключенных» и «Горячую линию».

По решению суда каждая из этих организаций обязана была выплатить по 300 тысяч рублей штрафа. В отношении движения и фонда штрафы уже вступили в силу. Срок их погашения — 22 июня. В отношении же «Горячей линии» заседание об оспаривании штрафа еще не состоялось. Впрочем, Пономарев считает, что апелляция будет отклонена и к предыдущим штрафам добавятся еще 300 тысяч.

По мнению суда, все три организации попадают под определение «иностранного агента»: занимаются политической деятельностью на территории России и при этом получают финансирование из иностранных источников.

Лев Пономарев с этими обвинениями в корне не согласен. Он настаивает, что ни одна из организаций не занимается политической деятельностью, а кроме того, ни «За права человека», ни «В защиту прав заключенных» не получают никакого иностранного финансирования. Прежде организации существовали на президентские гранты, однако в этом году им было отказано. И тогда Пономарев подал заявку в Комитет против пыток ООН на получение гранта для «Горячей линии», которая занимается защитой прав заключенных. ООН удовлетворила эту просьбу.

При этом юридически и фактически «Горячая линия» не имеет никакого отношения к двум другим организациям, возглавляемым Пономаревым. Что, однако, не помешало Минюсту включить санкции в отношении всех трех.

Пономарев считает, что все решения Минюста вызваны совершенно другими причинами:

«Наши неприятности связаны с тем, что мы поддерживаем обвиняемых по делам так называемых экстремистских организаций «Сеть» (организация, запрещенная в России — прим. ред.) и «Новое величие», — уверен Пономарев. — По делам, полностью сфабрикованным сотрудниками ФСБ и провокаторами. Все показания в этих делах получены под пытками и направлены против российской активной молодежи. Мы не только говорим об этом публично, но и выводим людей на улицы».

Движение «За права человека» — одна из старейших правозащитных организаций в нашей стране, в этом году ей исполняется 20 лет. Со временем из нее вырос фонд «В защиту прав заключенных» — в этом году ему исполнится 10 лет. Позже появилась «Горячая линия». На протяжении десятилетий основным направлением работы этих организаций оставалась защита и поддержка политических активистов и заключенных.

Назначенные штрафы ставят под вопрос саму возможность дальнейшего существования этих организаций. В конце мая Лев Пономарев был вынужден записать видеообращение:

«Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам страны. <…> Если вы считаете, что наше движение занимается нужным делом, то прошу вас оказать нам поддержку».

На сайте движения «За права человека» есть кнопка, нажав на которую, можно подписаться на ежемесячную поддержку движения: это будет стоить 100 рублей, 300 или 500 рублей в месяц.

Единовременный взнос можно сделать по следующим реквизитам.

Пожертвование на уставные цели

Реквизиты Общероссийского общественного движения защиты прав человека «За права человека»:

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