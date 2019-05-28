Дзюба в золоте, и перекрытие «Енисея»

Темный «Рубин» В 15 матчах из 30 казанцы расходились с соперниками миром. Однако ничейный комплекс, поразивший клуб, который зимой отпустил всех кого только можно, чтобы расплатиться с долгами, не самый страшный недуг. Потускневшая и обедневшая во всех смыслах команда, вроде бы перешедшая в частные руки, необходимой финансовой помощи так и не получила, вследствие чего Курбан Бердыев, создатель некогда чемпионского «Рубина», уже намекнул, что собирается покинуть коллектив, не вызывающий в Татарстане никакого интереса у публики и спонсоров. Но вот что интересно: главный тренер, призывавший своих игроков пойти на понижение зарплаты, не имеет равных среди коллег по цеху по размеру с личного гонорара в 3 миллиона евро. Для сравнения: Юрий Семин — 2,5 млн евро; Виктор Гончаренко — 1,8; Олег Кононов — 1,4; Сергей Семак — 1,2. А рубиновое банкротство, вполне вероятно, не за горами…

Фокус Денисова Полузащитник «Локомотива» и самый скандальный футболист отечественного чемпионата под занавес карьеры устроил-таки очередное шоу со своим участием. 35-летний игрок, получающий 1,5 евро в год, без объяснения причин просто-напросто исчез в конце апреля из Баковки в неизвестном направлении. Что не устроило и взбесило на этот раз диверсанта, который мощными хулиганскими выходками «профессионально» развалил в свое время «Зенит», «Анжи» и «Динамо», так никто и не понял. То ли роль запасного, то ли тот факт, что сорвалось его возвращение в родной Санкт-Петербург… прошлым летом, то ли методы работы Семина. К счастью для «Локо», финт «Копперфилда» не только не повлиял на команду, завоевавшую Кубок страны, но и сподвиг болельщиков на анекдот: «Юрий Палыч, а где Денисов? — Так в «Крыльях» играет! — Да нет, второй Денисов, Игорь… — А их двое было?!»

Игорь Денисов. Фото: Олег Бухарев/ТАСС

Красноярский офсайд От холодного и скучного футбола сибиряков, дебютировавших в элите, весь сезон веяло безнадегой («Енисей» одержал меньше всех побед и пропустил больше всех мячей). Но обидно и грустно другое: все происходящее на берегах великой реки напоминало фарс. Наставника Дмитрия Аленичева то увольняли, то оставляли, то ловили за рулем в нетрезвом виде. Пресс-атташе клуба бессовестно прикалывался над «выпивающим тренером» в твиттере, а сам Дмитрий Анатольевич за шесть туров до финиша шокировал фанатов фразой о том, что команде уже ничего не светит. И под занавес, устав от енисейского бардака, свой выстрел произвел бывший биатлонист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев, который направил запрос в Счетную палату на предмет эффективности расходования 850 миллионов рублей, выделенных клубу, без сопротивления вылетевшему в ФНЛ. «Потрачено много денег, а футбола не было», — сказал чиновник, точно попавший в цель.

Еврокубковый пряник «Арсенала» Давным-давно за Тулу выступала дюжина бразильцев. Но тот карнавально-футбольный сериал закончился печально. Нынешний «Арсенал», резвящийся в РПЛ третий сезон, заморскими спецэффектами не удивлял, но с Зелимханом Бакаевым, Резиуаном Мирзовым и Максимом Беляевым, которых Станислав Черчесов вызвал на июньские отборочные матчи к Евро-2020, плясал по бразильской системе. «Оружейники» дважды отгружали «Спартаку» по три мяча, технично огорчали «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» и в итоге заслуженно запрыгнули на 6-е место, дающее право понюхать пороху в квалификации Лиги Европы. Примечательно, что до декабря красно-желтыми управлял Олег Кононов, перебравшийся потом в Тарасовку, а довершил историческое дело Игорь Черевченко. И теперь на родину пряников и самоваров могут приехать настоящие звезды в составе лучших клубов Старого Света.

«Арсенал» (Тула). Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Бронзовое притяжение «Краснодара» Когда «магнитный» клуб из южных широт только очутился в премьер-лиге, поклонники столичных команд подумали: вот еще один новодел на пару сезонов. Но бессменный патрон «Краснодара» Сергей Галицкий, не обращая внимания на смех и критику в свой адрес, год за годом продолжал растить «быков» на свой упрямый и неторопливый лад. Вместо покупок звездных легионеров на час, он вкладывал немалые средства в детскую академию, построил шикарный стадион и не стремился к сиюминутному результату. «Мечтаю о времени, когда у меня будут играть одни мои воспитанники. И это время, абсолютно уверен, придет», — заявил как-то Сергей Николаевич. А пока под руководством 35-летнего Мурада Мусаева, являющегося птенцом местного футбольного инкубатора, черно-зеленые дотянулись до бронзы и попали в квалификацию Лиги чемпионов. Вы не поверите, но на домашние матчи «Краснодара» летают теперь даже болельщики из Москвы.

Спартаковские страдания Народная команда не выполнила ни одну из поставленных задач: не завоевала национальный Кубок и не пробилась в Лигу чемпионов. Что неудивительно: 9 месяцев Тушино сотрясали междоусобные войны. «Спартак», которым за одну осень успели поруководить три тренера (Массимо Каррера, Рауль Рианчо и Олег Кононов) попадал на первые полосы исключительно благодаря скандалам. Фанаты, недовольные увольнением итальянского коуча, которого «сплавил» бывший капитан Денис Глушаков, устраивали на каждом матче огненные акции протеста, «одаривая» клуб большими штрафами. Хавбек Аяз Гулиев, похулиганивший на дороге, едва не отправился к Кокорину и Мамаеву. И к майским праздникам Леонид Федун, уставший от перманентного раздрая, решил уволить вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова, отметившихся ко всему прочему «выдающейся» трансферной кампанией с выплатой миллионных неустоек кудесникам в гетрах. Что дальше?

«Спартак» (Москва). Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦСКА без «космоса» Начиная с сезона 2013/2014, ЦСКА, как говорил Леонид Слуцкий, «регулярно оказывался в «космосе» (не пропустил ни одного розыгрыша Лиги чемпионов). Более того, шесть раз подряд красно-синие гарцевали в групповом раунде, чего не удавалось даже «Спартаку» в 90-е. И именно армейцам, которые после 17 туров отставали от «Зенита» всего на 4 очка, эксперты прочили золотые медали. Однако подопечные Виктора Гончаренко, в октябре и декабре грохнувшие мадридский «Реал», весенний отрезок внутреннего турнира откровенно провалили. И в итоге заняли 4-е место. Штука в том, что клубу Евгения Гинера, давно не совершающему серьезных покупок и живущему в основном на доходы от Лиги чемпионов, наверняка придется теперь продавать своих лидеров, чтобы удержаться на плаву. А значит, судьба молодой и симпатичной команды во главе с лучшим бомбардиром РПЛ Федором Чаловым (15 мячей) под большим вопросом. Тем не менее осенью ЦСКА ждет Лига Европы, которая станет их 18-й подряд кубковой гастролью.