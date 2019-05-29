«Бродский фест» примерил Петербург

Первый международный фестиваль «Бродский фест» с 24 по 26 мая собрал в Петербурге известных поэтов, писателей, литературоведов, художников, музыкантов, режиссеров из разных стран: Австрии, Беларуси, Испании, Канады, России и США. Встреча единомышленников дала старт подготовке к будущему юбилею поэта.

Идея фестиваля родилась не в Петербурге, а в Москве: его инициатором и организатором выступил литературно-художественный журнал «Октябрь».

— Проведение фестиваля — моя личная инициатива, с интересом подхваченная моей командой, — рассказала «Новой» главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова. — Однако когда в феврале этого года я подготовила и подала в администрацию Петербурга заявку на проведение фестиваля, то сразу получила поддержку города. Нам без вопросов выделили из бюджета необходимую субсидию. Меня очень порадовало, что местные власти охотно идут навстречу таким непростым мероприятиям. Более того, петербургские чиновники нисколько не вмешивались в процесс. С их стороны не было никакого давления, контроля или рекомендаций. Никто не пытался корректировать программу фестиваля.

Ирина Барметова. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

«Бродский фест» приурочили к 79-летию Иосифа Бродского, отмечающемуся в этом году, и официально открыли в день рождения поэта — 24 мая — на Петербургском международном книжном салоне. В тот же день здесь же презентовали новые книги о Бродском. В числе авторов: Михаил Мильчик, Лина Перлова, Яков Клоц и Юрий Левинг.

По мнению организаторов, пилотный фестиваль, посвященный творчеству нобелевского лауреата, может стать трамплином к празднованию его 80-летия в 2020 году и заложить хорошую традицию ежегодного проведения подобных мероприятий в культурной столице.

Участниками первого международного фестиваля «Бродский фест» стали члены совета фонда создания музея Иосифа Бродского: Михаил Мильчик и Яков Гордин, поэты Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Сергей Стратановский, Дмитрий Воденников, Максим Амелин, литературоведы Константин Азадовский, Игорь Волгин, Валерий Шубинский, Юрий Левинг, музыканты Гарик Багдасарян, Вячеслав Гайворонский, Андрей Кондаков, Елизавета Леонская, режиссер Рома Либеров, художник Борис Мессерер и многие другие. Некоторые из них были лично знакомы с Бродским, некоторые дружили с ним. Их воспоминания о поэте, консультации и рекомендации послужили для организаторов ориентирами.

— Мы старались организовать фестиваль в духе Бродского, исходя из того, что диктует сама его фигура и его творчество применительно к Петербургу, — объясняла гостям фестиваля Барметова. — Город — особенный: город — музей, который в то же время должен быть открытой площадкой для гениального автора. Это фестиваль не только творчества Бродского, но и современной русской литературы и культуры в целом, которая не могла бы существовать без влияния Бродского, поскольку оно слишком велико и сильно.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

— Распространено мнение, что Бродский очень много открыл для будущей русской литературы, — продолжил мысль поэт Дмитрий Воденников, — а он, по-моему, скорее, закрыл. Он очень опередил время. За ним можно идти, но его нельзя догнать. Все последовавшие за Бродским окажутся эпигонами.

— В современной России больше невозможен великий поэт. Может быть, его никогда уже не будет и в мире, — согласился с предшествующим оратором поэт-переводчик Максим Амелин. — Это связано со сломом сознания человека, являющегося прямым следствием развития демократии. Сегодня в России нет персонифицированного поэта, отвечающего на все вопросы. Зато в обществе совершенствуются формы приспособления. Живые человеческие разговоры заменяет общение в соцсетях. Человек ежедневно вертится, как белка в колесе, и не может себе позволить беспечности, праздности, рассудительности, философствования… В совокупности все это приводит к тому, что в современных условиях не может возникнуть великий поэт. Бродский был последним.

Эти взгляды оспорил выступающий следом исследователь творчества Бродского, кандидат филологических наук, доцент СПбГУ Денис Ахапкин. Подробно сравнивая русского поэта с римским Вергилием, к наследию которого обращался Иосиф Александрович, Ахапкин резюмировал:

— Вергилий умер, Бродский появился. А этих гениев разделяют тысячелетия. Сколько личностей они открыли! Надо с оптимизмом смотреть в будущее. Великие поэты еще будут. Вопрос только в том: доживем ли мы до них?

«Открытый микрофон» в саду Фонтанного Дома. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

Трехдневная программа фестиваля включала выставки, спектакли, кинопоказы, концерты, конференции, общественные дискуссии и творческие встречи на разных площадках Петербурга. Однако центральными событиями стали: литературная конференция в квартире Бродского в Доме Мурузи «Поэт есть средство существования языка» с участием поэтов, писателей, литературоведов; «Открытый микрофон» в саду Фонтанного дома, где поэты и прозаики в режиме нон-стоп читали свои произведения; уникальный музыкальный перформанс звезд российского джаза «Бродский. Голос» и премьера спектакля «Бродский в алфавитном беспорядке» в Большом театре кукол.

— «Память более всего похожа на библиотеку в алфавитном беспорядке и без чьих-либо собраний сочинений». Эта мысль Иосифа Бродского — основная в спектакле, созданном музеем Анны Ахматовой совместно с театром Hand Made, — прокомментировала «Новой» режиссер Светлана Озерская. — Спектакль строится на симбиозе жанров пластического и драматического театров, а также театра теней. Исполняющий главную роль актер Андрей Шимко раскрывает историю поэта. Его партнеры — артисты Hand Made, которые при помощи рук выстраивают необходимые декорации: узнаваемые виды Петербурга, Венеции, силуэты людей, зданий… Руки передают настроение, вступают в диалог с героем или иллюстрируют его мысли.

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» и музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме «Бродский в алфавитном беспорядке» на сцене Большого театра кукол. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

На литературной конференции в Доме Мурузи и во время «Открытого микрофона» в саду Фонтанного дома участники фестиваля не только дискутировали о литературе ХХ века и роли Бродского, но и делились воспоминаниями о поэте.

— Будучи людьми одного возраста, одних интересов, одного круга, мы с Бродским впервые встретились в 1960 году, — начал историк культуры Константин Азадовский. — Я услышал его выступление на одном из вечеров в университете, он читал свои стихи. Меня сильно потрясло то, что я услышал. А через несколько дней я столкнулся с ним в одной компании. Подошел к нему, представился, пригласил ко мне заходить, оставил свой телефон. С этого началось наше знакомство, продлившееся до его смерти. Мне тогда уже было ясно, что Бродский значительнее всех моих современников, а его художественное слово — это некий прорыв в русской словесности. Масштаб его до конца был непонятен ни мне, ни другим просто потому, что Бродским в 60-е годы было написано значительно меньше, чем спустя 25 лет. Но масштаб его мы чувствовали.

Художник Борис Мессерер рассказывал о своем дне рождения, отмеченном им полвека назад в гостинице «Астория» в кругу приятелей, включая Бродского, о поездке к поэту в США вместе с Беллой Ахмадулиной в 1977 году и о других событиях. Мессерер вспоминал прошлое в деталях, из которых складывался не столько образ гениального поэта, сколько не идеальный, а живой и непосредственный человек Джозеф (ленинградские друзья в 60-е годы звали его так).

Борис Мессерер. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

— Я просто был его другом, но их сейчас остается все меньше, — сказал Мессерер. — Мы все сегодня присутствуем при величайшем историческом событии — к нам вернулся Джозеф. Через все препоны: скандалы, связанные с его именем, пребывание в ссылке, вынужденную эмиграцию. Сам он этого сделать не смог. Он вернулся благодаря памяти.

— «Бродский фест» стал событием в жизни города, захватив не площади, а умы и сердца, — 26 мая на церемонии закрытии подытожила Ирина Барметова. — Во время фестиваля мы наблюдали, как откликаются на него люди и в реальности, и в виртуальной сфере. Они не оценивают: хорошо то, что мы делаем, или плохо, а просто начинают читать стихи Бродского или писать свои произведения. Эта популярность не площадная, а всеобщая. Мне кажется, именно фигура Бродского может стать объединяющей для фестиваля современной литературы и культуры. Явиться еще одной оригинальной визитной карточкой Петербурга.