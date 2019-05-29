Здравствуй, стадион

В воскресенье на «Динамо» опять спрашивали лишний билетик на футбол. Но лишних не было. 26 мая в окрестностях великого стадиона, который с 1928 по 1956 год являлся главным спортивным объектом страны, вообще не наблюдалось лишних людей. К центральному входу упрямо двигались те, кто верил, верит и будет верить лишь в одну команду. Они мечтали вернуться домой. И вернулись.

10 с хвостиком лет продолжался динамовский долгострой. В ноябре 2008-го тогдашний глава Счетной палаты Сергей Степашин пообещал болельщикам, что реконструкция футбольного храма завершится в 2011-м. Но не срослось. Как не срослось в 2013, 2015 и 2017-м… В марте же года нынешнего открытие сорвалось из-за газона, который оказался не готов к дерби «Динамо» — «Спартак». Казалось, придется ждать до июля. Но чудеса иногда случаются. Особенно если за дело берутся опытные агрономы. Свое дело они сделали на «отлично», и комиссия РПЛ постановила: поле в порядке, матчу «Динамо» — «Арсенал» быть.

«Папа, мы не опоздаем?» — теребила за руку маленькая кроха в бело-голубой футболке своего счастливого родителя, не успевавшего обниматься с друзьями, которых не видел после переезда любимого клуба в Химки. Опоздать в такой знаменательный день было нельзя. Вот только о футболе, как признавались болельщики из Москвы, Рязани, Вологды, Ижевска, Владимира и даже Владивостока, никто не думал. Все хотели прикоснуться к давно забытым стенам и просто подышать родным и насыщенным эмоциями воздухом Петровского парка. Почувствовать атмосферу. Вспомнить тех, кто не дожил до этого праздника. Посокрушаться, что вместо гигантских ворот и похожих на гномиков старичков-контролеров теперь бал правят стюарды в желтых манишках у железных турникетов. Да и внутри все было новым и непривычным. Лифты, эскалаторы, фудкорты и рестораны. «А где котлетки и пирожки с мясом?» — вопрошали седовласые аксакалы, выпивавшие еще с Масловым и Аничкиным. «А где долговязый мальчик с попкорном?» — в шутку удивлялись те, кто впервые пришел на «Динамо» в лихие 90-е. И только юные годовалые динамовцы с фирменными сосками были всем довольны и тихо посапывали под правдивые байки восторженных родственников.

Но и они проснулись в тот момент, когда Николай Арутюнов вместе с симфоническим оркестром начал исполнять новый гимн орденоносного клуба. И залитый солнцем стадион в центре Москвы, где, по мнению автора, «бились всегда тигры и львы», ожил. Последние же строчки бравурной песни 24 тысячи человек допевали вместе. Это было поистине грандиозно и мощно. «Мощно» публика, устроившая красочный перформанс, зачем-то освистала зампреда правительства Ольгу Голодец, примчавшуюся поздравить всех с долгожданным открытием. К сожалению, вдова Льва Ивановича Яшина — Валентина Тимофеевна, которой предстояло совершить первый удар по мячу, по состоянию здоровья приехать не смогла. Однако за нее важную миссию исполнила дочь Ирина, а внук легендарного вратаря Василий Фролов дал символическую сигнал-отмашку.

…А со стартовым свистком арбитра Безбородова мне позвонил приятель и умолял помочь проникнуть на эстадио его знакомым — туристам из Лиссабона. Операцию провернуть удалось, вот только исторический момент — первый гол на сверкающей арене в исполнении своего соотечественника, динамовца Мигеля Кардозу, отличившегося на 2-й минуте, Жозе и Луиш не увидели. Но безалкогольного пивка за именинника прямо на трибуне махнули с удовольствием. «У нас банкиры стадионы не строят…» — не скрывали своего удивления португальцы, осведомленные о том, что проект профинансировал ВТБ.

О том, что банк с госучастием владеет еще и клубом (случай тоже своего рода уникальный) рассказывать я им не стал. Хотя именно то, что будет с командой, едва избежавшей стыковых матчей, продолжает волновать болельщиков бело-голубых. В клубе царит тихий бардак. Гендиректор Юрий Белкин получил за былые «заслуги» черную метку от Федеральной налоговой службы и не имеет права отдавать приказы. Спортивный директор Роман Орещук нанят на испытательный срок, а контракты у большинства игроков истекают со дня на день. Нет ясности с главным тренером и бюджетом. И только возродившийся футбольный театр, от которого повеяло прежним теплом, радует сердца фанатов всех возрастов.

«Деда, мы сыграли три-три! Мне так понравилось! Мы же еще вернемся сюда?» — пятилетняя Маша, стоя на ступеньках, улыбалась и поправляла шарф с изображением Яшина. «А мы уже вернулись!» — бодро отрапортовал дедушка и посадил внучку себе на плечи.