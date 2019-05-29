В ФСБ хорошо вяжут, но плохо шьют

На процессе в Пензе огласили выдержки из личного дела заключенного Дмитрия Пчелинцева, подтверждающие: он не покидал стен СИЗО в тот день, когда, согласно протоколу, его якобы допросили в здании УФСБ.

О том, что их свидетельские показания списаны с более ранних, составленных пензенским следователем Валерием Токаревым после пыток, Дмитрий Пчелинцев и Арман Сагынбаев заявили на заседании по петербургскому делу «Сети» 17 мая. Так, согласно зачитанному гособвинителем протоколу, Сагынбаев как свидетель по делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова был допрошен следователем петербургского УФСБ И.И. Хариным 31 января 2018 го­да. Однако вызванный по видеосвязи Сагынбаев утверждал, что эти показания просто скопированы, идентичны тем, которые ранее сложил за него Токарев при допросе в качестве обвиняемого. По словам Армана, тогда, после пыток электротоком и угроз в адрес его девушки, он был вынужден подписать все написанное в протоколе Токаревым, по сути, оговорив себя и других фигурантов. Чтобы удостовериться в идентичности этих документов, Арман предложил обвинителю «просто взять и сравнить протоколы двух допросов» (из пензенского и питерского дел). Но прокурор Екатерина Качурина пресекла попытку исследовать данные материалы: «Я сама знаю, что мне взять».

«Новая», решив изучить оставленные без внимания обвинения документы, выявила в материалах дел двух городов даже не два, а четыре схожих протокола: январского допроса, проведенного Хариным, и трех допросов, проведенных Токаревым (6, 16 и 29 ноября 2017 г.).

Тексты идентичны вплоть до ошибок и опечаток,

во всех четырех протоколах повторяется, например: «в виду указаний», «на сколько мне известно», «раненному бойцу», «изготовить из компонентов, который мне предоставил Антон» — и другие огрехи. Питерская версия протокола отличается от двух более поздних пензенских лишь датой, с которой Сагынбаев якобы стал участвовать в лесных тренировках группы Пчелинцева. Харин воспроизводит тот период, что указан в первом пензенском протоколе, от 6 ноября — «с 2013 по 2017». Токарев-то затем спохватился — Пчелинцев ведь в армии был в 2013–2014 гг. — и в последующих протоколах даты поменял на «2015–2017». Но Харин, не погруженный во все детали корректорской работы коллеги, этого исправления, как видно, не отследил.

Арман Сагынбаев. Фото: Егор Сковорода / Медиазона

Заявление Дмитрия Пчелинцева о фальсификации протокола его допроса в качестве свидетеля по питерскому делу получило подкрепление в заседании по пензенскому делу «Сети» 21 мая. Дмитрий попросил суд огласить материалы его личного дела (оно перемещается вместе с заключенным при его конвоировании, в том числе и для участия в судебном заседании), где фиксируются все перемещения из СИЗО. Председательствующий Юрий Клубков ходатайство удовлетворил. Оказалось, что 23 марта 2018 года, когда, согласно протоколу, Валерий Токарев допрашивал свидетеля Пчелинцева в здании УФСБ Пензы, его вообще не вывозили из СИЗО и запросов на его конвоирование в этот день куда-либо не было. Тем не менее протокол снабжен подписями Пчелинцева и адвоката Ванина. Как отметил на заседании второй защитник Дмитрия, Олег Зайцев, проверка этих подписей еще предстоит, но уже вскрытые факты позволяют ему говорить об «очередной фальсификации материалов уголовного дела».

Как утверждает Дмитрий Пчелинцев, следователь Токарев выдал за его допрос в качестве свидетеля компиляцию из более ранних допросов в ином процессуальном статусе — подозреваемого и обвиняемого.

При сравнении протоколов от 1 и 9 ноября 2017 года с протоколом от 23 марта 2018 года «Новая» также смогла убедиться в копировании этих текстов с повторением грамматических ошибок.

Схожая ситуация и с протоколом допроса свидетеля Ильи Шакурского следователем Хариным в здании пензенского УФСБ 31 января 2018 года. Он в значительной мере воспроизводит протокол допроса обвиняемого Шакурского следователем Токаревым 29 ноября 2017-го (Илья заявил о пытках в мае прошлого года и отказался от всех показаний, полученных от него Токаревым с 25 октября 2017 г. по 16 февраля 2018 г.).

К тому же, согласно справке о перемещениях Шакурского, представленной руководством СИЗО-1 военному следственному отделу СК, проводившему проверку по заявлениям о пытках пензенских фигурантов, его не выводили из камеры 31 января.

Адвокат Андрея Чернова Станислав Фоменко обращает внимание и на другие факты из материалов этой проверки и вынесенного по ее итогам постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Как утверждается в постановлении, обвиняемых вообще не посещали оперативные сотрудники ФСБ, только адвокаты и следователи. При этом в питерском деле имеются протоколы проведенных в СИЗО опросов Зорина, Пчелинцева, Сагынбаева, Чернова и Шакурского оперативным сотрудником питерского УФСБ Константином Бондаревым 30 ноября и 1 декабря 2017-го. Тогда же и там же Бондарев проводил с ними и процедуру отождествления личности питерских фигурантов по фото.

Примечательно, что во всех взятых Бондаревым показаниях дословно воспроизводятся целые абзацы. Методы работы Бондарева подробно описаны в рассказах о пытках Виктора Филинкова. С его слов, истязания сопровождались требованиями заучить нужные формулировки признательных показаний. Результат может восприниматься как анекдот, если бы не контекст: в протоколе проведенного Бондаревым опроса Филинкова фиксируется признание в том, что анархисты (отвергающие, как известно, государство как таковое) в протоколе своего съезда отразили «основные формы, методы и направления борьбы за создание в России государства с анархистским строем».

А 26 января 2018 года пензенский оперативник Вячеслав Шепелев (о пытках со стороны которого заявили Пчелинцев и Шакурский) опрашивает в следственном кабинете СИЗО Зорина, Куксова, Пчелинцева, Сагынбаева, Чернова и Шакурского. Протоколы этих опросов также есть в материалах питерского дела.

Но, как указано в предоставленных Следственному комитету справках СИЗО по перемещениям Пчелинцева, Чернова и Шакурского, все они в этот день не покидали своих камер.

«Из этого можно сделать вывод, что Пензенское СИЗО скрывает факт посещения подследственных операми ФСБ, —

заключает Станислав Фоменко. — Более того, пока выявлено только три дня посещения подследственных оперативниками. А сколько еще не выявлено? Учитывая заявления о пытках, такое поведение сотрудников СИЗО — предоставление ложных сведений Следственному комитету, — становится объяснимым».

А Следственный комитет и не утруждает себя полноценной проверкой. Разбираясь с заявлением Шакурского о пытках с применением «динамо-машины», например, проверяющие вполне удовлетворились справкой от руководства СИЗО, согласно которой «электропровода с открытой изоляцией в камере отсутствуют».

Напомним, что ранее адвокаты пензенских фигурантов указывали на подложные однотипные характеристики участковых на их подзащитных и сомнительные показания свидетелей. А защита питерских фигурантов выявила признаки несанкционированных манипуляций следователей ФСБ с вещдоками.

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