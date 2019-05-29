Режиссер и карма

26 мая Сергей Голомазов покинул кабинет худрука Театра на Малой Бронной — 29 мая утром на этот пост назначен Богомолов. В тот же день прошла встреча режиссера с труппой. Планы на будущий сезон Богомолов озвучит при открытии сезона — 1 августа.

По опытности и точному, холодному в последние годы мастерству Богомолов до «своей сцены» дозрел вполне. Тем более что (парадокс странный, но неоспоримый) в театрах, куда режиссер входил приглашенным постановщиком, — спектакли его не жили в репертуаре особо долго. Причины были разные: от явных и трагических (никто не будет и не сможет играть «Юбилей ювелира» в МХТ им. А.П. Чехова после смерти Олега Табакова) — до куда менее внятных (так, сейчас сходит со сцены Театра Наций «Гаргантюа и Пантагрюэль»).

Быстро окончилось пылкое содружество Богомолова с «Ленкомом». И если, честно говоря, спектакля «Князь» по мотивам «Идиота» мне лично как зрителю не жаль ни минуты — то злого, угрюмого, цинически точного в диагнозах времени (нашего, не Смутного) «Бориса Годунова» Богомолова в «Ленкоме» мне жаль. Очень жаль.

И открытым кажется вопрос — на сколько сезонов останутся в репертуаре Художественного театра затянутый квест «Трех мушкетеров» и соленый, злой, но фрагментами — очень точный — фарс «Идеального мужа».

Будем надеяться, на «своей» сцене эта карма спектакли Богомолова покинет. Хотя Малая Бронная имеет репутацию театра, непростого для режиссеров. Уж не репутацию — карму. Недаром в разные эпохи, при разных обстоятельствах Бронную покинули Анатолий Эфрос и Сергей Женовач.

В последние годы Константин Богомолов не раз — и в разных ситуациях — проявлял гибкость и рациональную сдержанность. Надо надеяться, эти качества режиссеру не изменят и на Малой Бронной. А своя публика в 12-миллионной столице у Богомолова, несомненно, есть.

Так что — пусть еще раз сбудется завет Великого Кормчего Мао и расцветут все цветы. Даже не будем безответственно каламбурить про цветы зла.