Люди, книги, мысли

1 июня

Писательница Гузель Яхина — ​на презентации книги «Хрестоматия Тотального диктанта от Быкова до Яхиной» (издательство «ЭКСМО»), объединившей авторов Диктанта за последние восемь лет. Среди них Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович.

Площадка 15, «Художественная литература», 11.00

Писатели о своих животных. Сборник рассказов «Птичий рынок» (АСТ, «Редакция Елены Шубиной»), в котором под одной обложкой встретились кот Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, щенок Людмилы Улицкой, козел Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова и другая интересная фауна.

Площадка 15, «Художественная литература», 13.15

Михаил Веллер прочитает лекцию «Советская литература о крушении Советского Союза — ​шедевры и трагедии золотого «брежневского застоя». Время действия — ​1968–1991-й. Основные темы: эмиграция Солженицына, Бродского, Аксенова. Творчество и смерть Трифонова и Высоцкого. Канонизация Василя Быкова. Невидимый взлет Владимира Маканина. Угасание интереса к поэзии, официальное признание Евтушенко и Вознесенского. Отдельная тема — ​советская редактура, переходящая в цензуру.

Площадка 12, «Художественная литература», 14.00

Презентация проекта Галины Долматовской «Счастливчики 60-х» (издательство «Белый город») — ​об эпохе, рухнувшей с вводом советских танков в Чехословакию. Книга и одноименный фильм-ностальгия. На страницах и на экране — ​Алла Демидова, Евгений Евтушенко, Алексей Козлов, Елена Камбурова, Владимир Войнович, Борис Мессерер, Вадим Абдрашитов рассказывают о времени надежд, которым не суждено было сбыться.

Площадка 16, Регионы России, 16.30

Дмитрий Быков прочитает лекцию «Фазиль Искандер. Юмор заглянувшего в бездну» — ​к 90-летию писателя, сочинившего «Сандро из Чегема» и сказавшего: «Юмор — ​это след, оставленный человеком, заглянувшим в бездну и отползающим обратно».

Главная сцена, 18.15

Показ документального фильма «30 лет совести» — ​о первой акции памяти жертв репрессий, которая проходила в ноябре 1988 года в московском ДК МЭЛЗ. Она была организована продюсером Александром Вайнштейном, режиссером Дмитрием Крымовым и журналистом Юрием Ростом. Фильм создан при поддержке Международного «Мемориала».

Площадка 23, Демонстрационный зал ГУМ, 20.00

2 июня

Вручение поэтической премии «Московский счет». В этом году на нее претендуют Дмитрий Быков с книгой «Бремя черных», Владимир Вишневский с книгой «Всё больше людей нашу тайну хранит», Анна Герасимова (она же Умка) с книгой «Про Буратино и не только», Фаина Гримберг с книгой «Повесть о верном школяре и восточной красавице», Вероника Долина с книгой «Серебряный мизинец», Вадим Жук с книгой «Эти и другие стихи», Эдуард Лимонов с книгой «287 стихотворений», Вера Павлова с книгой «Проверочное слово», Олег Чухонцев с книгой «Гласы и глоссы: Извлечения из ненаписанного» и другие поэты со своими новыми книгами.

Площадка 12, «Художественная литература/Лекторий», 18.30

Алексей Иванов, автор знаменитого «Географа», представляет свой новый роман «Пищеблок» (издательство «АСТ») — ​о пионерском лагере времен Олимпиады‑80. Критики определяют жанр этой книги как «пионерский ужастик».

Площадка 12, «Художественная литература/Лекторий», 19.15

Мультимедийный фестиваль-перформанс «Диалоги с Ильей. Через пространство и время», посвященный памяти поэта, переводчика, издателя и философа Ильи Кормильцева, которому в 2019 году исполнилось бы 60 лет. Участвуют Александр Кушнир, автор биографии Кормильцева, поэт Андрей Родионов, стихи которого выпускал Кормильцев в издательстве «Ультра.Культура», Юрий Сапрыкин и Олег Сакмаров («Наутилус Помпилиус», «Аквариум»), партнер Кормильцева по музыкальным проектам. Группы «Сакмаров-бэнд», SHOO, TOMAS band и другие исполнят легендарные хиты на тексты Кормильцева в новом прочтении и новые песни, написанные на его стихи. В программе — ​видеопоказ редких интервью поэта.

Малая сцена, 21.00

Показ диафильмов из оцифрованных архивов Государственной детской библиотеки и мультфильмов студии «Союзмультфильм» по книгам Павла Бажова, Юрия Олеши, Аркадия Гайдара, Виталия Бианки.

Площадка 8, «Детская и учебная литература/Детская сцена», 22.00

3 июня

Детский поэтический слэм, организованный Андреем Родионовым, ведущим знаменитых московских поэтических слэмов. Выступит поэтическая группа «Центр Вознесенского», а также поэты Анна Логвинова, Александр Курбатов, Данила Чекрыгин.

Детская зона фестиваля, 17.00

4 июня

Филолог и историк литературы Павел Нерлер представляет книгу «Я с мертвыми не развожусь!..» Екатерины Лившиц (АСТ, «Редакция Елены Шубиной), вдовы поэта Бенедикта Лившица, — ​воспоминания, дневники и письма о дружбе с Осипом и Надеждой Мандельштамами, Михаилом Кузминым, Корнеем Чуковским, о годах войны, лишений и лагерей.

Площадка 15, «Художественная литература/Студия», 15.15

5 июня

Максим Амелин представит иллюстрированное издание своей поэмы «Веселая наука, или Подлинная повесть о знаменитом Брюсе, переложенная стихами со слов нескольких очевидцев» (издательство «Август») — ​о легендарном московском чернокнижнике Брюсе. Он был одним из ближайших сподвижников Петра I, полководцем, дипломатом, ученым. Поэма написана в жанре фэнтези, действие разворачивается в Петербурге и Москве, на земле и в небесах, в прошлом и будущем.

Площадка 8, «Детская и учебная литература/Детская сцена», 13.00

6 июня

Презентация книги-альбома «Мир искусства» Юрия Роста». Под обложкой черно-белые фотографии и очерки о людях искусства, среди которых Ахмадулина, Окуджава, Ролан Быков.

Юрий Михайлович Рост на фестивале представит и другую свою работу — ​книгу «Сахаров. “Кефир надо греть”. История любви, рассказанная Еленой Боннэр Юрию Росту» (издательство «Бослен»). Это произойдет 6 июня на Площадке 5, «Нон-фикшн», в 18.30.