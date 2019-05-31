«Время идет. О нас забывают»
Магнитогорск пять месяцев спустя после взрывов: версия о теракте частично подтверждается. Жители разрушенного дома жалуются на неполученные компенсации и невозможность переехать
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Иван Жилинспецкор
Пять месяцев назад, 31 декабря 2018 года, в Магнитогорске произошла трагедия, унесшая жизни 39 человек. В 6.02 по местному времени в десятиэтажном жилом доме № 164 по улице Карла Маркса произошел взрыв. Стены и перекрытия седьмого и восьмого подъездов рухнули. Спасти удалось лишь шесть человек.
Следователи сразу выдвинули основную версию произошедшего — «вспышка газа». «Вы знаете, как в целом в нашей стране обстоит дело с газовым оборудованием. Оно старое, оно часто нуждается в ремонте. С мая [2018 года] никто не заходил в квартиры в этом доме, и не все квартиры тогда исследовали», — говорил на оперативном совещании в Магнитогорске глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
1 января 2019 года, на следующий день после взрыва в доме, на той же улице Карла Маркса взорвалась маршрутная «Газель». В ней были найдены три тела. В тот же вечер издания Znak.com и 74.ру со ссылкой на собственные источники сообщили: взрыв в жилом доме мог быть терактом, а в маршрутке могли находиться террористы.
Так последний день 2018 года и первые дни 2019-го стали для Магнитогорска непрерывным кошмаром. Пока в одной части города хоронили людей, в другой силовики оцепляли целые кварталы, ходили по квартирам, спиливали двери и искали кого-то, не объясняя при этом — кого.
Власти всех рангов — от президента до мэра города — в те дни успокаивали магнитогорцев как могли. По 16 часов в сутки общался с людьми губернатор Борис Дубровский. Владимир Путин дал личное поручение расселить пострадавший от взрыва дом, и правительство РФ выделило на это 500 млн рублей. Еще 61 млн на помощь пострадавшим собрали всей страной. А еще были грузовики с одеждой и едой для пострадавших, были сотни волонтеров. Равнодушных не было.
Но прошло четыре с половиной месяца. Я позвонил знакомому в Магнитогорск справиться о делах и услышал: «Не дают нам новую квартиру. Не хотят нас переселять». Затем появилась скверная новость: жильцам разрушенного дома на Карла Маркса выставили счета за капремонт.
После взрыва прошло пять месяцев. Этого срока оказалось достаточно, чтобы о трагедии стали забывать. Чтобы жители дома начали терять надежду, что их не бросят. Пять месяцев официальное следствие не называет причину трагедии.
Но пять месяцев — еще не так много. Еще можно оживить память. И еще нельзя отмахнуться: «Это было давно».
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Часть 1. Дом без выхода
Дорога на окраину
Большого дома № 164 нет. Ковш экскаватора еще в конце января разделил 12-подъездное здание на две части. Вместо разрушенных взрывом седьмого и восьмого подъездов — пустота. Двор перекопан. Гудит тяжелая техника, суетятся рабочие. Рядом с домом власти Челябинской области обещают разбить сквер — 39 деревьев в память о погибших при взрыве. Здесь же хотят установить большую детскую площадку. Но не все жители хотят растить здесь своих детей.
Екатерина Ефимова встречает меня у пятого подъезда.
— Мы с дочкой уехали в первый же день, жителям пятого и шестого подъездов после взрыва не разрешали оставаться в своих квартирах — непонятно было, насколько подъезды устойчивы. К тому же психологически сложно. Я иногда слышу: «Почему не жить здесь дальше?» А как здесь жить, если я знала соседей [которые погибли], маленьких ребятишек видела.
Мы заходим в подъезд и поднимаемся по лестнице. На окне между этажами белой краской выведена надпись: «31.12.2018. За что???»
В следующем пролете — почтовые ящики со свежими квитанциями.
— Их принесли вчера. Все, кто не забрал, здесь не живут, — говорит Екатерина. Квитанции не забрали из половины почтовых ящиков.
Екатерина в доме на Карла Маркса тоже не живет, но и получить новую квартиру по программе расселения не может. Вынуждена арендовать.
— Моя проблема — это ипотека, — объясняет она. — Ипотечников расселять не хотят. В администрации говорят: сначала решите вопрос с кредитом, то есть с обременением, а потом приходите за компенсацией. Отправляют в банк. В банке предлагают единственный выход: заменить ипотеку на обычный потребительский кредит. Там еще автомобиль в залог отдать надо. Но что делать, я уже и на это согласна.
Ипотеку на однокомнатную квартиру на Карла Маркса Ефимова взяла 6 лет назад. «Своих» было 900 тысяч, 500 тысяч взяла в банке. Сейчас ее долг — 175 тысяч рублей.
— Шесть лет назад эта квартира стоила 1 380 000, — рассказывает Екатерина. — А сейчас администрация готова мне дать за нее чуть больше миллиона. То есть меньше, чем стоила квартира, когда я ее покупала. Один квадратный метр в нашем доме оценили в 31 725 рублей. Я так понимаю, что брали просто среднюю стоимость жилья по городу, хотя этот дом находится в центре, где жилье всегда стоило дороже, чем в остальных районах. Я посчитала, что смогу купить на свою компенсацию… «однушку» на улице Зеленый Лог, на самой окраине города. И то — придется доплачивать: там 1 120 000 квартиры стоят.
— При этом если вы компенсацию берете, то квартира на Карла Маркса из вашей собственности выбывает? — уточняю я.
— Конечно. Нужно написать заявление, что мы дарим квартиру администрации. А потом в этот дом, насколько я понимаю, будут переселять людей из аварийного жилья.
Екатерина рассказывает, что на встречах с чиновниками жители дома неоднократно поднимали вопрос о пожертвованиях и о деньгах, которые выделило правительство России. В сумме — 561 млн рублей.
— Об этом спрашивали и на встречах с замглавы города Юлием Элбакидзе. И когда [врио губернатора Челябинской области Алексей] Текслер приезжал. Они говорят, что «деньги пока есть, мы их распределяем». С этих денег платят нам аренду, детям, которые едут в санатории, лечение оплачивают. Ходит слух, что будут как-то еще распределять, но пока тишина.
Напоследок Екатерина добавляет:
— Когда стало известно, что нам будут платить компенсации, цены на жилье в нашем районе сразу подлетели.
Все, кто продавал квартиры, подняли цены на 100 000 как минимум. Хотят заработать… Я с людьми разговариваю и вижу, что у них чувство того, что случилось, исчезает. Не у тех, кто в этом доме жил. У других. Понимание трагедии было в новогодние праздники. Но время идет, о нас забывают.
«Квартиру никто не пришел смотреть»
У семьи Яны Ворониной та же проблема — ипотека. Взяли в 2013 году. Трехкомнатная квартира на тот момент стоила 1 850 000 рублей. Банк дал 1 600 000.
— Ипотеку платили, маткапитал туда вложили, ремонт сами сделали: стены выровняли, окна поменяли, проводку, трубы, ванну — все сами. Собирались долго здесь жить, — рассказывает Яна. — Но после взрыва дети встают по ночам и плачут. Муж сказал: «Надо переезжать». Пошли в банк, сказали: нам президент разрешил переселиться, мы хотим переехать. Нам в ответ: «Нет. Дом признан пригодным. Хотите переехать — берите новую ипотеку».
От долга семья не отказывается. Воронины просят просто перенести ипотеку на другой объект.
— Но нам говорят. «Нельзя. Берите новую». А новая ипотека — это более высокий, чем у нас сейчас, процент. Это еще 15 лет платить. Здесь нам осталось шесть лет. Я не понимаю, почему одни люди могут переехать из этого дома, а те, у кого ипотека, этого права лишены.
Сосед Яны по подъезду Сергей Гущенский тоже продолжает жить в доме на Карла Маркса.
— Мы с семьей переезжать собрались еще до взрыва. Выставили квартиру на продажу, но найти покупателя не успели. После взрыва — как отрезало. Ни один человек за пять месяцев даже смотреть квартиру не пришел. Риелторы предлагают выкупить ее за 600 000 рублей. А мы в 2015 году за 1 200 000 покупали.
Гущенские решили приобрести новую квартиру по программе расселения дома. Но тут, по словам Сергея, «началась бюрократия».
— Одно заявление надо написать, другое, третье. Потом обнаружится какая-то ошибка — нужно заново начинать. Было, например, что у нас ребенка не учли в документах. И вот так мы с января пытаемся-пытаемся, но не можем переехать.
За время, пока семья Гущенских безуспешно оформляет документы, подобранная ими новая квартира подорожала на 100 000 рублей.
Не со всеми жителями дома мне удается встретиться. Многие оставляют жалобы в соцсетях.
«Мы до трагедии сделали ремонт в квартире на 200 000 рублей, поменяли мебель, двери, отделали балкон, — написала жительница шестого подъезда Ольга Носовец. — Наша квартира находится на третьем этаже прямо над аркой. После взрыва от ремонта ничего не осталось. Я обращалась в администрацию с вопросом, можем ли мы рассчитывать на компенсацию хотя бы за балкон и за двери, нам ответили: «Нет, так как ваш подъезд не пострадал, соответственно, и вы не пострадали».
«Жильцы сами решат, как распределить деньги»
Ответить на претензии жителей дома на Карла Маркса соглашается мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Встречаемся в здании администрации города.
— Мы практически полностью расселили седьмой и восьмой подъезды, которые были разрушены взрывом. За исключением нескольких человек, с которыми решаем индивидуально: кто-то хочет в другой город переехать, кто-то хочет получить деньги, [а не альтернативное жилье].
Что касается остального дома, то ситуация сложная. Мы видим, что большая часть жителей не собирается переезжать (в ходе январского опроса 166 человек высказались «за» переезд, 195 — «против». — И.Ж.). Причем некоторые подают документы на переезд, а потом меняют свое решение. Все же у этого дома очень удобное местоположение: тут и все виды транспорта, и больницы, и школы, и садики. Это фактически центр города. А при переезде, возможно, придется поменять район. Потому что в этом районе жилье купить трудно: люди, [продававшие квартиры в районе Карла Маркса, 164], воспользовались случаем и подняли цены. Мы договорились с риелторами, что они не будут повышать цены на свои объекты и свои услуги. А с физлицами как договоришься? Мы обращались к ним через СМИ, что смогли — то сделали.
— Жители дома жалуются на размер компенсаций — 31 725 рублей за метр. Именно из-за него, говорят, не могут переехать. Кто эту сумму установил?
— Стоимость квадратного метра устанавливалась Федеральным законом, исходя из средней цены по городу. В новых районах совершенно новые квартиры за 31 725 рублей за метр вполне можно купить.
— Много жалоб от людей с ипотекой. Они говорят, что администрация города отправляет их сначала решать вопросы с банком, снимать обременение. А банки навстречу идут очень неохотно. Может ли администрация города выступить посредником между людьми и банками и как-то решить эту проблему?
— На самом деле мы этим занимаемся, работаем с каждым банком и с каждым ипотечником. Кто-то, может быть, чего-то вам недоговаривает. На самом деле там, где это нужно, мы работаем. И я каждый день веду прием, люди могут прийти.
— Одна из жалоб, которую мне прислали, касалась неполучения компенсации за ремонт. Женщина из шестого подъезда говорит, что у нее после взрыва весь ремонт «поехал», и она не может получить потраченные на него 200 000 рублей.
— Во-первых, не верьте на слово. Пусть она идет [на прием]. Во-вторых, такие жалобы есть. Но среди жалующихся есть люди, которые не собираются больше в доме жить. Тогда о каком ремонте речь? Я был в одной такой квартире, хозяева жаловались, что у них «полы ходят». Я спрашиваю: «Где у вас пол ходит?» Они: «Да нет, это так. Ну все равно же скрипит»… Это как «наживаться на холере». Шестой подъезд признан годным. Мы прошли по каждой квартире шестого подъезда. У кого есть последствия от взрыва — мы всем это дело закрываем. Но есть некоторые люди, которые говорят: «Да не надо мне ничего делать. Дайте деньги, я с ними уеду из этой квартиры». Но мы ж должны квартиру отремонтировать, а не поправить его финансовое положение.
— Но если человек перед трагедией вкладывался в квартиру, то он, получается, потерял эти деньги.
— Еще раз: 31 725 рублей — это средняя цена с ремонтом. У одних, может быть, ремонт на миллион сделан, а у других — нет никакого. Как вы это разграничите? Если вы начнете этим заниматься — не найдете золотой середины. А как вы хотите оценить ремонт?
— Возможно, по чекам…
— Ну по каким чекам, я вас умоляю. Компенсируется средняя цена жилья. Если у вас в золоте все было, почему вы решили, что надо компенсировать все это? Дом признан безопасным для проживания. Человек уезжает просто интуитивно: «Я не хочу здесь жить». У него выкупают квартиру по законно установленной цене. И это разумно.
— Довольно спорно на самом деле.
— А как вы хотите?
— Ну кто-то вкладывался в квартиру, а кто-то нет.
— Ну вкладывался и живи. Зачем уезжать-то?
— Люди собрали на нужды пострадавших 61 млн рублей. А 26 января правительство РФ распорядилось выделить еще 500 млн на расселение дома. Все жители, с кем я общался, спрашивали: почему не взять эти деньги и не купить желающим переехать новые квартиры?
— А что сейчас делается? Сейчас каждому покупается по квартире. 500 миллионов — это сумма на весь дом. Потратится из них 200 млн — хорошо, потратятся все 500 млн — тоже хорошо. Но опять же, по закону — 31 725 рублей за квадратный метр. Не каждому по дому, а 31 725 рублей за квадратный метр.
— Из собранных людьми средств тоже будут оплачены квартиры?
— Нет. Из этих денег оплатили только погребение погибших и продолжаем оплачивать арендную плату тем, кто не живет в этом доме [но еще не нашел новое жилье]. Сегодня на этом счете остается около 50 млн рублей. В июне, как мы рассчитываем, жители сами определят, как распределить эти деньги. В первую очередь жители седьмого подъезда, где погибли люди. Планируем провести собрание, на котором люди сами проголосуют, как эти деньги поделить.
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Часть 2. По следам
Спустя пять месяцев после трагедии в Магнитогорске не только не расселены жильцы пострадавшего от взрыва дома, но и нет ответа на один из главных вопросов: что стало причиной взрыва в доме и кто погиб 1 января в маршрутной «Газели»? Это был взрыв газа или теракт?
Сторонники версии о теракте утверждают, что дом не мог «сложиться» из-за взрыва газа: «Пострадала бы одна квартира, и все», — говорят они. Однако в январе сотрудники газовых служб рассказывали мне, что «сложиться» при взрыве газа подъезды все же могли: например, из-за перепланировок. Отсылали к трагическому случаю в Ижевске в 2017 году, где из-за взрыва газа рухнула целая секция девятиэтажного дома, «и никто не сомневался в причинах».
Сомнения в версии о теракте возникают и потому, что в ней — много пробелов и информации, которая так или иначе не нашла своего подтверждения. Например, не подтвердилась информация о том, что квартиру № 315 в доме на Карла Маркса за день до взрыва сдали мигрантам, которые якобы и могли устроить теракт. На самом деле ее сняла для своего сына жительница этого же дома Наталья. Не подтвердилась и информация о том, что дом обрушился в результате взрыва автомобиля под аркой. Был и ряд других нестыковок.
Спустя пять месяцев после трагедии новой информации в версии о теракте не прибавилось. И я решил проверить ее базовые постулаты:
- К взрыву могут быть причастны жители Магнитогорска Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов.
- В городе планировалась целая серия взрывов, а одно из взрывных устройств обезвредили дворник и случайный прохожий.
Тихие парни
1 января 2019 года. После взрыва в маршрутной «Газели» силовики оцепили целый квартал в районе пересечения улиц Ленина и Марджани и пошли по домам. В одном из домов, по утверждению проекта Baza, жил Алишер Каимов. Он же якобы погиб в маршрутке.
Нахожу этот дом — № 93 по улице Ленина. У подъезда курят двое мужчин.
— Вам когда-нибудь приходилось слышать об Алишере Каимове? — спрашиваю я.
— Да. Это мой сосед был, — говорит один из них.
Мужчина просит не называть его имени. Но соглашается провести к квартире, которую снимал Каимов.
— Я в тот день [1 января] пришел с работы. Я работал в праздники. Раз — ко мне в дверь стучатся фээсбэшники. Говорят: «Надо, чтобы ты был свидетелем». То есть понятым. Ну мы пошли в эту квартиру [№ 37]. А там уже пожарники, омоновцы, саперы. Они, короче, взломали дверь.
— Они при вас сломали дверь?
— Нет, не при мне. Они уже там были. Соседку туда подтянули и меня позвали. Проводили обыск при мне. Брали какие-то жидкости, порошки. Я не знаю, что за порошки: может, сахар, может, соль… Тщательно все обыскали, каждую подушку вспороли. Набрали полные пакеты. Меня спрашивают: «Ты его видел?» Ну видел, а что. Он же с табличкой не ходит: «Я террорист». Нормальный парняга. Тихий. «Здрасьте-здрасьте», и пошел к себе.
По словам соседа, к Алишеру Каимову действительно приходили в гости Махмуд Джумаев и Альмир Абитов: «Видел их. Ходили [с Каимовым] в магазин. Не общался».
— Вам известна дальнейшая судьба Каимова? Может быть, кто-то говорил, что его точно убили или, наоборот, что он живой?
— Да говорили-говорили. Но тут понимаешь, какая ***.
Мне следователь сказал: будут репортеры приходить, ты там поаккуратней.
— Что изъяли в квартире?
— Жидкость автомобильную в канистре. На кухне нашли какие-то порошки: может, мука, может, гексоген — я не разбираюсь. Обрезки труб из-под ванной [достали]. Потом дверь заколотили, опечатали, а мне сказали расписаться. И ушли.
— Короче, жив Каимов или нет — непонятно?
— Кому знать надо, те знают. А мне лишний раз не надо… меня еще следователь напугал: ты, говорит, смотри с репортерами поаккуратней.
В 300 метрах от железнодорожного вокзала Магнитогорска жил другой человек, чье имя фигурирует в версии о теракте, — Махмуд Джумаев.
Супруга Махмуда Олеся Антоненкова в ответ на мои вопросы в «ВКонтакте» многозначительно сменила аватар, вместо своей фотографии поставив надпись: «Будешь много знать — расстроишься». И ничего отвечать не стала.
Я подхожу к пятиэтажке у ж/д вокзала. Из квартиры, по словам соседей, Олеся с детьми съехала вскоре после взрыва маршрутки.
— Но 1 января у нас здесь был обыск, — подтверждает соседка Джумаевых, попросившая не называть ее имени. — Была полиция.
Петли на двери в квартиру Джумаевых — со свежей сваркой. Судя по всему, при обыске их срезали.
— Махмуд, — говорит соседка, — был тихий, спокойный. Жена на него почему-то часто ругалась, а он не отвечал. Я не верю, что он кого-то взорвал. Его самого, наверное, взорвали.
Чтобы выяснить еще хоть что-то о Махмуде, направляюсь на конечную остановку 31-го маршрута: Джумаев работал на нем водителем.
— Да, у нас были беседы со следователями после взрыва. Они приходили, каждого расспрашивали о нем, — подтверждает один из водителей. — Нам не говорили, погиб он или нет. Но мы с тех пор его не видели: как он 24 декабря последний раз вышел на маршрут, так потом и пропал.
Третий фигурант версии о теракте, Альмир Абитов, выходец из соседнего с Магнитогорском села Кирса. Село небольшое — 16 улиц. Брат Альмира Руслан живет на самой окраине. Стучусь в ворота. Спустя две минуты Руслан открывает окно. Сначала не хочет говорить, но потом на несколько вопросов все же отвечает.
— Я не знаю, был мой брат в маршрутке или нет, потому что тела сильно обгорели.
— А ДНК-экспертиза ничего не установила (пробы забирали еще в январе. — И. Ж.)?
— Пока нет. Ничего нам не говорили.
— Но вы Альмира не видели с тех пор?
— Нет.
На другом конце села живет гражданская жена Альмира Абитова Валентина. У меня нет ее фотографии. Двери дома открывает рыжая девушка, выслушивает мой вопрос и тут же захлопывает дверь: «До свидания».
После общения с родственниками и соседями Махмуда Джумаева, Алишера Каимова и Альмира Абитова нельзя заключить, погибли они в маршрутке 1 января или остались живы и к взрывам в Магнитогорске не причастны. Понятно одно: после этих событий они исчезли, по их адресам действительно проводились обыски, а их родственники попали в поле зрения правоохранительных органов.
«В урне лежала бутылка с запалом и гайками»
Второе базовое утверждение в версии о теракте звучит так: в Магнитогорске планировалась целая серия взрывов. При этом сторонники этой версии приводят только один пример: якобы взрывное устройство было обнаружено в урне у ТЦ «Континент». И нашел его дворник по имени Салават.
Дворника у «Континента» жду начиная с шести утра. К семи часам к остановке у торгового центра подходит мужчина в синей робе, достает метлу и начинает подметать.
Подхожу к нему и представляюсь.
— Да, я нашел бутылку. Это правда. Это было первого числа [1 января], — рассказывает мужчина. — Она лежала в урне. Большая, пятилитровая примерно. Там были провода, четыре запала, внутри — гайки и порошок.
По словам Салавата, он легко определил, что бутылка — это взрывное устройство, потому что служил сапером на Тихоокеанском флоте.
— Я сначала пошел в соседний ларек «Фасоль». Говорю продавцу: вызывай полицию. Она вышла, посмотрела, говорит: «Я не буду звонить, потом таскать начнут [по допросам], зачем мне это?» Я сам позвонил 112. Там диспетчер начала расспрашивать: «Где вы живете? С кем живете?» Я выругался, говорю: «Какая вам разница? Здесь сейчас все взорвется».
Поговорив с диспетчером, Салават, по его словам, так и не понял, приедет ли полиция. В это время к нему подошел знакомый — Сергей. Сергея Салават характеризует так: «Выпивает. Не без этого».
— Он полез к телефону, который был примотан к бутылке. Обычный кнопочный телефон. Я говорю: «Ты с ума сошел?» А Серега за телефон взялся, дернул и вытащил его. Еще мы вытащили запалы, они находились в трубке от фейерверков.
После этого, по словам Салавата, он решил, что бомба обезврежена, положил бутылку в мешок с мусором и понес в контейнер — через дорогу от остановки. Но по пути мешок порвался от тяжести, и бутылку пришлось оставить в другой урне.
— А потом, когда я уже собрался домой уходить, мне позвонили из ОВД. Я сказал: «Приезжайте, все покажу». Но сначала приехал только один сержант, посмотрел и давай начальнику звонить. Приехал подполковник. Тоже посмотрел на бутылку: «Это, — говорит, — стиральный порошок». Я ему: «Вы мне лапшу на уши не вешайте, я сапером был, все понимаю».
Ну и в итоге вызвали сюда пожарных, людей каких-то в бронежилетах с собаками и автоматами. Меня допрашивать начали. Потом отвезли на экспертизу ДНК. Бутылку тоже отвезли на экспертизу. Какое там вещество было, не знаю.
«Новая газета» 22 мая направила запрос в СК с просьбой предоставить информацию хотя бы о промежуточных результатах расследования взрывов в Магнитогорске. Из ведомства пришел ответ: «Вся допустимая информация о расследовании интересующего вас дела опубликована на сайте Следственного комитета. В связи с тем, что предварительное следствие продолжается, предоставление дополнительных данных противоречит положениям ст. 161 УПК РФ».
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Часть 3. Мигрантский вопрос
Что точно изменилось в Магнитогорске спустя пять месяцев после трагедии, так это отношение к мигрантам. Не столько со стороны рядовых горожан, сколько со стороны силовиков. В январе СМИ активно писали о рейдах на «Зеленом» и Центральном рынках города, о проверках автотранспортных предприятий. В полиции происходящее называли «обычными профилактическими мероприятиями».
26 января «Новая» рассказала историю гражданина Кыргызстана Хуснидина Зайнабидинова, который заявил, что сотрудники спецслужб принуждали его взять на себя ответственность за взрыв в доме на Карла Маркса. Сам Хуснидин утверждал, что к нему применяли пытки, но впоследствии Басманный районный суд Москвы признал информацию о силовом давлении на Зайнабидинова не соответствующей действительности. Обвинений во взрыве дома ему не предъявили.
А 19 марта в Магнитогорске исчезли сразу два водителя маршруток: Юлдашходж Мойдинов и Фарход Ахмедов.
Мойдинов, как выяснилось, был задержан сотрудниками ФСБ.
С супругой Юлдашходжа Гульнарой мы встречаемся в съемной квартире на окраине Магнитогорска.
— Его задержали вечером, около 22 часов, когда он возвращался с работы. Задержали возле подъезда. Я не знала об этом: просто он не пришел домой. Начала его искать, увидела, что возле дома припаркована его машина. Обошла все дворы, не нашла. Позвонила в полицию. Они приехали, сфотографировали мой и его паспорта. Затем на следующий день раздался звонок. Звонил муж, сказал, что его задержали.
Я спросила: «Это рейд? Тебя отпускают?» После взрыва ведь много стало рейдов. Он говорит: «Нет, мне подложили наркотики».
В отношении Юлдашходжа возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков». Сам он свое задержание описывает так: «Возле подъезда ко мне подбежали около 10 человек в масках, скрутили руки и уронили на землю. Я почувствовал, что кто-то лезет ко мне в карман, после чего на меня надели наручники, подняли с земли и втолкнули в подъезд. В подъезде с меня сняли наручники и потребовали, чтобы я все вытащил из карманов. Я обнаружил у себя полиэтиленовый пакет со светлым порошком. Данный сверток мне не принадлежал».
В постановлении и привлечении Мойдинова в качестве обвиняемого говорится, что в пакете было 56 граммов героина. При этом экспертиза, по словам родственников, не нашла в его крови следов употребления наркотика.
Уголовное дело против Мойдинова можно было бы считать рядовым, если бы он не был водителем маршрутки и если бы в тот же вечер не пропал еще один «маршруточник» — Фарход Ахмедов.
Семья Фархода от встречи отказалась. При этом известно, что до настоящего момента он не найден. В апреле, разговаривая с корреспондентом магнитогорского портала «Верстов.инфо», брат Фархода Айбек заявил, что исчезновение Ахмедова могло быть связано с тем, что он (цитата)«мог хорошо знать мужчин, погибших в сгоревшей «Газели». Тем более что он, как и погибший Махмуд Джумаев, когда-то работал на 31-м маршруте».
Раскол
Еще до поездки в Магнитогорск я задавал себе вопрос: как Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов, если они были террористами, пришли к своим убеждениям? Все трое жили в Магнитогорске давно. У них были семьи, русские жены и дети с русскими именами. Они были хорошо интегрированы и до какого-то момента (точно не установлено) ходили в Соборную мечеть. А потом началось странное: молиться все трое стали на квартирах, и 1 января пропали.
Частично ответить на этот вопрос мне помог магнитогорский журналист Вячеслав Болкун. Он рассказал, что между мусульманами Магнитогорска произошел раскол: многие из них отказываются ходить в Соборную мечеть и слушать имама Рашида Латыпова.
С председателем Совета местной национально-культурной автономии татар Кадиминуром Тагировым встречаемся в его офисе.
— Раскол действительно существует. Татары и башкиры сегодня практически не ходят ни в Соборную, ни в Левобережную мечеть и вынуждены арендовать помещение для молитв.
Обе мечети, рассказывает Тагиров, контролируются имамом Рашидом Латыповым и его подчиненными.
— При Латыпове Соборная мечеть, на наш взгляд, перестала осуществлять свою религиозную функцию и превратилась в бизнес-проект. Прямо на территории мечети, а это порядка 6 гектаров, сейчас развернут авторынок. И руководство мечети, как мы считаем, сегодня занимается не проповедью, а коммерческой деятельностью. Имам Латыпов не читает намаз, не читает многие худбы. И выходцы с Кавказа или из Азии, приезжая сюда, начинают шарахаться от этой мечети. И молятся на стороне. Я думаю, что вот эти трое (Джумаев, Каимов и Абитов) могли прийти к своим убеждениям потому, что не смогли найти ответов в мечети.
По словам бывшего имама Левобережной мечети Ильяса Гафарова, для радикалов в Магнитогорске уже давно была создана благодатная почва.
— В 1994 году в город приезжал арабский проповедник Мохаммад Негр. Тогда мало кто имел полное представление о религии, и его проповеди были популярны. Как уже потом выяснилось, он исповедовал ваххабизм. И сейчас в Магнитогорске остается немало людей, кто воспринял его проповедь и кто продолжает проповедовать эту идею на квартирах.
Гафаров рассказывает, что, будучи имамом Левобережной мечети, он тоже замечал среди прихожан людей с радикальными настроениями.
— Но мы говорили с этими людьми, мы отвечали на их вопросы, мы держали ситуацию в руках и были уверены, что никто из них не пойдет проливать кровь.
Рядом с красивым белым зданием Соборной мечети с высоким минаретом действительно работает авторынок. Склад шин находится за забором самой мечети.
Рашида Латыпова в мечети нет, но нам удается поговорить по телефону.
— Я интервью не даю, — с ходу замечает он. — Никакого раскола в нашей общине нет. Есть люди, которые пытаются этот раскол создать, и они работают за деньги. Что касается Джумаева, Абитова и Каимова, то эти люди в мечеть не ходили, и ничего сказать я о них не могу (ранее в интервью порталу 74.ру знакомые пропавших мужчин говорили, что те ходили и в Соборную, и в Левобережную мечети. — И. Ж.).
* * *
Что стало причиной взрывов в Магнитогорске — пока до конца не ясно. Хотя версия о теракте уже не кажется конспирологической. Нет полной ясности и в ситуации с пострадавшими: мэр города, судя по всему, считает таковыми только жителей седьмого и восьмого подъездов. Сами жители дома считают, что пострадавшие — они все. Спустя пять месяцев после трагедии вопросов меньше не становится.