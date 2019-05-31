«Мерседес» идет врукопашную

Четыре автоконцерна (Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover) обратились с жалобой на судей Краснодарского края в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. В их заявлениях речь идет о типовой схеме взыскания через суд по Закону о защите прав потребителей убытков в связи с приобретением автомобилей с заводскими неисправностями, но в обход согласительных процедур и спустя несколько месяцев после их обнаружения.

Журналисты РБК всесторонне оценили эту информацию (которую им предоставили поддерживающие жалобу автоконцернов юристы), но конкретная схема мошенничества не раскрывается. Между тем она вряд ли представляет собой какое-то ноу-хау: маржа образуется за счет возмещения судом искусственно завышенных убытков и морального вреда, а также пеней. Схожим образом с использованием судебных процедур проворачиваются махинации и на других рынках: электроники, автострахования и др. А в таких сферах, как недвижимость (и ее регистрация), мошенничество без судебных решений и вовсе невозможно. Другой вопрос, идет ли речь о сознательном соучастии судей в таких комбинациях, или об их использовании втемную.

Проблема в том, что истцы используют недоработки и пробелы в законе, и формально выносимые судьями решения выглядят как законные. Доказать, что судья в конкретном деле не просто следовал неудачной норме, а понимал, что истец злоупотребляет правом, довольно проблематично. Однако если в апелляционной инстанции региона скопился целый ряд аналогичных решений и жалоб, работающие здесь опытные судьи не могут не заподозрить неладное. К такому же выводу могут привести и доказательства, получаемые уже оперативным путем, — ​надо полагать, у ФСБ они уже есть, иначе выброс информации в РБК был преждевременным.

Между тем маркерами, привлекшими широкое внимание к сообщению РБК, стали как уровень автоконцернов-заявителей, так и сама география: о судейской коррупции на Кубани не писал только ленивый (см. также «Левиафан-Юг» в № 49 «Новой» от 14 мая 2018). Но для коррупционного рынка именно этого региона, образующегося главным образом вокруг операций с землей и курортной недвижимостью, указанные РБК суммы (пусть это даже «сотни миллионов рублей») особого интереса не представляют, и речь идет скорее о частных «кормушках», нежели о более широкой системе.

Обращение автоконцернов именно в ФСБ в обход нормальных судебных процедур (апелляции, кассации и надзора) свидетельствует вовсе не о непонимании «Мерседесами» российских реалий (тем более что заявление продвигает российская коллегия адвокатов, специализирующаяся на корпоративных спорах). Напротив, это свидетельство понимания ими того, что судебные решения в наших реалиях, по сути, «не обжалуемы», и с помощью обычных процедур в судах (не только Краснодарского края) ничего добиться нельзя.