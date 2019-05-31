Конфликт глубокой заморозки

Причиной приказа президента Сербии Александра Вучича о приведении вооруженных сил страны в полную боеготовность послужили аресты, проведенные силами спецназа частично признанной Республики Косово в сербских муниципалитетах этой территории.

В итоге были задержаны около 30 человек, в том числе полицейские и таможенники. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что спецоперация была направлена против контрабандистов и организованной преступности, а не против сербов. Более десятка задержанных — албанцы и боснийские мусульмане (бошняки). Ранены четыре полицейских и двое этнических сербов.

Представитель KFOR (Kosovo Force) — международных сил под руководством НАТО — назвал это «полицейской операцией, проводящейся по приказу прокурора не только на севере и не направленной против сербов». Мол, в действия полиции в подобных обстоятельствах мы не вмешиваемся.

Президент Косово Хашим Тачи сообщил СМИ, что в ходе операции был задержан гражданин России, находившийся там «под видом дипломата, чтобы помешать полицейской операции». Выяснилось, что Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK), находился вместе с другим сотрудником миссии в автомобиле, который оказался на пути полицейского спецназа. Российский МИД назвал задержание россиянина с дипломатическим иммунитетом «еще одним проявлением провокационной линии косовоалбанской верхушки». Дипломата, получившего, как сообщалось, травмы головы, довольно быстро освободили. Однако на следующий день главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила официально потребовал отозвать у россиянина иммунитет, чтобы возбудить против него уголовное дело о воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления.

Хотя, согласно заявлению представителя Бюро правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джурича, акция имела целью запугать сербское население территории, создать для него «невыносимые условия жизни», о ней было известно заранее. По словам президента Сербии Вучича, Белград еще 17 мая информировал общественность о том, что косовские албанцы готовятся арестовать десятки людей на севере Косово «под предлогом борьбы с организованной преступностью», и это вызывает огромную обеспокоенность сербов.

Судя по этой предыстории и ограниченному масштабу самой операции, у Вучича могли просто не выдержать нервы. Накануне событий, выступая в парламенте, Вучич признал, что в Косово имело место серьезное национальное поражение. «Мы потеряли территорию, людей, понесли огромные экономические потери, и прежде всего мы потеряли годы, в течение которых лгали», — сказал он.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — заявил Вучич. «Замороженный конфликт между Белградом и Приштиной не может существовать как долговременное решение. Если он останется, то вопрос будет только в том, когда албанцы нападут на Сербию», — предупредил Вучич.

Сербский лидер попытался развязать косовский узел в рамках нынешней каденции Европарламента — и уже видно, что не успел. Вучич до предела четко обозначил свое видение стороннего посредничества, без которого ему не обойтись: «Несмотря на растущую мощь Китая и России, огромную мощь Америки, мы должны понимать, что без немцев и французов, а также итальянцев и других европейцев мы не сможем решить никаких проблем», — сказал он в статье для белградской газеты Kurir. Никто толком не поддержал идеи Вучича о корректировке границы Сербии с Косово с учетом этнического фактора. А ведь он даже не независимость Косово предлагал признать после нового разграничения, а всего лишь стремился обеспечить окончательный территориальный компромисс между сербами и албанцами.

Продолжая выступать в Скупщине по горячим следам последних событий, Вучич, согласно агентству BETA, заявил, что «великим державам стало известно о действиях косовских властей, и эти великие державы заявили, что такие действия не имеют ничего общего с борьбой с преступностью и что они «чрезмерны». «Это хорошая новость, — ответил я, — значит, Сербия победит».