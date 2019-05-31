Накурили на два миллиарда

Таможенный порт «Бронка». Фото: port-bronka.ru

Двух действующих и одного бывшего сотрудника Северо-Западной таможни задержали 12 марта 2019 года. По данным следствия, старший инспектор таможенного поста (ТП) «Бронка» Александр Жарин вносил изменения в таможенные документы, его коллега Александр Маклаков был посредником при передаче денег, а председатель первичной профсоюзной организации таможенников Геннадий Рогачевский обеспечивал связь между пограничным пунктом и бизнесменами. Жарин и Рогаческий были арестованы, с Маклакова взята подписка о невыезде.

Лжеэкспорт белорусских сигарет (которым, по версии следствия, занимались подельники), только через один российский таможенный пункт нанес казне ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. Именно столько пока неустановленные бизнесмены недоплатили налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизных сборов.

Призрачный контейнер

На табачной фабрике «Неман» в Гродно, Беларусь, выпускаются некоторые марки сигарет British American Tobacco: «Кент», «Ротманс», Pall Mall, «Альянс». Кроме того, в России продаются и белорусские сигареты, в частности NZ. В Беларуси ниже акцизные сборы, и сигареты там дешевле. Но часть прибыли съедает НДС. Чтобы его избежать, и была придумана схема по лжеэкспорту.

О том, как она работала, «Новой в Петербурге» на условиях анонимности согласился рассказать действующий сотрудник Северо-Западного таможенного управления:

«Бизнесмен заключает договор с белорусской фабрикой на покупку партии сигарет. Там же, в Беларуси, коммерсант заявляет, что сигареты покупаются для экспорта и не будут продаваться на территории Евразийского таможенного союза (ЕАТС, в который входят Россия, Беларусь и Казахстан. — Прим. ред.). Как это и положено, вносит в налоговую НДС на весь товар. Затем сигареты отгружаются в автомобили и отправляются прямиком на точки реализации в России. Однако в налоговую вскоре поступают документы о том, что сигареты покинули территорию ЕАТС. И бизнесмену возвращают НДС, ну а в случае с сигаретами еще и деньги за акцизы. Таким образом, для коммерсанта стоимость одной пачки снижается почти в два раза. А продает он пачку сигарет дешевле «законных» всего рубля на три.

С одного контейнера, таким образом, прибыль в зависимости от марки сигарет может составить до 300 тысяч долларов».

Для того чтобы вернуть НДС, необходимы действующие сотрудники таможенных постов. Именно они вносят данные контейнеров в единую электронную базу таможенных отгрузок. На основании которых (в том числе) и происходит возврат НДС.

«По факту контейнеры даже не поступают на таможенные посты, — рассказывает источник. — Участвующим в схеме сотрудникам таможни передают лишь данные контейнеров, которые покинули фабрику. Сами сигареты на таможенных постах не появляются».

В январе 2019 года один из таможенников, занимавший пост старшего смены на ТП «Бронка», сломал ногу и на несколько месяцев выбыл из строя. На его место поставили нового человека, который до того времени с акцизным товаром дела не имел и потому проверял все документы дотошно. Он и обратил внимание на то, что по таможенным документам контейнер вроде как загружен на судно, а вот по судовым данным ничего отгружено не было.

«Здесь Жарин с товарищами просто пожадничали, — говорит собеседник «Новой в Петербурге».

— Раньше они все-таки загружали на корабли контейнеры. Не с сигаретами, конечно, чаще всего пустые — чтобы количество товаро-мест совпадало.

За такую "куклу" перевозчик берет от 2,5 до 3 тысяч долларов. Видимо, подозреваемым стало жалко этих денег, и они перестали оформлять "куклы"».

Обратив внимание на несовпадение товаро-мест, бдительный таможенник стал проверять остальные сопроводительные документы. И обнаружил, что в электронную базу данных внесены неверные кодировки товара. Вместо кода 240219 (по внутренним положениям ФТС так обозначают сигареты; они требуют особого контроля) там был указан код 240319 (курительный табак, облагается минимальным акцизом и не требует тщательного досмотра).

О своей находке таможенник доложил начальнику поста Станиславу Кремешкову. Последний, видимо, был не в курсе того, что через его пост реализуется подобная схема — сразу написал докладную вышестоящему начальству и в службу противодействия коррупции (СПК ФТС), назвав подозреваемого, который вносил изменения в электронные документы. Через две недели Жарин и еще двое фигурантов были задержаны.

В настоящее время следствию удалось выявить 51 таможенную декларацию, по которой страну якобы покинуло более 100 контейнеров с сигаретами (некоторые декларации были оформлены сразу на два-три контейнера). По мнению следствия, из этих денег Жарин получил 147 тысяч долларов США, в чем он уже и признался.

Действующие резервы

Казалось бы, на этом историю можно было бы и закончить. Однако у дела оказались непонятные последствия. Так, кроме упомянутых фигурантов дела, пострадал еще и майор таможенной службы Кремешков, заявивший о преступной схеме. По нашим данным, его вынудили написать заявление на отпуск с последующим увольнением.

Как пояснил источник «Новой в Петербурге», в июле прошлого года была вскрыта точно такая же схема на другом ТП — «Петролеспорт». Тогда дело избежало огласки, а сотрудников ТП, в том числе Жарина, которых подозревали в лжеэкспорте, из ФТС не уволили, а перевели на другие ТП. Именно тогда Жарин и попал на «Бронку». Зато два сотрудника СПК, вскрывшие схему, странным образом ряды таможенной службы покинули.

Как стало известно «Новой в Петербурге», в моменты проверок по долгу службы и на ТП «Петролеспорт», и на ТП «Бронка» одним из первых появлялся некий высокопоставленный таможенник Дмитрий Обухов. Как нам удалось выяснить, Обухов шесть лет назад работал в УФСБ по Петербургу и области, курировал морские перевозки. Затем был выведен в действующий резерв и подписал контракт с ФТС.

«У нас почти все контролирующие руководители из «дэров» (на сленге правоохранительных органов так называют сотрудников ФСБ в действующем резерве, — М.Л.), — подтвердил «Новой в Петербурге» источник в таможенном управлении.

Контракт ФТС с Дмитрием Обуховым истек в феврале текущего года и продлен не был. А по словам источника «Новой в Петербурге» в городском УФСБ, фигурантами этой истории заинтересовались в центральном аппарате. Меньше чем через месяц после ареста Жарина и его группы служба собственной безопасности начала проверку по «дэрам», связанным с таможней.