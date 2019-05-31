Любовь и дружба с «интересом»

— К нашему процессу это не имеет никакого отношения! — заявила Ксения Карпинская, адвокат Алексея Малобродского, комментируя новость о появлении в драматическом сюжете нового фигуранта — Валерия Синельникова.

Что ж, как известно дело Нины Масляевой, главного бухгалтера «Седьмой студии», подписавшей соглашение о сотрудничестве со следствием (и надеявшейся в связи с этим на быстрое рассмотрение и щадящий приговор), отправлено на доследование.

Мгновенного разбирательства не вышло: следственная группа полковника Лаврова, с начала процесса видевшая в Масляевой ключевого партнера, получила, таким образом, неприятный сюрприз. Волей-неволей все обстоятельства ее деятельности приходится рассматривать заново.

А как при этом не обратить внимания на ключевую роль главного «обнальщика» в деле и личного друга Масляевой — Синельникова?

Он годами привозил в Москву сумки с пачками денег, он был безотказным партнером и он же годами получал за свою специфическую финансовую деятельность немалый процент. По сути, руководил с подручными Дмитрием Дорошенко и Валерием Педченко теневым предприятием по обналичке государственных средств. До сих пор правоохранительная система упорно «не замечала» его премьерства. И вот заметила. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Три свидетеля стали обвиняемыми.

Логика процесса Масляевой с его появлением обретает юридическую полноту и стройность. А логика процесса Апфельбаум, Итина, Малобродского и Серебренникова, уверена адвокат Карпинская, остаётся прежней: к делам Масляевой они прямого отношения не имели.

Теперь исследовать характер и выгоды тесной связи Масляевой и Синельникова — задача суда.