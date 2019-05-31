Любовь и дружба с «интересом»
Новые фигуранты в уголовном деле «Седьмой студии» — бывшие свидетели
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Марина Токареваобозреватель
— К нашему процессу это не имеет никакого отношения! — заявила Ксения Карпинская, адвокат Алексея Малобродского, комментируя новость о появлении в драматическом сюжете нового фигуранта — Валерия Синельникова.
Что ж, как известно дело Нины Масляевой, главного бухгалтера «Седьмой студии», подписавшей соглашение о сотрудничестве со следствием (и надеявшейся в связи с этим на быстрое рассмотрение и щадящий приговор), отправлено на доследование.
Мгновенного разбирательства не вышло: следственная группа полковника Лаврова, с начала процесса видевшая в Масляевой ключевого партнера, получила, таким образом, неприятный сюрприз. Волей-неволей все обстоятельства ее деятельности приходится рассматривать заново.
А как при этом не обратить внимания на ключевую роль главного «обнальщика» в деле и личного друга Масляевой — Синельникова?
Он годами привозил в Москву сумки с пачками денег, он был безотказным партнером и он же годами получал за свою специфическую финансовую деятельность немалый процент. По сути, руководил с подручными Дмитрием Дорошенко и Валерием Педченко теневым предприятием по обналичке государственных средств. До сих пор правоохранительная система упорно «не замечала» его премьерства. И вот заметила. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Три свидетеля стали обвиняемыми.
Логика процесса Масляевой с его появлением обретает юридическую полноту и стройность. А логика процесса Апфельбаум, Итина, Малобродского и Серебренникова, уверена адвокат Карпинская, остаётся прежней: к делам Масляевой они прямого отношения не имели.
Теперь исследовать характер и выгоды тесной связи Масляевой и Синельникова — задача суда.
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