28 мая, около 20.30, 17-летний Вадим Коваль вышел из дома на пять минут — в магазин «Семья» за семечками. Однако ни через пять минут, ни через час подросток не вернулся. На звонки по мобильному телефону не отвечал. Мама и бабушка, переполошившись, бросились обзванивать друзей и знакомых. Около 22.30 мобильник Вадима наконец-то «ожил», но заговорил женским голосом. Девушка на другом конце сообщила бабушке молодого человека, что тот находится в 80-м отделе полиции Колпино, но уже свободен, его можно забрать.

Магазин «Семья» на набережной Комсомольского канала. Фото: Светлана Виданова, для «Новой»

Как выяснилось позже, около 20.40 Вадим зашел в «Семью» на набережной Комсомольского канала, 19, взял семечки, рассчитался. Но вдруг продавец на кассе его затормозила.

— В этом магазине часто воруют, — рассказала в интервью «Новой» мать подростка Олеся Коваль. — Не знаю, почему, только сотрудники «Семьи» заподозрили, что мой сын тоже что-то вынес оттуда. Охранники закрыли входные двери в здание и вызвали группу быстрого реагирования. Двое мужчин в касках и бронежилетах положили Вадика на пол и позвонили в полицию. Приехавшие на место оперативники обыскали сына, но ничего не нашли.

На видеозаписи, которую маме Вадима Олесе Коваль по ее просьбе показали в «Семье», женщина тоже не увидела, что ее сын что-то берет в магазине тайком, без оплаты, или что у него обнаруживают какой-либо похищенный товар. Одна из сотрудниц универсама написала заявление в правоохранительные органы, в котором утверждает:

«Неизвестный гражданин (Вадим Коваль. — Н. П.) в магазине учинил скандал. Громко шумел, кричал, размахивал руками, учинил драку, выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания не реагировал. Своими действиями он мог причинить вред окружающим».

— Полная ерунда! — Возражает мать задержанного подростка. — Сын в магазине ни с кем не ругался и не дрался. На кадрах видеозаписи видно, что Вадик лежит на полу лицом вниз, мужчины в берцах наступают на него ногами, сын открывает рот, видимо, что-то произносит. Естественно, он не лежит, как мертвый, двигает руками, ведет себя, как любой человек, которого топчут ногами.

Олеся Коваль. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

В заявлении кассира «Семьи» в правоохранительные органы нет ни слова о краже, якобы совершенной задержанным подростком. Тем не менее его доставили в 80-й отдел полиции. Там, как рассказал Вадим матери, сотрудники полиции его избивали, требуя, чтобы подросток сознался, что ворует в магазине.

— Сын несколько раз повторил оперативникам, что он несовершеннолетний, однако ему все равно не дали позвонить родным, более того — у него забрали мобильник, — продолжает Олеся Коваль. — Вадик недавно перенес операцию по удалению грыжи, о чем он тоже говорил полицейским. Несмотря на это, сына били в живот, от чего его рвало. На протяжении двух часов били по лицу, голове, груди, спине, ягодицам. Угрожали, что изнасилуют резиновой дубинкой.

Вадим Коваль в детской больнице №19 Петербурга. На встрече с корреспондентом «Новой» через несколько дней после избиения. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Вадим ни в чем не сознался. Никаких бумаг в отделе полиции подросток не подписывал. Однако в рапорте оперативников на имя начальника управления внутренних дел Колпинского района сообщается, что 17-летний Коваль был задержан за «совершение хищения в магазине». Что именно он похитил, не уточняется. Сотрудники отдела сняли у парня отпечатки пальцев, после чего согласились отдать под расписку бабушке.

— В кабинете меня встретили трое полицейских и девушка в гражданской одежде, — рассказала «Новой» Светлана Гараненкова, бабушка Вадима.

«Напротив них сидел мой внук, весь в крови — и лицо, и одежда. Стол перед ним тоже был залит кровью и рвотной массой, на лавке и на полу — кровь. На запястьях Вадика были застегнуты наручники, а руки заведены за спину».

Вадим Коваль сразу после избиения

Следы от наручников. Фото предоставлено семьей Вадима Коваля

Около полуночи парня отпустили из 80-го отдела полиции без составления протокола. Бабушка с мамой, приехавшей чуть позже, сразу повезли Вадима в ближайший травмопункт. Оттуда, ввиду тяжелого состояния подростка, его на скорой доставили в Петербург, в детскую горбольницу № 19.

что обнаружили врачи

— сотрясение головного мозга, — закрытую травму грудной клетки, — закрытую травму живота, — ушибы и гематомы лица, — отек левого века, — множественные ссадины — гематомы спины и ягодиц, — ушиб левого коленного состава, — осаднение запястий.

В отделении нейрохирургии ДГБ № 19 Вадим лечится до сих пор.

Олеся Коваль 29 мая обратилась с заявлениями в городскую прокуратуру и Главное следственное управление СК РФ по Петербургу (копии есть и в распоряжении редакции). «Прошу разобраться в происшедшем и привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции, причастных к преступлению в отношении несовершеннолетнего», — написала женщина.

80-е отделение полиции, где, со слов Вадима, он был сильно избит сотрудниками. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В 80-м отделе полиции, куда «Новая» обратились за комментариями, от общения отказались, перенаправив в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу. Ответ на официальный запрос «Новой» в главк пока не получили. В региональном следственном управлении и в горпрокуратуре прокомментировать инцидент пообещали по окончании проверки.