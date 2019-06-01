Почему концовка «Игры престолов» гениальна

Поскольку я являюсь большим фанатом «Игры Престолов», мы с Дашей Воронцовой решили сделать небольшое видео о том, почему это гениальная книга и гениальная концовка. Тем, кто еще не смотрел восьмого сезона, просьба не смотреть — сплошные спойлеры. Это видеоверсия текста для «Новой газеты».

Поскольку мы не были ограничены субботой, расстарались снять покрасивше, даже сад нашли.

Извините, если что не так, — мы еще учимся, и стараемся изо всех сил.

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