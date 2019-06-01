Почему концовка «Игры престолов» гениальна

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Юлия ЛатынинаОбозреватель «Новой»
Поскольку я являюсь большим фанатом «Игры Престолов», мы с Дашей Воронцовой решили сделать небольшое видео о том, почему это гениальная книга и гениальная концовка. Тем, кто еще не смотрел восьмого сезона, просьба не смотреть — сплошные спойлеры. Это видеоверсия текста для «Новой газеты».
Поскольку мы не были ограничены субботой, расстарались снять покрасивше, даже сад нашли.
Извините, если что не так, — мы еще учимся, и стараемся изо всех сил.
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Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:игра престолов, сериалы
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