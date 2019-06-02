«Мы люди привыкшие»
Что говорят и думают в Дзержинске после ЧП на оборонном заводе
Дзержинск. Елена Сорокина / ТАСС
Никита Гиринкорреспондент
Днем 1 июня на военном заводе в Дзержинске прогремели два взрыва. Их слышали даже в некоторых районах Нижнего Новогорода — почти за 30 километров. Над городом поднялся высоченный гриб из дыма и пепла, а пугающе монотонный женский голос объявлял по громкоговорителям: на производственном объединении «Кристалл» произошла нештатная ситуация. Угрозы населению нет. Просьба соблюдать спокойствие». Ударная волна побила окна в радиусе до трех километров. По последним данным, к медикам обратились 85 человек, но погибших, как утверждают власти, нет. Корреспондент «Новой газеты» Никита Гирин провел вечер в Дзержинске и поговорил с горожанами и директором завода.
Александр Меркин, уставший мужчина с гладким лицом и взъерошенными волосами, трижды за 10-минутную беседу отвлекается на входящие звонки: в Дзержинск на вертолете летит губернатор Нижегородской области. Меркин — депутат Гордумы от «Единой России» и врио исполнительного директора ГосНИИ «Кристалл».
— В 12 часов на предприятии взорвались два склада, где хранились взрывчатые вещества, — рассказывает мне Меркин в конторе соседнего завода имени Свердлова. — Был пожар, пожарные приехали вовремя, профессионально сработали. Угрозы населению, угрозы повторных взрывов нет.
— А что привело к первым?
— Это невозможно сейчас сказать. На складах не происходит никаких технологических операций. Там не ведутся никакие синтезы, никакие процессы по снаряжению. Чисто хранение. Что привело — будет разбираться уже Следственный комитет.
— Глядя на разрушения в городе, трудно поверить, что никто не погиб на самом заводе.
— Непосредственно на территории находились 97 человек. 28 человек — работники «Кристалла», 69 — работники ГосНИИмаш, это подрядная организация, которая занималась ремонтом инфраструктурной части завода. Всех мы вывели, всех досчитали, всех обзвонили. Некоторые обратились за помощью в медсанчасть. Двое получили повреждения средней тяжести, остальные — легкие, они были отпущены.
Меркин объясняет, что рабочие спаслись, потому что не находились рядом со складами — не положено. А те здания, в которых они были, защищены обваловками — насыпями, спроектированными «как раз для таких случаев».
— Я не знаю, кто во что верит, — раздраженно повторяет Меркин, — но к нашей великой удаче погибших нет.
Из гражданских построек сильнее всего досталось домам на ближайших к промзоне улицах: Красноармейской, Индустриальной, Горьковской, Ульянова. У магазина-склада «Светофор» выпал кусок стены.
Возле некоторых подъездов стоят группки жильцов. Обсуждают починку окон и свои перспективы в Дзержинске вообще.
— Еще раз такое случится — и нас уже не будет.
— У меня рама упала внутрь кухни, все разворотила, я даже поесть приготовить не могу.
— Нам надо молоко выдавать за вредную жизнь.
Власти и предприятие обещают оперативно вставить окна и компенсировать ущерб.
Татьяна торгует фруктами и овощами на Красноармейской под хлипким навесом из профнастила. Сегодня был ее первый день на этой работе.
— Ну, думаю, лето началось, все будет хорошо. Сыну сказала: «Скоро кроссовки тебе купим!» — прикуривая, ухмыляется продавщица. Ударной волной от второго взрыва ее сбило с ног.
— Вот так подхватило как-то и отбросило, — поводит Татьяна руками. — Мужчины меня подняли, и мы спрятались в соседнем магазине. Я психолог по образованию — в такие моменты понимаешь ценность жизни.
Днем на трассе М-7 в районе Дзержинска и на основных выездах движение было парализовано — казалось, что люди массово покидают город. Но Дзержинск быстро пришел в себя.
— Ну, чтоб вот так [сильно] — раньше не было, конечно, — говорит ипэшник Сергей, мужчина в красной майке и трениках, выгуливающий пинчера между пострадавших домов на Индустриальной. — Я сам там работал киповцем (наладчик контрольно-измерительных приборов. — Ред.), всякое бывало. А мать у меня в 1984 году погибла при взрыве. Семнадцать лет мне было. Так что мы люди привыкшие.
Дзержинск
досье «Новой»
Дзержинск пожарами и взрывами не испугаешь
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