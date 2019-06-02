Со слезами на глазах

Чествование обладателей Кубка Гагарина проходило на их же арене, соведущим шоу Дмитрием Губерниевым от избытка чувств почему-то названной «легендарной». Ледовому дворцу в «Парке легенд» на месте бывшего ЗИЛа всего-то три года с небольшим, а ЦСКА вообще играет в нем лишь год, так что до легендарности этой площадке пока как до Луны. Ну да ладно, чего придираться к мелочам.

Несколько тысяч человек пришли разделить с любимой командой радость чемпионства и первого завоевания Кубка Гагарина, который дался армейцам лишь с третьей попытки. Хоккейный и не только бомонд присутствовал и участвовал в действе, было много шума, пафоса, неумеренных восторгов, отчасти оправданных лишь тем, что поклонники действительно легендарного клуба истосковались по главному трофею. Чемпионство в сезоне 2014/2015 было присуждено ЦСКА по результатам победы в гладком чемпионате, нововведение продержалось лишь год, и успех справедливо считался не совсем полноценным. И вот, наконец, и гладкий чемпионат выиграли, и Кубок вопреки примете (победителю гладкого чемпионата Кубок Гагарина ни разу не доставался) взяли. Почему бы не отметить с размахом, достойным «Роснефти» как генерального спонсора?

Не собираюсь рецензировать корпоративное празднование, но одно уточнение сделать придется — ​шоу транслировалось в прямом эфире на канале «Матч ТВ», что не без гордости отметил тот же Губерниев. То есть радость с ЦСКА могла разделить вся страна. И недоумение тоже.

Я следил за происходящим на телеэкране вполглаза, особенно когда началась вторая часть шоу, концертная, с «лучшими силами» отечественной эстрады. Два номера резанули настолько, что я не сразу поверил первым ощущениям. И после пересмотрел концерт в записи — ​нет, все было именно так, как и во время прямой трансляции.

Забойщиком выступил «Хор Турецкого», начавший с попурри из советских физкультурных и спортивно-героических ретро-песен, все было в основном мило и в тему — ​от «Закаляйся, как сталь» до «Трус не играет в хоккей». Значительно меньше повезло «Как молоды мы были» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, но я же обещал не рецензировать и не слежу за эволюцией «Хора Турецкого».

Главное хор и организаторы припасли под конец выступления, объявив: «Культовая песня четырех поколений!» И грянул «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова, без которой 40 с лишним лет не обходится ни одно торжественное мероприятие в честь великого дня. Новым было то, что исполнение сопровождалось на большом экране исключительно хоккеем — ​нарезкой видео славного пути ЦСКА к медалям и Кубку. И посвящалась «культовая песня» прежде всего триумфаторам, сидящим в первом ряду. «Парням в голубых пиджаках», как выразился один из лауреатов. Ошибиться было невозможно — ​по ходу звучали здравицы в честь ЦСКА, «арена с нами!» и прочее, не оставляющее сомнений — ​поют не про ту Победу, а про эту.

Напоминать слова фронтовика Харитонова не надо, все помнят, про что — ​«порохом пропах», «дни и ночи у мартеновских печей», «обгорелые, в пыли», «радость со слезами на глазах», «здравствуй, мама, возвратились мы не все». На пальцах объяснять вроде как не надо. А тут-то, на хоккейном торжестве, — ​какой «порох»? Какие «мартеновские печи»? При чем именно здесь, под хоккейный аккомпанемент,— «обгорелые, в пыли?». Какая «радость со слезами»? Откуда возвратились «не все»? Из Балашихи, где выиграли Кубок Гагарина?

Дело-то, конечно, не в хоккеистах — ​они и знать не знали, что их будут прославлять и таким образом. На глазах опять же всей страны творилось натуральное надругательство над «священной памятью». Слово «победа» есть, «этот день мы приближали, как могли» — ​ну и нормалек, прокатит, еще и подпоют. Зал и подпевал — ​и молодежь, и ветераны. Песня на слуху, всем нравится, почему бы и не подхватить?

Подмена не сегодня и не вчера началась. Применительно к хоккею «поперло» еще в 2007-м, на московском чемпионате мира, когда полуфинал с финской сборной бесперечь сопровождался окуджавовской песней в аранжировке Альфреда Шнитке «Нам нужна одна победа» из «Белорусского вокзала». Не про это песня? Да ладно, чего там. Нужна же «одна победа»? Нужна. За ценой не постоим? Естественно, не постоим. Не постояли, сборной Суоми под «победный» аккомпанемент еще и проиграли. Но традиция осталась.

За пару десятилетий из горькой, страшной, тяжелейшей войны сделали «Великую Отечественную-лайт». Скрепу, которая должна быть понятной молодежи, необременительной и на все случаи жизни.

Основательная часть народа все правильно поняла — ​и понеслось. Услышав первый раз со сцены на Васильевском спуске «Вау, деды! Вау, воевали!», больше на подобные мероприятия не хожу. Мне достаточно останавливаться по пути в Питер в районе Мясного Бора и класть цветы на одну из братских могил, в одной из которых лежит мой дед, которого война сожрала 13 января 1942-го, когда он, согласно приказу Верховного, вместе с другими сибиряками пробивал коридор для Второй ударной армии.

«Вау» в исполнении немалой части российских болельщиков продолжалось практически на всех майских чемпионатах мира по хоккею последних лет. Европа поудивлялась, но попривыкла к русским — ​взрослым, а потом и детям — ​в пилотках и гимнастерках. В майках со слоганами, обозначающими нашу непоколебимую любовь к миру, типа «Можем повторить», в майках с изображением лидера нации, чего на болельщиках других стран представить невозможно. Войну в качестве аргумента и стимулирующего средства в спортивном споре они не используют. В голову не приходит.

Ну вот, одни отпели, другие появились. Я про того, кем завершалась концертная программа праздничного вечера на «ЦСКА Арене». Когда на сцену призвали «любимого артиста», лауреата многих премий и любимца публики Григория Лепса, следовало ожидать рюмку водки. В смысле любимую песню корпоративов, которую я впервые услышал пять лет назад на банкете в честь первой победы магнитогорского «Металлурга» в Кубке Гагарина. Очень «Рюмка водки на столе» тогдашнему главному тренеру, знаменитому канадцу Майку Кинэну нравилась. Особенно припев.

Песня давно визитная карточка «любимого артиста», отчетливо послышалось «наливай!», значит, дело шло к банкету. Хоккеисты вместе с залом подпевали уверенно — ​знают. На этой высокой ноте все и должно было завершиться к общему удовольствию. Но нет. Сразу после того, как Лепсу вручили памятный приз от клуба, он приступил к главному. Софья Тартакова предварила: «Чудесный, чудесный вечер! И конечно же, в честь этого праздника, в честь выдающейся победы армейского клуба, для вас, для нас, для всех прозвучит…»

Нет, вы ни за что не догадаетесь, что имелось в виду. Не «Команда молодости нашей» или что-то в этом роде — ​это скорее для Льва Лещенко. «…прозвучит Гимн России!»

Слова россияне, сколько ни стараются, массово выучить не могут. Судя по залу, с «Рюмкой водки» у них лучше получалось. Не сочтите за некорректное сравнение, но не я же придумал соединить в одном флаконе вопиюще несоединимое, сделавшее эту часть праздника действительно выдающейся по пошлости.

И Григорий спел.