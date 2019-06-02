Где, кого, за что

Дело Реймера

Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе ФСИН России Александру Реймеру, посчитав, что для исправления тому еще нужно время. В 2017 году Реймер был осужден на 8 лет лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Следствие считает, что в 2010–2012 годах бывший начальник ведомства вместе со своим замом Николаем Криволаповым похитили 2,2 млрд рублей, выделенных ФСИН на закупку электронных браслетов.

Дело о «китовой тюрьме»

Южно-Сахалинский городской суд признал незаконными приказы Росрыболовства о распределении квот на отлов косаток и белух в Охотском море для продажи в Китай. Однако при этом суд отказался изъять животных у частных компаний и отпустить их на волю.

Накануне суда Алексей Решетов, гендиректор компании «Афалина», владеющей косатками и белухами, отказался добровольно отпускать животных на волю: «О каком выпуске идет речь? Это [косатки и белухи] моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь».

Более 100 косаток и белух, которых содержали в бухте «Средняя», получившей название «китовой тюрьмы» из-за тесных грязных бассейнов и холода. После проверок в бухте зафиксировали многочисленные нарушения, были возбуждены уголовные и административные дела. Экологи сообщали об ухудшении состояния животных и наличии у них инфекционных заболеваний. По сведениям зоозащитников, несколько животных погибли в неволе.

Дело курсанта Осипова

Московский окружной военный суд отправил 20-летнего курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Судья решил, что молодой человек представляет опасность для общества. Экспертиза установила у Осипова хроническое психическое расстройство. Защита Осипова, в свою очередь, подчеркивает, что экспертиза, которую провели во время предварительного следствия, признавала Осипова вменяемым и здоровым.

Курсанта Осипова обвинили в склонении к террористической деятельности и в подготовке теракта. Он начертил схему захвата казармы в тетради во время урока и обсудил свои мысли с приятелями. Листок со схемой нашел преподаватель и сообщил начальству. В результате молодой человек во время беседы с сотрудниками ФСБ сам рассказал им о своих фантазиях, думая, что это поможет им выявить недостатки в системе безопасности. Защита курсанта настаивает, что Осипов никогда не планировал претворять эти схемы в жизнь.

Дело «Седьмой студии»

Предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников стал новым подозреваемым в деле «Седьмой студии». Об этом «Новой» сообщила Ксения Карпинская, адвокат одного из фигурантов дела, Алексея Малобродского. Синельникова заподозрили в незаконной банковской деятельности. Известно, что дело по этой статье возбудили еще против двух свидетелей — ​Дмитрия Дорошенко и Валерия Педченко. Следствие считает, что они помогали бухгалтеру Нине Масляевой (пошла на сделку со следствием, дело отправлено на доследование) обналичивать бюджетные деньги.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа». Режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТа Софья Апфельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин отрицают свою вину.

Дело главы Раменского района

В пятницу на рабочем месте был задержан глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков. Его обвиняют в причастности к убийству замглавы местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Женщина пропала в ночь с первого на второе мая. Затем ее тело было найдено в ее же автомобиле «Мерседес». По данным экспертизы, она была задушена. В машине обнаружены следы ДНК Кулакова. По данным некоторых источников, Исаенкова и Кулаков были любовниками.

В субботу Бабушкинский суд Москвы отправил Кулакова под арест до 7 июля.