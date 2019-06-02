«Единственно возможное решение»

Миграционный суд Майами отказал в удовлетворении запроса российской Генеральной прокуратуры о депортации из США в Россию Евгения Рыжова, фигуранта «списка Титова», обвиняемого в покушении на мошенничество.

Запросы о выдаче Рыжова России Генеральная прокуратура направила в США еще в декабре 2016 года (документы, которые есть в распоряжении «Новой», датированы 23 и 27 декабря 2016 года). Один запрос был направлен в министерство юстиции США, второй — в министерство внутренней безопасности. К обоим запросам было приложено более двухсот страниц документов, которые, по мнению российской прокуратуры, доказывали причастность Рыжова к преступлению в России.

Что интересно, оба запроса в США Генпрокуратура России направила практически одновременно с приостановлением расследования еще одного уголовного дела, в котором Рыжов был потерпевшим. «Новая» уже рассказывала об этом деле.

После того как Рыжов стал фигурантом уголовного дела о захвате недвижимости, с ним связался московский адвокат Владимир Кочкин и предложил «уладить все проблемы». Кочкин рассказал, что у него прекрасные «рабочие отношения» с Александром Дрымановым, в то время главой столичного управления СКР, и что он якобы готов прекратить уголовное преследование Рыжова, но рассчитывает на вознаграждение в три миллиона долларов.

29 июня 2016 года оперативники ФСБ взяли Кочкина с поличным при получении «первого транша», но поскольку он был защищен адвокатским иммунитетом, уголовное дело против него мог возбудить лишь лично руководитель регионального УСК, конкретно — Дрыманов. Возможно, что это произошло совершенно случайно, но Дрыманов отчего-то не спешил возбуждать уголовное дело в отношении посредника. Кочкина пришлось отпустить. А когда через два дня, 1 июля 2016-го, генерал Дрыманов все-таки подписал постановление о возбуждении уголовного дела, найти Кочкина не удалось — он успел выехать из России.

Расследование этого уголовного дела откровенно стопорилось. И вскоре было приостановлено. А вслед за приостановкой расследования уголовного дела в отношении Кочкина в США ушли запросы о Рыжове.

В случае отказа США выдать Рыжова России в обоих запросах была просьба рассмотреть вопрос о депортации беглеца «согласно иммиграционному законодательству США». США выдавать Рыжова отказались. Отказались и депортировать — решение об этом принял миграционный суд Майами.

Евгений Рыжов рассказал «Новой»: