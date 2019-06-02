«Теперь страдаю от бессонницы»

Семидесятилетний судья Заводского районного суда Грозного Игорь Дауркин перед выходом на пенсию свой дембельский аккорд реализовал путем подачи в мае 2019 года сразу 17 исков к различным российским СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Все эти СМИ перепечатали информацию газеты «Коммерсантъ», которая писала в материале «Регионы требуют списать газовые долги по примеру Чечни», что решение о списании 9 миллиардов рублей с жителей Чечни принял именно судья Дауркин. Напомню, Заводской суд по требованию прокуратуры обязал чеченское подразделение «Газпрома» списать долги населению за газ в конце января 2019 года. После этого решения депутаты в разных регионах России попросили списать долг за газ с жителей своих областей по примеру Грозного. В апреле Верховный суд Чечни отменил решение районного суда.

В своих исках (есть в распоряжении «Новой») судья Дауркин пишет, что первоначальное решение о списании долгов за газ выносил не он, а другой судья (согласно информации на сайте грозненского суда, решение принимал судья Ахмед Имаев). Соответственно, заявляет Дауркин, СМИ не только распространили несоответствующие действительности сведения, но и внушили широкому кругу читателей, что «решение судьи является «заразительным «дурным примером». Тем самым, по мнению судьи, издания вызвали «социальную напряженность в России, шквал требований и обращений по списанию долгов по оплате газа». Но что касается лично судьи, то, по его словам, СМИ нанесли ущерб его репутации, которой он дорожит «на протяжении всей жизни», негативно влияют на отношение к нему жителей, в том числе «участников судопроизводства».

«Как лицо в предпенсионном возрасте, я перенес эмоциональные переживания, сопровождающиеся бессонницей, стрессовым состоянием, <…> — делится в одном из исков судья. — Мне реально причинен вред в виде физических и нравственных страданий».

С каждого СМИ Дауркин требует взыскать от 5 до 10 миллионов рублей компенсации морального вреда, рассказал «Новой» адвокат Михаил Беньяш, представляющий интересы одного из ответчиков, издания «Клерк». По его словам, общая сумма требований может достигнуть порядка 75 миллионов рублей.

Среди других СМИ, к которым Дауркин подал иск, — Mail.ru, издания «Свободная пресса», «Капитал страны», «Энерговектор» и «Новый взгляд». Впрочем, два иска — к самой газете «Коммерсантъ» и к краснодарскому изданию «Обзор» на сегодняшний день возвращены истцу.