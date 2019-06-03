Сфинкс ушел

Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование связей людей Дональда Трампа с Россией в ходе президентских выборов в 2016 году, выступил с заявлением. «Сфинкс» — так прозвала его американская пресса — нарушил свое молчание, длившееся два года, объявил о своей отставке, роспуске комиссии и подтвердил, что ему нечего добавить к 448-страничному докладу.

Вьетнамский ветеран в белом воротничке

Роберт Свон Мюллер 3-й родился 74 года назад в Нью-Йорке. Он старший и единственный сын в семье, у него четыре сестры. Как во всяком истинном американце, в Мюллере смешаны интернациональные корни: немецкие, шотландские и английские. Прапрадед спецпрокурора Август Мюллер прибыл в Америку в середине ХIХ века из Померании. Отец — высокопоставленный сотрудник крупной химической фирмы — в годы Второй мировой воевал на флоте. В школе Роберт Мюллер был капитаном сразу трех команд — футбольной, хоккейной и по лакроссу, в 1962-м был признан лучшим атлетом школы. Любопытно, что в одной команде с ним играл в лакросс и учился в одном классе Джон Керри — будущий сенатор и госсекретарь. В 17 лет на вечеринке старшеклассников Роберт познакомился с будущей женой, через 5 лет они поженились. Забегая вперед: у них двое дочерей, но одна девочка родилась с травмой позвоночника. Супруга будущего директора ФБР и спецпрокурора много лет работала учительницей детей, отстающих в учебе.

Роберт Мюллер поступил в Принстон, но гибель во Вьетнаме бывшего члена его спортивной команды так повлияла на Роберта, что он приостановил учебу в университете и поступил в Корпус морской пехоты. Во Вьетнаме он спас под шквальным огнем раненого солдата своего взвода, получил ранение в бедро, вылечился и вернулся в строй. Мюллер командовал взводом и потом в одном из редких интервью признался, что считает одним из главных достижений в жизни то, что командование доверило ему жизни других морпехов. Главный для себя урок Вьетнама Мюллер, получивший за храбрость медали «Бронзовая звезда» и медаль ордена «Пурпурное сердце», сформулировал так: «Мне очень повезло, что я вернулся из Вьетнама. Очень многие не смогли. И возможно, потому что я выжил там, я всегда чувствовал себя обязанным вносить во все свой вклад».

Несколько десятилетий Роберт Мюллер занимал высокие посты, требующие утверждения в Конгрессе, в администрациях четырех президентов начиная с Буша-старшего. Казалось, венцом карьеры стал пост директора ФБР, он был утвержден в должности за неделю до событий 11 сентября 2001 года и пробыл главой бюро на два года дольше отведенного законом срока в 10 лет. Убежденный республиканец (его называли даже консерватором), Мюллер на посту главы ФБР полностью устроил и президента-демократа Барака Обаму. Удивительные цифры: оба раза сенаторы из обеих партий утверждали его кандидатуру единогласно: 98–0 и 100–0. В 2013 году Мюллер ушел в отставку, передав пост Джеймсу Коми.

Дольше Мюллера главой ФБР был только создатель бюро Джон Эдгар Гувер.

Любопытный факт: нынешний генпрокурор США Уильям Барр, которого все обвиняют в том, что он исказил выводы доклада Мюллера, заявив, что президент Трамп «не препятствовал правосудию» и не мешал работе комиссии, в жизни является приятелем Мюллера. Их жены вместе посещали курсы изучения Библии, а Мюллер был приглашен на свадьбы детей Барра.

Мюллер участвовал практически во всех крупнейших юридических процессах: от дела панамского президента генерала Норьеги и взрыва над Локерби, устроенного ливийцами, до процесса над Джоном Готти, главой криминального семейства Гамбино и международных банков, занятых отмыванием денег.

В качестве директора ФБР он был принципиален, поддерживая Белый дом в одних вопросах и критикуя в других. Например, он поверил данным ЦРУ о наличии в Ираке оружия массового поражения и опасался передачи Саддамом Хуссейном этого оружия другим террористам. Мюллер был убежден в правильности программы слежки Агентства национальной безопасности, о которой поведал миру укрывшийся в России Эдвард Сноуден. «Слежка могла бы предотвратить террористическую атаку 11 сентября», говорил Мюллер. С другой стороны, он выступал против «специальных методов» допросов, практиковавшихся при Буше и вице-президенте Чейни (Мюллер запретил применять их агентам ФБР), против прослушек телефонов без санкции прокурора и арестов без достаточных улик. Чейни был этим очень недоволен.

Два года назад о бывшем директоре ФБР вспомнил весь мир, когда Мюллера выдвинули на пост спецпрокура (советника), возглавившего расследование по Трампу и России.

На него надеялись все противники Трампа. Демократы в Конгрессе, объясняя свою медлительность в вопросе импичмента, говорили: дождемся выводов доклада Мюллера. Противники его комиссии, в первую очередь президент, неустанно ее ругали, а спецпрокурор им не отвечал.

«Человек вне времени»

Противники Трампа видели в спецпрокуре супергероя-мстителя, пишет в журнале Atlantic бывший прокурор Кен Уайт: «Но Мюллер — человек вне времени. В эпоху противоречащих друг другу твит-сообщений и коротких звуковых роликов в соцсетях, он полагается на книгу, на чтение. Он ожидает от нас, что все американцы прочитают внимательно 400 страниц его доклада. Но мы недостаточно хороши для этого».

«74-летний заслуженный ветеран вьетнамской войны, с тех пор каждый день надевавший на работу белую сорочку, представил итог своей работы так, как он вел всю свою карьеру — через книгу, предназначенную для информирования, а не для разжигания общества», — пишет журналист «Вашингтон пост» Марк Фишер.

Актер Роберт Де Ниро, игравший Мюллера в популярном телешоу Saturday Life, через газету «Нью-Йорк таймс» обратился к спецпрокурору с просьбой переступить через свой характер, дать показания в Конгрессе (которые, замечу, наверняка будут транслироваться во всем мире) и высказать свою позицию.

Но Мюллер остался самим собой. Он выступил так, как счел должным, оставив разочарованными и фанатов Трампа, и его врагов.

«Считайте доклад моими свидетельскими показаниями», — сразу объявил спецпрокурор, дав понять, что ему нечего добавить, даже если его вызовут на Капитолийский холм на слушания в Конгресс. Выступление длилось всего 9 минут, Мюллер отказался отвечать на вопросы.

Главные выводы работы комиссии Мюллера — не найдено достаточных доказательств сговора Трампа с Россией, комиссия не предъявила обвинений президенту в «препятствии правосудию». Собственно, такую задачу Мюллер перед собой и не ставил. Он особо отметил: «В соответствии с давней политикой министерства юстиции президент не может быть обвинен в совершении преступления, пока он находится на своем посту». Эти правила были приняты в 1973 году, в разгар расследования Уотергейтского скандала, приведшего к отставке Никсона, и были подтверждены в 2000-м, после доклада спецпрокурора Кена Старра по «Моникагейту» и прочим «косякам» президента Клинтона (импичмент был инициирован, но не набрал двух третей голосов в Сенате). Президент не освобождается от ответственности, отметил Мюллер, но любое потенциальное правонарушение со стороны президента должно быть рассмотрено «процессом, отличным от системы уголовного правосудия». Речь идет об импичменте, который вправе инициировать Конгресс. Свыше 1000 бывших прокуроров поставили подписи под заявлением о том, что если бы Трамп не был президентом, то на основании данных доклада Мюллера, ему были бы предъявлены обвинения в «препятствии правосудию».

Спецпрокурор подтвердил причастность российских оперативников к взлому электронной почты Национального комитета Демократической партии и их усилия повлиять на общественное мнение в США с помощью соцсетей. В ходе расследования минюст США выдвинул обвинения 25 российским гражданам и трем компаниям. В заключении спецпрокурор сказал:

Россией «было предпринято множество систематических попыток вмешаться в выборы, это утверждение заслуживает внимания каждого американца».

Эти слова стали последними в долгой общественной карьере Роберта Мюллера. Возможно, он вернется к частной практике в юридической фирме Wilmer Halle, откуда он уволился, чтобы возглавить расследование «российского следа» на выборах.

Каждая сторона трактует выводы комиссии в свою пользу, ссылаясь на слова Мюллера.

Fox News («за» Трампа): «Недостаточно доказательств для обвинения в заговоре».

CNN («против»): «Если бы мы были уверены в том, что президент не совершил преступлений, мы бы об этом так и сказали».

Президент в очередной раз был спонтанен и противоречив. Сначала Трамп пишет в твиттере: «Россия, Россия, Россия! Это все, что вы слышали в начале этой Мифической Охоты на Ведьм (все с больших букв. — А. П.). А теперь Россия исчезла, потому что я не имел никакого отношения к тому, что Россия помогла мне быть избранным. Преступление, которого не было». Получается, Трамп признал, что Россия вмешивалась в выборы на его стороне. Президент скорректировал свои слова, моментально попавшие в заголовки новостей. Через несколько часов Трамп уже возбужденно втолковывал журналистам президентского пула: «Россия не помогла мне быть избранным. Вы знаете, кто меня избрал? Я сам себя избрал!» Когда репортеры спросили о возможности отстранения президента от должности Конгрессом, Трамп назвал импичмент «грязным, отвратительным словом, которое к нему вообще не относится» и сказал, что «суды не допустят этого». «Трамп взорвался» — так СМИ охарактеризовали бурную реакцию президента на прощальное заявление спецпрокурора.

Трамп обвиняет Мюллера

Мюллер отказался обвинять Трампа, а вот Трамп обвиняет Мюллера «в предвзятости» из-за «конфликта интересов». Эти утверждения признали «несущественными и надуманными» бывший советник президента по стратегическим вопросам Стив Бэннон, экс-глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас и отставной юридический советник Белого дома Дон Макган. Трамп заявил, что он сказал Мюллеру «нет», когда тот вознамерился вернуться на пост главы ФБР после отставки Дж. Коми. Сам Мюллер отрицает, что в Белом доме проходило «собеседование», на самом деле он был приглашен туда, чтобы высказать свои соображения о будущем бюро. Бэннон и другие поддерживают слова Мюллера, а не Трампа. Так совпало, что о назначении Мюллера на должность главы комиссии, расследующей «российский след», замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил на следующий день, после «отказа Мюллеру в должности» президентом. «Абсолютный конфликт интересов. Прелестно!» — иронически написал в очередном твиттере Трамп.

Более странно выглядит другое обвинение: Мюллер «мстит» из-за того, что в прошлом Трамп в роли владельца гольф-клуба отказал тому в возврате членского взноса в $15 000. Семья Мюллеров поселилась в Вашингтоне, ездить на гольф в Стерлинг стало далековато, Роберт Мюллер попросил вернуть депозит, владелец клуба Трамп отказал. Ведущий Fox News Билл О’Рейли заявил в утреннем эфире, что Трамп позвонил ему накануне в 11 вечера, разговаривал «как Мел Гибсон в фильме «Теория заговора» и объяснял, что заявление Мюллера связано с отказом вернуть тому деньги за членство в Национальном гольф-клубе.

Третье обвинение. Мюллер необъективен, потому что тесно дружит с уволенным Трампом «за недостаточную лояльность» директором ФБР Джеймсом Коми. «Мюллер любит Коми», заявил журналистам президент, «любовь это или сильная симпатия — все равно это конфликт (интересов)». Очередное преувеличение президента, с которым не бывает скучно ни Америке, ни остальным. А вот факты: на слушаниях в Конгрессе Коми сказал, что хотя он очень уважает Мюллера, но ни разу не был в его доме, не знает, как зовут его детей и внуков (в отличие от генпрокурора Барра), и вообще они только один раз вместе обедали в ресторане.

…и об импичменте

На данный момент около 40 членов палаты представителей из Демпартии и всего один конгрессмен-республиканец Джастин Эмаш выступают за начало процесса импичмента. Но 200 демократов в этой палате не готовы на этот шаг. Спикер Нэнси Пелози говорит, что идею импичмента поддерживают во многих округах Америки, но «мы должны это делать правильным путем и только в случае достижения реальных результатов». Однако позиция республиканского большинства в Сенате исключает пока даже возможность обсуждения этого вопроса. Бывший министр обороны США Уильям Коэн, республиканец, в годы Уотергейта возглавлявший юридический комитет палаты представителей, призвал нынешних законодателей из своей партии «поставить интересы страны выше партийных». Сегодняшнее молчание республиканцев на фоне президентского поведения, которое неприемлемо по любым разумным стандартам, поражает и глубоко разочаровывает, пишет Коэн в «Вашингтон пост». Причем, если разговаривать с ними наедине, некоторые республиканцы выражают свое презрение и тревогу по поводу того, как Трамп ведет дела страны, подчеркивает бывший шеф Пентагона.

Но на официальном уровне республиканцы едины с президентом: следствие закончено, дело закрыто. 18 июня на мероприятии в Орландо, штат Флорида, Трамп собирается официально объявить о своем выдвижении на второй срок. Настоящие итоги работы комиссии Мюллера будут подводить американские избиратели 3 ноября будущего года.