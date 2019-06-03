Папа Римский, венгерский, цыганский и другие вопросы

Папа Римский в Румынии. Фото: EPA

Второй за последний месяц апостольский визит папы Римского на Балканы, в Румынию (о первом мы писали здесь), подтвердил, что периферии католического мира для папы не существует: в Румынии 86% населения составляют православные, а католики даже и не однородны (до 6% — латинского, и менее 1% — греческого обряда). Однако в отличие от Болгарии, где иерархи православной церкви воздержались от совместного богослужения и общих деклараций, глава румынской православной церкви патриарх Даниил тепло принял папу Римского в новом роскошном кафедральном соборе Бухареста, освященном прошлой осенью, и они служили по очереди, находясь неподалеку друг от друга и чередуя языки, на которых обращались к собравшимся.

В центре трехдневного визита в Румынию главы Ватикана, окончившегося в понедельник, оказался 80-тысячный митинг на склонах гор вокруг одной из самых чтимых католических святынь Румынии, храма Сумуле-Чук в Трансильвании. Из-за отвратительной погоды папе Франциску пришлось пересесть из вертолёта на автомобиль и долго добираться туда сквозь летнюю бурю по горному серпантину — чтобы призвать этнических венгров и румын оставить разногласия в прошлом.

В Трансильвании, которая вошла в состав Румынии после Первой мировой войны, проживает самая многочисленная венгерская зарубежная диаспора — 1,2 млн человек. Трения между венграми и румынами на этнической основе проявляются до самого последнего времени. Вместе с соотечественниками под дождём, слушая папу, мокнул президент Венгрии Янош Адер, однако собравшиеся, конечно же, помнили: когда в январе 2018 года три партии венгерского меньшинства в Румынии подписали резолюцию об автономии Секейского края в Северной Трансильвании, тогдашний премьер-министр Михай Тудосе обещал повесить всех сторонников автономии рядом с ее флагом. «Сложные и печальные ситуации из прошлого не должны быть забыты или отвергнуты, но они также не должны быть препятствием или поводом, что стоит на пути нашего желания жить вместе, как братья и сестры», — сказал папа Франциск.

Большое собрание в Блаже. Фото: EPA

Достаточно неожиданной стала встреча понтифика с представителями цыганской общины в городе Блаже и его извинения перед этой этнической группой в целом. Считается, что половина всех цыган мира, которых насчитывается, по некоторым оценкам, 10-12 миллионов человек, проживает в странах ЕС, и они, как это признают правозащитные организации, действительно находятся на положении социальных изгоев. У меня становится тяжело на сердце, сказал папа, когда я понимаю, какой дискриминации, изоляции и жестокому обращению подвергаются ваши общины: «Прошу прощения у вас от имени католической церкви и Господа Бога»…

Перед отъездом папа Франциск отслужил мессу в том же Блаже, где в присутствии почти ста тысяч человек провёл процедуру беатификации — причисления к лику блаженных семи румынских греко-католических епископов, попавших в заключение уже после второй мировой войны и расставшихся с жизнью за отказ перейти в православную веру. Всего репрессиям в коммунистической Румынии, напоминают СМИ, было подвергнуто около полумиллиона человек, сто тысяч их них погибли в тюрьмах и лагерях.