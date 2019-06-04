Школа вертухая
В школе Красноярска появится класс для будущих сотрудников ФСИН. Учителя — «ветераны исправительной системы». Это плохо?
Показательные выступления спецназа ФСИН. Фото: РИА Новости
Алексей ТарасовОбозреватель
В красноярской средней школе № 72 имени ее же директора (1965 — 1975) и фронтовика М.Н.Толстихина появится профильный класс регионального ГУФСИН.
Как сообщает сайт тюремного ведомства, подготовкой школьников займутся специалисты службы, в классе расширенно будут изучать историю и обществознание для дальнейшего обучения в институтах ФСИН.
Это хоть и подается как инновация, но в 2016-м классы ФСИН открылись в двух волгоградских школах: № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Федотова и № 85 имени Героя России Г. П. Лячина. В 2018-м — в двух вологодских: № 26 и № 30. А первым было иркутское ГУФСИН, оно еще в 2010 году запустило такой же проект в средней школе № 39 Ангарска. После обретения популярности и местной славы его в 2012-м расширили. Раньше были предпрофильный 9-й и профильные 10–11-й классы ГУФСИН (углубленное изучение права и дисциплин физподготовки),
теперь дети могут готовить себя к службе в колониях и тюрьмах начиная с 7-го класса.
Первую половину дня они проходят общую программу, после обеда — факультативы: физподготовка, строевая и огневая, рукопашный бой, этика и бальные танцы. Беседы с прикрепленными воспитателями из «ветеранов уголовно-исполнительной системы». Лучшие ученики получают поощрительную стипендию начальника иркутского ГУФСИН Павла Радченко («генеральская стипендия»).
Ребята с 7-го класса ходят строем и носят точно такую же форму, что и сотрудники ФСИН, — замдиректора по УВР Оксана Прокопенко называет это «профилизацией на раннем этапе взросления школьника», что «способствует формированию ключевых компетенций личности, без которых невозможна успешная социализация». Родителям — радость. Дети одеты, заняты до 16 часов, гарантированы продолжение учебы в ведомственных вузах по целевому направлению, а затем и стабильное рабочее место с совсем неплохой зарплатой и соцпакетом.
Ну и в конце концов кто должен менять российскую зону и тюрьму, эту извечную нашу скрепу?
В стране открыты классы МЧС, МВД, Минобороны, крупных сырьевых компаний («Роснефти», СГК, «Газпрома» и др.). Кто тут есть, тот и шефствует; в каждой избушке свои погремушки. Здесь, где подушевые бюджетные расходы меньше московских на порядок, а то и на порядки. На миллионный Красноярск — лишь одна бесплатная мастерская, где подростки могут освоить столярные и слесарные навыки. Постиндустриальная реальность с российской спецификой. Страна охранников и ЧС. Сегодня в 39-й школе Ангарска — девять классов, занимающихся по профилю ФСИН, МЧС и ФСБ.
А еще Ангарск — и в реальности это есть две стороны одной медали — одна из корневых точек АУЕ, большая воспитательная колония для подростков Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.
Во всех расшифровках АУЕ последняя буква означает «единство». В этом возрасте это важно.
Недавно читатель из Челябинска прислал мне фото остроумной надписи на стене средней школы № 47: «ОГЭ, ЕГЭ, ГИА, АУЕ». Кто не в курсе этих аббревиатур: основной госэкзамен, единый госэкзамен, государственная итоговая аттестация, арестантское уркаганское единство (или арестантский уклад един).
Исчерпывающе — о контенте жизни, что сегодня мы даем детям. Ну да, так не по всей стране, не везде. Раньше лишь в Чите и Ангарске, потом — и на Южном Урале.
А вот что я увидел в Зауралье, в самом центре Кургана — надпись АСАВ (англ. All Cops Are Bastards, «все копы — ублюдки») на Доме декабриста Розена, потом Доме пионеров, потом детской школе искусств. Вот та же метка — в центре Красноярска. А еще видел ее на правобережье, рядом с региональным управлением криминалистики СКР. Я не езжу в поисках этого, случайно.
Но про Челябинск: безоценочное перечисление на стене (вроде диагноза) украшает школу, носящую имя полковника милиции В. Пустового, 10 лет возглавлявшего УВД Челябинска (с 1985 года), затем создавшего ЧОП «Защита». Надпись сделана рядом с мемориальной доской в память о погибшем на этом месте от руки бандита милиционере И. Кукарских и густо зарешеченным окном. В этой школе, «районной экспериментальной площадке по формированию системы гражданско-правового образования», — музей милицейской славы, День милиции здесь — «традиционное школьное мероприятие», каждый март — митинг памяти Кукарских, каждый май — День памяти Пустового. Здесь созданы кадетские классы, дети присягают. В общественности, помогающей воспитанию, — вдова Пустового, родители — сотрудники МВД, преподаватели Челябинского юринститута МВД.
В классах ФСИН действительно нет ничего плохого, дети при деле, если есть АУЕ, быть и антиАУЕ, но много ли там принципиальных отличий? Зачем вообще детям это все?
Чем больше тюрьмы, тем меньше детства. Значит, и счастья. Которое хотя бы в этом возрасте должно быть.
И так ли уж мы преуспели и что это за инновации, если ребенка жизнь вынуждает учиться на вертухая — и альтернативы нет? И школа не открывает весь мир перед человеком, а надевает на него форму, ставит в строй и предлагает ветерана УИС в качестве наставника?
Красноярск
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