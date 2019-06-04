Опять не того избили

То, что произошло 1 мая на фестивале Hip-Hop Mayday в Лужниках, очень напоминало Болотную 6 мая 2012 года. Полицейские кордоны, выставленные там, где их быть не должно, бутылки (по одной из версий, и камни), летящие в полицейских, и зверское избиение, но уже совершенно других людей. Не было только процесса и отсидок, потому что люди пришли слушать рэп, а не требовать честных выборов.

Нойз МС, который на этом фестивале играл, описывает произошедшее так.

позиция

«Из-за ложного сообщения о минировании на площадку прибыл дополнительный силовой контингент, позже в Лужники перестали пускать прибывающих зрителей, далее часть этих зрителей якобы начала агрессивно провоцировать гвардейцев, полицейских и сотрудников в штатском. В итоге пострадали ни в чем не повинные люди! В Сети есть немало видео и комментариев очевидцев, по которым можно совершенно точно сказать одно: отвечая на неадекватные действия ОДНИХ посетителей, Росгвардия и полиция с шокирующей жестокостью, обладая несомненным численным и силовым превосходством, избивала и задерживала СОВЕРШЕННО ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. Я не собираюсь идеализировать публику: да, есть и видео, где некие умалишенные персонажи бросают куски дорожной плитки прямо в толпу — этому нет никакого оправдания; к таким людям, безусловно, должны применяться самые жесткие меры, и я искренне надеюсь, что хотя бы кто-то из них получил по заслугам. Но как быть тем, кого доблестные сотрудники били палками по головам, нападая вчетвером-впятером на одного за то, что некоторые из них просто хотели спокойно послушать музыку — пусть издалека, из-за забора, не пытаясь проникнуть на территорию мероприятия, куда им запретили попасть по не зависящим от них причинам? Такие случаи были, и такие «ошибки» прощать нельзя. Посещение городских культурно-массовых мероприятий должно быть безопасным, и обязанность профессионально обеспечивать данную безопасность лежит на органах этой самой безопасности. Избиение невинных людей «в профилактических целях» или «по ошибке» недопустимо».

И началась переписка с прокуратурой.

Нойз составил вполне официальный, юридически выверенный запрос: проверьте действия силовых структур, объясните, почему они перекрывали проход на бесплатный городской фестиваль. И буквально через несколько дней (вот это скорость!) ему уверенно ответил в эфире радио «Говорит Москва» заместитель руководителя департамента региональной безопасности Москвы Кирилл Малышкин: «В ходе подготовки и проведения данного концерта в рамках обеспечения общественного порядка подразделениями ГУ МВД России по Москве и силами Росгвардии были реализованы комплексы организационных практических мероприятий по ранее отработанному алгоритму действий».

В переводе на человеческий язык это значит: мы не только все сделали правильно, но так и было задумано. И 18 человек, госпитализированных с травмами, департамент безопасности вообще не смущает.

Это входит в алгоритм действий. Поскольку, как считает Малышкин, полицейским и росгвардейцам удалось обеспечить безопасность и общественный порядок на концерте. Общественный порядок теперь выглядит так.

Того же мнения официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Он считает, что его люди действовали согласно сложившейся ситуации: «На нарушение любого вида законов мы будем реагировать в рамках предоставленных законом полномочий».

То есть все, что произошло, — по закону. По крайней мере, так его понимает Росгвардия. И выходит, что закон, защищающий силовиков от людей, у нас есть, а закона, защищающего людей от силовиков, нет. Или он не работает.

Они совершенно не боятся Нойза с его запросами. Они боятся другого: молодых ребят, кидающих в них бутылки.

В Лужниках они защищали не закон, не порядок, не граждан, а исключительно себя — яростно, неумело, трусливо.

Потому что избивать всех, кто попадается под руку, впятером на одного, вместо того чтобы выполнять свою работу, — это очень трусливый поступок, поступок продиктованный страхом. А если им страшно, они готовы на все.

«Как же они боятся!» — эти слова я слышал 6 мая на Болотной площади, так было месяц назад в Лужниках и так, к сожалению, будет еще не раз. С одной стороны — Нойз, призывающий соблюдать закон, и его зрители, с другой — люди с дубинками, ослепленные страхом.