Полгода назад домой к координатору челябинского штаба Борису Золотаревскому пришли дознаватели МВД — вручили повестку в суд и сообщили, что активист объявлен в розыск. Инициатором возбуждения уголовного дела стал сотрудник ЧОП «Русской медной компании» Кирилл Орлов. Охранное предприятие получило широкую известность во время борьбы за сквер в Екатеринбурге: бойцы корпорации, принадлежащей олигарху Игорю Алтушкину, агрессивно противостояли людям, выступающим против строительства храма Святой Екатерины. В отличие от конфликта в Екатеринбурге, который закончился триумфальным сносом забора, челябинская история развивается по другому сценарию.

«Блок» на дороге

Поводом для судебного разбирательства стал инцидент, который произошел 29 июня 2018 года.

В тот день группа активистов челябинского штаба Алексея Навального во главе с координатором штаба Борисом Золотаревским направлялась в сторону Томинского горно-обогатительного комбината, который, несмотря на масштабные протесты жителей Челябинской области, «Русская медная компания» строит в 12 километрах от города.

За несколько лет движение «Стоп ГОК» провело десятки митингов, а петицию с призывом остановить опасное строительство поддержало более 308 тысяч человек. Проект ГОКа обсуждается последние пять лет: после первой волны митингов в Челябинске власти пошли на уступки. Угадайте, какие? Правильно, как и в случае со строительством храма в Екатеринбурге — опрос общественного мнения.

Результаты опроса ВЦИОМ показали однозначную картину: против предприятия — 73% жителей Челябинска.

В ноябре 2017 года активисту движения «Стоп ГОК» Василию Московцу позвонил президент Владимир Путин — рассказал, что «информирован» о проблеме. Но несмотря ни на что, предприятие продолжили строить.

29 июня 2018 года между деревней Томино и трассой М-36 дорогу активистам, направлявшимся к месту строительства, перекрыла машина и квадроцикл ЧОП «Русской медной компании».

«Когда я вышел, чтобы записать видео, на меня накинулась толпа людей бандитского вида с нашивками «РМК Безопасность», — рассказал Золотаревский. — Они препятствовали съемке, закрывали камеру, толкали меня, применяя физическую силу. Затем один из чоповцев по имени Кирилл заявил, что я причинил ему острую физическую боль в области сердца. Это выглядело, как клоунада. Затем другой его коллега картинно завалился на землю и сказал, что я его повалил. Это, конечно, не так».

Уже тогда чоповцы рассказали активистам о своих намерениях: сообщили Золотаревскому, что вызвали полицию и напишут заявление о том, что активист причинил им физические повреждения. К слову, в пресс-службе РМК «Новой газете» тогда происшествие прокомментировали так: «Мы не можем понять, где это происходит», — а полиция полтора часа не могла добраться до места. В итоге сотрудник ЧОП «Русской медной компании» Кирилл Орлов обвинил Бориса Золотаревского в причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК). Дело сейчас рассматривает мировой судья судебного участка № 2 Сосновского района Челябинской области Елена Кудимова. Абсурдности процессу добавляет тот факт, что Кирилл Орлов — профессиональный боксер и неоднократный участник поединков, проводившихся в Екатеринбурге.

Кирилл Орлов. Фото из архива

досье. бойцы медного чопа и их хозяин Первый бизнес Игорь Алтушкин создал в 1992 году — компания «Аэрон» занималась сбором и переработкой лома цветных металлов. Сейчас «Русская медная компания» входит в тройку крупнейших производителей меди в России, а Игорь Алтушкин занимает 25-е место в списке Forbes с состоянием 4,3 млрд долларов. Совладелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин не сторонится власти — в 2017 году медный олигарх выступал доверенным лицом на избирательной кампании губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Медная компания поддержала реноме чиновника и во время празднования дня рождения Екатеринбурга. По оценкам Ura.ru, затраты «РМК» на организацию шоу около драмтеатра составили порядка 25 млн рублей. Для сравнения: примерно столько же мэрия в 2017 году выделила на организацию всех праздничных мероприятий в центре города. Согласно информации, размещенной на сайте «РМК», почетное место в совете директоров компании занимает Тимербулат Каримов — зять главы «Роснефти», в прошлом вице-премьера правительства России Игоря Сечина. В мае 2017 года Владимир Путин наградил Игоря Алтушкина орденом Дружбы. Но получить по-настоящему широкую известность «РМК» помогли не профильные активы, а охранное предприятие, бойцы которого агрессивно противостояли противникам строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. В мае 2018 года медная компания открыла Академию единоборств «РМК», где тренируется около тысячи спортсменов. Создатели позиционируют проект как единственный в России многофункциональный центр подготовки по 10 видам боевых искусств. Открывался он при участии Майка Тайсона, Константина Цзю и Хабиба Нурмагомедова. Академия выступает тренировочной базой для еще одного проекта Игоря Алтушкина — RCC Boxing Promotions, уральской промоутерской компании, которая занимается организацией боксерских турниров. В команде RCC Boxing 16 боксеров. Некоторых бойцов Академии журналисты «Радио Свобода» опознали среди защитников строительства храма на месте сквера у драмтеатра — в противостоянии участвовали боксер из Дагестана Магомед Курбанов, бойцы MMA Иван Штырков, тренер Академии Александр Этвиш, известный на бойцовском ринге под прозвищем Русский Медведь, и Константин Урядов по прозвищу Палач. Впрочем, попасть в ЧОП медной компании могут не только выпускники Академии. Помимо удостоверения частного охранника от претендентов на должность требуют владения приемами самозащиты и рукопашного боя, а также — диплом о среднем общем образовании (11 классов). Зарплата — 35 тысяч рублей. У «РМК» есть свой благотворительный фонд, который возглавляет супруга олигарха Татьяна Алтушкина. Занимается он поддержкой благотворительной столовой при православном центре, приюта для девочек при Ново-Тихвинском монастыре, а также финансированием проектов РПЦ. В частности, через фонд Алтушкиной оплачивалось строительство храма Рождества Христова в станице Наурская в Чечне. В 2018 году The Bell обнаружил, что олигарх оказывает услуги и первому лицу РПЦ — 13 июля патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбург на бизнесджете Embraer Legacy 600 Игоря Алтушкина. Медная компания дарит храмам иконы, созданные ювелирным домом, входящим в состав «РМК». При этом известно, что Игорь Алтушкин 15 лет собирает коллекцию оружия. По данным Forbes, среди экспонатов — стреляющие трости и набор для охоты на вампиров. 16 мая Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил, что супруга олигарха Татьяна Алтушкина имеет подданство Великобритании. Более того, Алтушкина с 2011 по 2018 год фигурировала в официальных списках британских избирателей. Расследование показало, что олигарх и его супруга владеют пятиэтажным особняком в Лондоне стоимостью от 15 до 17 миллионов фунтов, а Татьяна Алтушкина — еще и пятикомнатными апартаментами по соседству. В июле 2017 года на выставке «Иннопром» Игорь Алтушкин вместе с Тимербулатом Каримовым, Евгением Куйвашевым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым дали старт разработке Томинского горно-обогатительного комбината. «Русская медная компания» обещала, что предприятие будет добывать до 28 млн тонн медной руды в год, а налоговые поступления составят 32 млрд рублей. Опасное предприятие строится рядом с Шершневским водохранилищем — единственным источником водоснабжения Челябинска. О том, кто такие чоповцы «РМК», челябинцы узнали еще в 2017 году — на общественных слушаниях по поводу строительства ГОКа толпились одетые в черное мужчины с нашивками, которые не пускали местных жителей в зал. В июне 2017 года в Томине, где сейчас «РМК» активно строит комбинат, впервые появилась техника в сопровождении охраны. Активисты движения «Стоп ГОК» попытались поставить в поле палатку, но ее снесли чоповцы, а к протестующим — применили силу.

Игорь Алтушкин. Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«От причиненного насилия болела нога»

По словам Андрея Лепехина, адвоката правозащитной организации «Агора», сторона обвинения настаивает на том, что охранники убеждали активистов уехать, чтобы не мешать проезду большегрузной техники. «Их позиция: Борис в ответ стал провоцировать, — рассказал «Новой» Лепехин. — И якобы так толкнул одного из них — Кирилла Орлова, и тот, падая, получил легкий вред здоровью и 21 день провел на больничном». В заявлении о возбуждении уголовного дела Орлов указал, что от «причиненного ему физического насилия у него болела левая нога», а в больнице у него «зафиксировали травмы мышцы и сухожилия».

Вот, собственно, и состав преступления. От толчка 22-летнего активиста боксер Кирилл Орлов упал и ударился о дорогу. Здесь, правда, нестыковка: несколько охранников и участковый подтвердили, что дорога имеет достаточно ровную поверхность, поэтому падение (как отметил судмедэксперт) едва ли могло стать причиной травм Орлова.

Более того, когда сторона защиты запросила у суда детализацию телефонных звонков, обнаружилось, что пострадавший приезжал в Челябинск на смены даже тогда, когда «лежал на больничном». Эту версию подтверждают и свидетели, которые не только видели охранника на рабочем месте, но еще и наблюдали за рулем квадроцикла.

Казалось, вопросы могло бы разрешить видео. Но, как отмечает Лепехин, суду сторона обвинения показала лишь нарезку кадров — и среди них нет ни одной записи, где было бы видно, как активист толкнул охранника.

«Можно ведь по бумажке читать? »

Видео, которое было предоставлено стороной защиты, говорит об обратном: машину активистов окружили охранники, которые мешали съемке, они толкались, били по ногам, а еще — громко кашляли в кадре, чтобы заглушить слова.

В своих показаниях охранник Семен Замятин так прокомментировал «кашель»: «Была дождливая неделя, многие люди болели». Среди прочего, охранник сообщил, что «оценил видеосъемку как попытку проникновения на объект».

Сам же потерпевший Орлов свои показания начал с вопроса: «Можно ведь по бумажке читать?»

Кирилл Орлов. Фото из архива

За шесть последующих заседаний успели дать показания еще несколько охранников РМК. Они говорили о том, что ЧОП этой корпорации постоянно подвергается провокациям и страдает от активистов. Одним из свидетелей обвинения выступил начальник смены Михаил Варфоломеев. На суде он давал показания против Золотаревского.

И что интересно — он был замечен и во время борьбы за сквер в Екатеринбурге: координировал бойцов во время столкновения с противниками возведения храма.

Давали показания и полицейские, но выяснилось, что детали инцидента они забыли. Следующее заседание состоится 12 июля. Суд назначил новую судмедэкспертизу — телесные повреждения сотрудника ЧОП изучат еще раз.

«Если беспристрастно оценивать показания, станет понятно, что ребята просто врут, — заметил в комментарии «Новой» адвокат Андрей Лепехин. — Мы спрашиваем: «Вы окружали Бориса, не давали ходить на дороге? Они говорят, что нет. А видео, говорит об обратном. На нем потерпевший наваливается на Бориса, потом отходит и спрашивает: «Зачем вы толкаетесь, Борис?» Какое будет решение, мне сказать трудно — дело политическое, на судью может быть оказано давление, — отмечает Лепехин. — Это мировой судья в маленьком районе, где бал правит большая корпорация.

(К слову, на первое заседание в январе 2019 года Борис Золотаревский пришел с сумкой, собранной для СИЗО, — на случай ареста.)

«Как в случае с Екатеринбургом в самом начале той истории, так и здесь, с судом, представители РМК ведут себя так, как будто у них все уже в кармане, и они обречены на успех, — комментирует процесс Борис Золотаревский. — В Екатеринбурге «алтушки» выкрикивали: «Кто к забору подойдет — упадет!» И вообще не стеснялись применять физическую силу. Как в одном, так и в другом случае это проходило при полнейшем бездействии полиции. Государственные институты не работают, работает частная армия из бойцов видного олигарха».

Но история в Екатеринбурге показывает, что, несмотря на всю силу РМК в регионе, они не всесильны.