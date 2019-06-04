Памяти Собиборов

Открытие памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Борух Горин председатель правления Еврейского музея и Центра толерантности

— В мире достаточно много памятников жертвам Холокоста. В России и с этим не все просто, но нам было важно еще и рассказать о героизме людей, которые в непредставимых условиях оказывали сопротивление фашизму. Два события стали легендарными. Восстание в Варшавском гетто — самое крупное восстание мирного населения; ни в одной стране на оккупированной территории ничего подобного не было. И Собибор — единственное восстание в лагере смерти, кончившееся успешным побегом.

Памятник был заложен ровно год назад, во время 75-летнего юбилея восстания в Собиборе. Так совпало, что вчера в Израиле скончался последний участник восстания Семен Розенфельд. На открытии памятника присутствовал Арон Бельский, один из создателей партизанского еврейского отряда, действовавшего на территории Белоруссии. У отряда братьев Бельских была задача, несвойственная партизанским отрядам: собрать под своей защитой стариков и детей, то есть тех, кто был не боевыми единицами, а, наоборот, скорее обузой. Бельские говорили, что для них спасти одного человека — не менее важно, чем пустить под откос немецкий эшелон.

Об этом говорил на открытии памятника президент Путин: подвиг этих людей демонстрирует абсолютное совершенство человеческого духа. Это история не только страшной катастрофы, но и история мужества, о чем необходимо помнить.

Президент приехал к нам не первый раз, он участвовал и в закладке памятника. Для нас это важный жест и в адрес еврейской общины, и вообще в адрес наблюдателей. Жест, говорящий об отношении государственной власти к памяти о Холокосте как интегральной части трагической истории Второй мировой войны, и вообще к существованию здесь еврейской общины, а соответственно — и еврейского нарратива в российской истории.