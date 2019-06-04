«Газпром» поймал биржевую волну
Акции газового концерна растут на слухах об отставке Миллера
Фото: Екатерина Кузьмина/RBC/TASS
Арнольд ХачатуровМария Ефимова«Новая газета»
«Газпром» впервые за три года стал самой дорогой компанией России, обогнав Сбербанк. Причем произошло это очень стремительно: в понедельник днем акции газового гиганта подскочили сразу на 17%. К вечеру произошла коррекция, но рост все равно оказался впечатляющим. По итогам торгового дня капитализация «Газпрома» составила 5,76 трлн рублей против 5,39 трлн рублей у Сбербанка. Впрочем, в 2008 году стоимость «Газпрома» доходила и до 8 трлн рублей.
Участники рынка называют две основные причины ралли акций «Газпрома». Первая — слухи об отставке председателя правления концерна Алексея Миллера, место которого якобы может занять топ-менеджер «Газпромнефти» Александр Дюков. Вторая — долгожданный перелом в дивидендной политике, о котором накануне заявили в компании. По итогам прошлого года «Газпром» собирается выплатить акционерам рекордные 16,61 рубля за акцию, а в ближайшие два-три года планирует выделять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО.
Создание акционерной стоимости никогда не было сильной стороной госкомпании. Но, судя по биржевой реакции, рынок верит, что после реализации последних мегапроектов в Европе газовый концерн будет двигаться к этой планке. «Новая» попросила аналитиков объяснить, с чем связан неожиданный оптимизм акционеров в отношении «Газпрома».
— Если брать скачок, который произошел в понедельник, то он связан с закрытием «шортов» (коротких биржевых позиций на продажу актива. — Ред.). Было видно, что какой-то крупный игрок «закрылся» очень больно для себя. Видимо, кто-то считал, что «Газпром» перегрет, начал продавать его акции, но «Газпром» пошел дальше вверх, и короткая позиция принудительно закрылась.
Плюс, конечно, сыграли традиционные факторы: завершение строительства трубопроводов и новая дивидендная политика, связанная с тем, что у «Газпрома» освобождаются серьезные денежные потоки. С высокой вероятностью дивиденды действительно будут выше. Плюс цена на нефть, за которой следуют газовые котировки, долгое время была на комфортном уровне. Еще был слух об отставке Миллера, хотя я сомневаюсь, что она действительно случится.
«Газпром» все еще стоит аномально дешево даже на фоне «Роснефти» и «Лукойла». Это самая недооцененная российская «голубая фишка», если не считать «Сургутнефтегаза» с его огромной денежной позицией.
Причин здесь много. Кто-то боялся, что американский СПГ выкинет «Газпром» из Европы. Кто-то — рисков транзита через Украину. Ну и политика «Газпрома» в плане выбора новых проектов не всегда учитывала чисто коммерческий фактор.
До кризиса 2008 года акция «Газпрома» стоила $10–13 (сейчас — около $3,6. — Ред.). Я считаю, что мы должны на эту планку ориентироваться. В принципе по масштабам бизнеса «Газпром» сопоставим с саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco. При этом саудиты оценили себя в $2 трлн. Я не думаю, что «Газпром» будет стоить хотя бы $1 трлн. Но по крайней мере, сейчас покупать его акции можно.
— Наверное, сейчас уже больше актуален вопрос о том, с чем связано падение капитализации «Газпрома» (утром 4 июня госкомпания подешевела на 4%. — Ред.). Я думаю, что это скорее технические факторы. После первой волны роста, когда объявили дивиденды, многие играли на снижение котировок. Они заняли акции и планировали отдать их по более низкой цене, то есть «зашортить». Но в информационном поле появилось много новостей о том, что «Газпром» должен еще подорожать, потому что сменится руководство, еще какие-то причины называли. И, соответственно, те, кто играл на понижение, стали терять свой капитал. Резкий рост на 12% никакими другими факторами не объясняется, кроме того, что тот, кто играл в короткую, стал закрывать свои позиции.
Я бы не сказал, что слухи об отставке Миллера были единственным драйвером роста. Но это был один из элементов. Если мы меняем менеджмент, это может повлечь какие-то изменения в дивидендной политике. Видимо, игроки рынка не чувствуют хорошего отношения со стороны менеджмента «Газпрома» в плане дивидендной политики и раскрытия информации. Поэтому они этот слух восприняли позитивно.
Но, скорее всего, это не ключевой фактор. Главное то, что компания в прошлом году заработала больше денег из-за ослабления рубля. Также «Газпром» стал платить больше денег акционерам в виде дивидендов, по всей видимости, из-за соглашения с Минфином. Это основные причины роста капитализации. Я думаю, что в конечном итоге все госкомпании будут вынуждены платить 50% от чистой прибыли за редким исключением (например, если есть какие-то серьезные проблемы, как у «Аэрофлота»).
Мы считаем, что акции госкомпаний надо анализировать исходя не из чистой прибыли, выручки, уровня долга или каких-то подобных показателей, а исходя из прогнозируемого дивидендного денежного потока. По другим параметрам очень много неопределенности: непрогнозируемые капиталовложения, кадровые перестановки, геополитический фактор. Поэтому мы считаем, что акции в России — это как квазиоблигации, по которым платится купон в виде дивидендной доходности.
И по этой логике покупать акции «Газпрома» мы не рекомендуем. Ожидания роста дивидендов в номинальном выражении уже заложены в котировке, рынок уже на это отреагировал. Чтобы стоимость акций росла дальше, нужно, чтобы дивиденды выросли еще больше. Если даже это произойдет, то не такими быстрыми темпами. К тому же в 2019 году рубль скорее всего не ослабнет так сильно, как в прошлом, поэтому сопоставимого роста прибыли «Газпром» не покажет.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.