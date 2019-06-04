«Газпром» поймал биржевую волну

«Газпром» впервые за три года стал самой дорогой компанией России, обогнав Сбербанк. Причем произошло это очень стремительно: в понедельник днем акции газового гиганта подскочили сразу на 17%. К вечеру произошла коррекция, но рост все равно оказался впечатляющим. По итогам торгового дня капитализация «Газпрома» составила 5,76 трлн рублей против 5,39 трлн рублей у Сбербанка. Впрочем, в 2008 году стоимость «Газпрома» доходила и до 8 трлн рублей.

Участники рынка называют две основные причины ралли акций «Газпрома». Первая — слухи об отставке председателя правления концерна Алексея Миллера, место которого якобы может занять топ-менеджер «Газпромнефти» Александр Дюков. Вторая — долгожданный перелом в дивидендной политике, о котором накануне заявили в компании. По итогам прошлого года «Газпром» собирается выплатить акционерам рекордные 16,61 рубля за акцию, а в ближайшие два-три года планирует выделять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО.

Создание акционерной стоимости никогда не было сильной стороной госкомпании. Но, судя по биржевой реакции, рынок верит, что после реализации последних мегапроектов в Европе газовый концерн будет двигаться к этой планке. «Новая» попросила аналитиков объяснить, с чем связан неожиданный оптимизм акционеров в отношении «Газпрома».

Александр Разуваев Руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»

— Если брать скачок, который произошел в понедельник, то он связан с закрытием «шортов» (коротких биржевых позиций на продажу актива. — Ред.). Было видно, что какой-то крупный игрок «закрылся» очень больно для себя. Видимо, кто-то считал, что «Газпром» перегрет, начал продавать его акции, но «Газпром» пошел дальше вверх, и короткая позиция принудительно закрылась.

Плюс, конечно, сыграли традиционные факторы: завершение строительства трубопроводов и новая дивидендная политика, связанная с тем, что у «Газпрома» освобождаются серьезные денежные потоки. С высокой вероятностью дивиденды действительно будут выше. Плюс цена на нефть, за которой следуют газовые котировки, долгое время была на комфортном уровне. Еще был слух об отставке Миллера, хотя я сомневаюсь, что она действительно случится.

«Газпром» все еще стоит аномально дешево даже на фоне «Роснефти» и «Лукойла». Это самая недооцененная российская «голубая фишка», если не считать «Сургутнефтегаза» с его огромной денежной позицией.

Причин здесь много. Кто-то боялся, что американский СПГ выкинет «Газпром» из Европы. Кто-то — рисков транзита через Украину. Ну и политика «Газпрома» в плане выбора новых проектов не всегда учитывала чисто коммерческий фактор.

До кризиса 2008 года акция «Газпрома» стоила $10–13 (сейчас — около $3,6. — Ред.). Я считаю, что мы должны на эту планку ориентироваться. В принципе по масштабам бизнеса «Газпром» сопоставим с саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco. При этом саудиты оценили себя в $2 трлн. Я не думаю, что «Газпром» будет стоить хотя бы $1 трлн. Но по крайней мере, сейчас покупать его акции можно.

Тимур Нигматуллин Полипортфельный менеджер компании «Открытие Брокер»

— Наверное, сейчас уже больше актуален вопрос о том, с чем связано падение капитализации «Газпрома» (утром 4 июня госкомпания подешевела на 4%. — Ред.). Я думаю, что это скорее технические факторы. После первой волны роста, когда объявили дивиденды, многие играли на снижение котировок. Они заняли акции и планировали отдать их по более низкой цене, то есть «зашортить». Но в информационном поле появилось много новостей о том, что «Газпром» должен еще подорожать, потому что сменится руководство, еще какие-то причины называли. И, соответственно, те, кто играл на понижение, стали терять свой капитал. Резкий рост на 12% никакими другими факторами не объясняется, кроме того, что тот, кто играл в короткую, стал закрывать свои позиции.

Я бы не сказал, что слухи об отставке Миллера были единственным драйвером роста. Но это был один из элементов. Если мы меняем менеджмент, это может повлечь какие-то изменения в дивидендной политике. Видимо, игроки рынка не чувствуют хорошего отношения со стороны менеджмента «Газпрома» в плане дивидендной политики и раскрытия информации. Поэтому они этот слух восприняли позитивно.

Но, скорее всего, это не ключевой фактор. Главное то, что компания в прошлом году заработала больше денег из-за ослабления рубля. Также «Газпром» стал платить больше денег акционерам в виде дивидендов, по всей видимости, из-за соглашения с Минфином. Это основные причины роста капитализации. Я думаю, что в конечном итоге все госкомпании будут вынуждены платить 50% от чистой прибыли за редким исключением (например, если есть какие-то серьезные проблемы, как у «Аэрофлота»).

Мы считаем, что акции госкомпаний надо анализировать исходя не из чистой прибыли, выручки, уровня долга или каких-то подобных показателей, а исходя из прогнозируемого дивидендного денежного потока. По другим параметрам очень много неопределенности: непрогнозируемые капиталовложения, кадровые перестановки, геополитический фактор. Поэтому мы считаем, что акции в России — это как квазиоблигации, по которым платится купон в виде дивидендной доходности.

И по этой логике покупать акции «Газпрома» мы не рекомендуем. Ожидания роста дивидендов в номинальном выражении уже заложены в котировке, рынок уже на это отреагировал. Чтобы стоимость акций росла дальше, нужно, чтобы дивиденды выросли еще больше. Если даже это произойдет, то не такими быстрыми темпами. К тому же в 2019 году рубль скорее всего не ослабнет так сильно, как в прошлом, поэтому сопоставимого роста прибыли «Газпром» не покажет.