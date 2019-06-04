ФСБ и разводной ключ

Российские спецслужбы продолжают поход на интернет. После откровенно провальной попытки заполучить ключи шифрования от мессенджера Telegram, которая закончилась официальной «блокировкой» (все по-прежнему работает у большинства пользователей), ФСБ пришла с таким же запросом к «Яндексу». Один из крупнейших интернет-сайтов страны, по сведениям РБК, несколько месяцев назад получил требование предоставить ключи для расшифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Пока «Яндекс» отказывается это делать, поскольку боится нарушения всей тщательно создаваемой «экосистемы», суть которой в том, чтобы пользователь мог строить всю свою жизнь исключительно через сервисы компании — от заказа еды до обустройства жилья.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Компания «Яндекс» во вторник разослала в СМИ пресс-релиз, в котором говорится, что «закон Яровой», который и требует предоставления ключей шифрования, не стоит трактовать настолько широко, как это хотят сделать силовики.

«Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — отмечается в заявлении.

Парадокс в том, что исполнить закон, не подвергнув риску данные пользователей, как раз невозможно, на это много раз указывали участники рынка и, в частности, Павел Дуров, когда силовики просили доступ к Telegram. «Если полностью реализовывать все термины «закона Яровой», то к данным пользователей сотрудники правоохранительных органов будут иметь доступ, — подтверждает «Новой» главный аналитик РАЭК Карен Казарян. — Мы, к сожалению, знаем, что в России это все прекрасно продается и покупается». При этом Казарян указывает на тот факт, что мы не знаем, в какой момент переписки между «Яндексом» и ФСБ о ней стало публично известно. «Закону Яровой» уже два года, и разговоры о том, что силовики всеми правдами и неправдами пытаются получить данные о пользователях, идут постоянно. Не исключено, что «Яндекс» регулярно отказывает сотрудникам ФСБ такие ключи предоставлять.

«[Важно понимать] почему появилась такая информация. Понятно, что «Яндекс» в последнее время достаточно много встречается с требованиями государства, и понятно, что для компании [это] ситуация, когда ей фактически нужно ставить под удар своих пользователей, терять в публичном имидже по сравнению с иностранными игроками, к которым вроде как у правоохранительных органов по какой-то причине не [так] много претензий, — продолжает Казарян. — Это может быть, в первую очередь, способом привлечения [внимания] к этой проблеме: мол, уже пора начать говорить о бесполезности «закона Яровой», который никто не исполняет. И делать такие законы, которые были бы исполнимы, с одной стороны, а с другой стороны — действительно помогали бы правоохранительным органам в проведении расследований. Так, у нас до сих пор закон об ОРД (оперативно-разыскной деятельности. — Ред.) к «закону Яровой», строго говоря, не привязан».

Аналитиков удивляет сам посыл ФСБ: судя по всему, силовикам нужны сессионные ключи, которые дают доступ не только к почте, но и к анализу всего трафика сервисов «Яндекса», которые входят в реестр организаторов распространения информации. Но массив информации может оказаться неподъемным. «Скажем так, это не самая тривиальная техническая задача, особенно если ее исполнять в масштабе всего «Яндекса». Если речь идет о массовом хранении и перехвате [данных], то совсем не факт, что потом с этими данными правоохранительные органы смогут что-либо сделать», — говорит Карен Казарян.

Это не первая конфликтная ситуация, связанная с государственными законами и «Яндексом». В ноябре прошлого года широко обсуждался законопроект об ограничении доли иностранцев в новостных агрегаторах до 20%. В СМИ тогда широко муссировалась информация о том, что этот законопроект принимается специально под зарегистрированный в Нидерландах «Яндекс»: якобы силовиков не устраивает невозможность полностью контролировать портал. Кроме того, осенью же «Ведомости» сообщали, что давление на компанию намерен усилить Сбербанк. Капитализация «Яндекса» тогда на новостях просела сразу на миллиард долларов, а глава компании Аркадий Волож даже выступил со специальным заявлением, что он не планирует никому продавать свою долю.

Помимо этого «Яндекс» запустил свою собственную соцсеть «Аура», в которой практически невозможно употребить грубое выражение — в том числе в отношении представителей силовых структур, а также прописан отдельный запрет на распространение заведомо ложной информации. В механизме «Яндекс.Новости» стали появляться плашки о том, что материал скрыт по требованию законодательства.

Однако самое главное, что компания давно предоставляет силовым структурам всю информацию о пользователях безо всяких ключей шифрования. Требования ФСБ могут нести в себе политический подтекст: компанию, которая пока еще сохраняет лицо, возможно, решено дожать. И в этом смысле важно поведение самого «Яндекса». «Очевидно, что факт предоставления ключей сработает против компании. Репутация у наших силовиков сейчас такова, что любая структура, сотрудничающая с ними, теряет очки в глазах общественности. Факт же сопротивления их давлению, наоборот, укрепляет ее позиции в общественном мнении», — говорит политолог Аббас Галлямов.