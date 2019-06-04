Киностудия «Дрова» отвечает Михалкову
Жители карельской Кинермы продолжают воевать с режиссером и сами снимают кино
Кинерма. Wikipedia. Автор: Timinilya
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Жители карельской деревни Кинерма, близ которой студия ТРИТЭ собирается снимать фильм-катастрофу, сняли собственное кино. Правда, пока очень маленькое. Короткометражка — художественная акция протеста, которой местные выражают отношение к монументальному проекту студии Никиты Михалкова.
«Новая» уже рассказывала о конфликте в Кинерме Она входит в число самых красивых деревень России, большинство построек там — памятники деревянного зодчества, за что, собственно, киношники и выбрали ее в качестве живой декорации. У местных разрешения не спросили, как и у собственника поля, на котором развернули работу подрядчики киностудии. Между тем лента под рабочим названием «Огонь» посвящена работе пожарных, и снимать около Кинермы будут пожар. Деревня же стоит на торфянниках, а ближайший крупный водоем — в 6 километрах.
Протесты, а также обращения в различные инстанции результатов не дали, и тогда бабушки решили действовать нестандартно. Прикинув, что к кинопроизводству у чиновников, очевидно, уважения больше, нежели к обычным деревенским жителям, они заявили, что тоже регистрируют киностудию. Местонахождение — Кинерма. Сарай. А может — баня. Название — Firewood, или, по-русски, «Дрова».
«Думали о названии. На Голливуд пока не тянем, поэтому выбрали название Firewood. Начали вывешивать рекламу», — написала в соцсети местная жительница Ольга Гоккоева.
Первый продукт новой студии уже размещен в интернете. Ролик чуть больше минуты снял местный экскурсовод — 15-летний Егор Калмыков. На видео дракон пикирует на Кинерму, размышляя, чего бы спалить. Однако красота местных построек не оставляет его равнодушным. Наконец, заметив возведенные киношниками декорации, дракон сжигает их — как не имеющих отношения к традиционному деревянному зодчеству.
Реакции ТРИТЭ на эту короткометражку пока не последовало. На недавней встрече с местными жителями представители компании заявили, что снимать будут «не пожар, а контролируемое горение».
— В Кинерме у нас планируется сцена свадьбы на поляне за церковью, какие-то уличные ходилки, разговоры, сцена наступления лесного пожара на деревню и героического ее спасения, — говорит представитель компании на видео, снятом местными жителями. — Все, что будет происходить, будет происходить под контролем. Будут работать пиротехники, будет обеспечивать безопасность МЧС, выделят нам четыре единицы техники. И дополнительно мы обеспечиваем 60 кубометров воды. Мы здесь поставим две цистерны по 30 кубов, в которых пожарные имеют возможность забирать воду непрерывно.
По мысли киношников, сохранность исторических построек должны гарантировать МЧС вкупе с республиканским комитетом по охране памятников. Сама студия никаких гарантий не дает. И не только она. Когда жители потребовали от ТРИТЭ застраховать стоящие ближе всего к съемочной площадке дома, оказалось, что страховщики считают риски слишком высокими — и отказываются заключать контракты.
Республиканское управление МЧС высказало ряд рекомендаций по безопасному оборудованию площадки, однако полномочий запретить съемки не имеет. Местным журналистам в ведомстве сказали, что получили распоряжение федерального МЧС содействовать производству фильма.
В комитете же по охране памятников в ответ на обращение Ольги Гоккоевой сообщили, что рекомендуют киностудии воздержаться от разведения огня. Но рекомендация — не есть запрет. Председатель «Яблока» и депутат карельского ЗакСа Эмилия Слабунова направила запрос в прокуратуру и Роспотребнадзор — съемки не только грозят пожаром, но и будут вестись на землях сельхозназначения, что запрещено законом.
Между тем подготовка к съемкам идет полным ходом, они намечены на конец июня — начало июля.
— Настроили домов и заборов, навезли сена, — рассказала «Новой» жительница деревни Анна Кузнецова. — Съемки отменять явно не намерены. Но и мы не сидим: вешаем баннеры на стены домов, рисуем плакаты, пишем запросы. Посмотрим, кто кого.
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