Бюджетненько

Сбор подписей за врио губернатора Петербурга Александра Беглова в петербургском метрополитене. Фото: zaks.ru

На станциях метро и в торговых центрах Петербурга появились молодые люди в бейсболках с надписью «Александр Беглов». Они собирают подписи петербуржцев в поддержку участия врио губернатора в выборах.

В обмен на подписи горожанам дают листовки: на одной стороне — портрет Александра Беглова, на обратной — его биография, озаглавленная «Трудовой путь», а также список достижений врио под заголовком «На благо петербуржцев». Сборщики сообщили корреспонденту «Новой в Петербурге», что работают на волонтерских началах.

Подписи нужны Александру Беглову, так как на выборы он идет самовыдвиженцем, без поддержки «Единой России». После прошлогодних губернаторских выборов, когда несколько кандидатов от партии власти не смогли победить в первом туре, многие временно исполняющие обязанности глав регионов стали выдвигаться без поддержки партии власти. Самовыдвижение — технически более сложная процедура, чем выдвижение от партии. Партийным кандидатам достаточно собрать подписи муниципальных депутатов, чтобы избирком их зарегистрировал. Самовыдвиженцам же нужно не только пройти муниципальный фильтр, но и за месяц собрать подписи 76 тысяч избирателей, чтобы быть допущенными до выборов.

Администрации петербургского метрополитена известно, что в вестибюлях станций агитируют за Александра Беглова, сообщила «Новой» пресс-секретарь метро Юлия Шавель. Сборщики работают там «по договору» с метрополитеном, сообщила она, не уточнив, коммерческий это договор или безвозмездный.

На вопрос, готова ли администрация метро пустить в вестибюли сборщиков подписей за других кандидатов-самовыдвиженцев, пресс-секретарь ответить не смогла.

«Вопросы проведения избирательной кампании не относятся к компетенции ГУП «Петербургский метрополитен», — резюмировала она, добавив, что администрация метро «строго соблюдает законы и подзаконные акты». При этом в правилах пользования метрополитеном, опубликованных на официальном сайте, говорится, что на территории подземки «запрещено осуществлять любую агитационную деятельность».

Впрочем, по словам двух знакомых с процессом сбора подписей собеседников «Новой в Петербурге», волонтеры отнюдь не главные участники подписной кампании.

Основную массу необходимых для регистрации Александра Беглова подписей собирают в бюджетных учреждениях, подконтрольных городской администрации. Директор одной из школ Центрального района еще в мае предупредила сотрудников, что им предстоит подписаться за врио губернатора. Это подтвердила «Новой» преподаватель школы, уточнив, что о принуждении речи не шло. Она сообщила, что подписные листы с именами сотрудников и их паспортными данными составляет руководство школы, а от самих подписантов требуются только дата и автограф. Эта деталь косвенно подтверждает тот факт, что

в избирательную комиссию Александр Беглов будет сдавать именно те листы, которые собраны в бюджетных учреждениях.

Обычно сборщики сами заполняют все данные за избирателей, чтобы избежать ошибок и исправлений: из-за помарок избирком может забраковать подпись. Сборщики, которые работают в метрополитене, позволяют петербуржцам самостоятельно заполнять все графы.

Закон «Об основных гарантиях избирательных прав» запрещает собирать подписи за кандидатов по месту работы, он также запрещает участвовать в избирательной кампании государственным служащим. Тем не менее точно так же, по данным «Новой в Петербурге», в городе на Неве был организован сбор подписей в поддержку выдвижения на президентские выборы Владимира Путина. «Парадную» часть подписной кампании проводили сборщики, нанятые «Единой Россией», — они тоже стояли в торговых центрах за стойками. Реальные же подписи, сданные в Центризбирком, собирали по административной линии в подведомственных Смольному учреждениях.

Несмотря на то что официального штаба у врио губернатора пока не существует, большая команда политтехнологов работает на Александра Беглова с самого начала его пребывания в должности. За сбор подписей — и демонстративный в метро, и реальный в бюджетных учреждениях — отвечает Александр Серавин, подтвердили «Новой в Петербурге» три источника в неформальном предвыборном штабе. Александр Серавин — политтехнолог, близкий к начальнику управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александру Харичеву. В нынешней кампании Серавин отвечает за полевую работу — координирует действия сотрудников штаба в районах и муниципалитетах. Кстати, именно он был главным политтехнологом президентского штаба в Петербурге в прошлом году.

Сам Александр Серавин отказался комментировать причастность к сбору подписей. Не смогла прокомментировать ситуацию и пресс-секретарь врио губернатора Инна Карпушина: она сообщила, что законодательство не позволяет ей как государственному служащему «касаться темы» сбора подписей.