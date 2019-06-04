Попавшая грамота
Как фальшивая справка может обернуться очередной проблемой для российского спорта
Данил Лысенко. Фото: Han Yan\Zuma\TASS
Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
Конечно же, речь про допинг. Вернее, про круги, которые до сих пор идут от скандала, начавшегося почти четыре года назад, и последствия которого Россия расхлебывает до сих пор. Про то, что было, напоминать не буду. Я про то, что сейчас с кругами.
После бурных осени и зимы, когда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстанавливало в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а после не без приключений вынимало базу данных (что было главным условием восстановления) Московской антидопинговой лаборатории, все или почти все успокоились. Местами напряженная обстановка вокруг лыжных гонок, биатлона и некоторых других видов подпадала, скорее, под остаточные явления. На очереди оставалось избавление наиболее пострадавшей от скандала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), до сих пор не восстановленной в правах и вынужденной довольствоваться нейтральным статусом своих атлетов.
В свете того, что до Олимпийских игр в Токио остается чуть больше года, промедление с восстановлением членства легкоатлетов становилось все более опасным. Решение призвал ускорить и президент Путин — в ситуации трехлетней давности с недопуском на Игры в Рио-де-Жанейро всей легкоатлетической сборной оказываться никому не хотелось.
«Дорожная карта» выполнялась, следящая за продвижением комиссия Руне Андерсена фиксировала прогресс и выдавала вполне оптимистические прогнозы. Накануне проведения совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дело оставалось за малым — погасить долг, образовавшийся в ходе и по результатам скандала, размером в 3,2 миллиона долларов. Это для футбола копейки, а для легкой атлетики, да еще проштрафившейся, сумма немалая. Деньги искали долго, нашли, в самом конце мая долг погасили, и возглавляющий ВФЛА в роли кризисного менеджера Дмитрий Шляхтин мог вроде бы встречаться с рабочей группой, а затем и отправляться в Монако на судьбоносное заседание совета со спокойной душой.
Не дали. Сообщение журналиста «Санди таймс» Джорджа Арбутнотта снова взбудоражило весь спортивный мир.
И как было не взбудоражиться, если Джеймс предрек большие проблемы с допуском всей российской делегации на предстоящую Олимпиаду.
Успокаивать взволнованную общественность пришлось на всех уровнях, включая кремлевский. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не вдаваясь в подробности, резонно заметил, что «не газете «Санди таймс» определять состав участников Олимпиады в Японии».
Так и от Рио-2016 легкоатлетов отстранял не немецкий канал ARD, с которого и начинался скандал, а в нейтральную позицию в Пхенчхане-2018 российскую делегацию поставила не «Нью-Йорк таймс». Другие инстанции, имеющие к принятию решений прямое отношение, нашлись — в том числе Международный олимпийский комитет. И то, что на сегодняшний день Россия получила от МОК твердые гарантии участия в Играх в Токио, говорит лишь о том, что гарантии даны на этот момент. Жизнь сюрпризами полна, ни в чем наперед нельзя быть уверенным, особенно если в дело вмешается случай, в котором можно усмотреть и тенденцию. Надо сказать, для России крайне неприятную.
С тех пор, как российский спорт оказался под колпаком, входящие в пул международных стартов атлеты должны постоянно оповещать о месте своего пребывания систему проверки ADAMS, чтобы у офицеров антидопинговой службы не было препятствий для проведения тестов, в том числе и во внесоревновательный период. Для некоторых российских спортсменов жесткая регламентация оказалась слишком обременительной. Отдельные атлеты стали все чаще попадаться — не непосредственно на допинге, а на том, что по забывчивости, халатности или по какой иной причине забывали извещать о месте или смене места своего пребывания. Показательный случай произошел с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, которая трижды в течение года пропустила внезапные визиты допинг-офицеров, в результате чего не смогла принять участие в чемпионате мира.
Наказание за отсутствие в указанном месте практически такое же серьезное, как за допинг. За третье нарушение — отстранение от соревнований с последующей дисквалификацией.
Если без отягчающих обстоятельств — от года до двух, в зависимости от данных объяснений и их доказанности. С отягчающими — до четырех лет. И первой ласточкой была не Васильева, а прыгун в высоту, чемпион мира в закрытых помещениях, очень талантливый Данил Лысенко.
От соревнований выступавшего в нейтральном статусе Лысенко отстранили еще 3 августа прошлого года именно за превышенный лимит нарушений. Это было полбеды. Настоящая беда пришла в тот момент, когда в ходе расследования спортсмен в качестве оправдания предоставил медицинскую справку, которая должна была подтвердить его невиновность в одном из случаев нарушения. Был болен, находился в медучреждении, вопросов нет? Вопросы были хотя бы потому, что данные ранее устные показания с новыми — расходились. То есть сначала Данил, скорее всего, объяснял проколы элементарной забывчивостью, а после решил, что справка не помешает.
Дальше излагаю версию «злопыхателей», увидевшую свет аккурат под заседание совета ИААФ и заседание МОК. Согласно этой версии, справка оказалась поддельной, потому что ни такой больницы, ни таких врачей в природе не существует, и доказать это было достаточно легко. Лысенко приперли к стенке и объяснили, что теперь дело переквалифицируется, и он подпадает под дисквалификацию по полной программе, то есть до четырех лет. Возможно, ему пообещали скостить срок за исчерпывающую информацию о людях, которые «помогли» ему отмазаться. Опять же по версии «злопыхателей», он назвал имена и фамилии, в том числе — внимание — фамилии трех руководителей ВФЛА.
Тех самых, во главе со Шляхтиным, которые пришли вытаскивать российскую легкую атлетику из глубокой ямы и вообще оздоравливать климат.
Расследованием занимается специальное подразделение ИААФ, и до его окончания конкретных комментариев от предполагаемых фигурантов получить нельзя. Пока не последовало и гневных опровержений, что не укрылось от внимания известного своей особой ролью в деле о «российском допинге» немецкого тележурналиста Хайо Зеппельта. Он заметил, что если в причастности к фальсификации документа действительно будут уличены официальные лица, то и недопущение российских легкоатлетов к Олимпиаде будет возможным. Логика в этом есть — восстановление ВФЛА в свете происшедшего, возможно, снова будет отложено на неопределенный срок, а без прав и собираться на Игры нечего. Не пустят.
Ответственные российские лица особого беспокойства не проявляют, что пытаются и нам внушить: расследования не боимся, на Олимпиаду едем, ждите хороших вестей. «Дело о справке» если и будет открыто российскими правоохранителями, то не в отношении тех, кто участвовал в фальсификации, если таковое участие было (а как не было, если «больничный лист» фальшивый?), а в отношении тех, кто пытался оклеветать честных людей. Вот это по-нашему! Опять же — ну что такое несчастная справка по сравнению с тем, что и долг погасили, и «дорожную карту», считай, всю, и даже с превышением, выполнили?
Бедолага Данил Лысенко оказался между двух огней, и в любом случае пострадает — о мечте выступить в Токио ему придется забыть. ВФЛА, может, от обвинений в соучастии и отобьется, но имиджевые потери все равно понесет. До полного отстранения российской делегации, скорее всего, дело не дойдет, но и частичное отстранение будет считаться поражением — а в запасе у «инквизиции» еще и анализируемая база данных Московской антидопинговой лаборатории, таящая много интересного.
Президент ОКР Станислав Поздняков сказал, что если подтвердятся нарушения, то в отношении конкретных отдельных лиц будут приняты самые жесткие меры. Ну а про принцип коллективной ответственности нам могут напомнить другие инстанции. Мы это, увы, уже проходили.
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